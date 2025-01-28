Ворог вдарив "шахедами" по цивільному підприємству у Харкові (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 28 січня ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС Харківської області.

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

О 02:36 пожежу локалізовано, Наразі триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними 2 особи постраждали (гостра реакція на стрес): жінка 1955 року народження та дитина 2015 року народження

У коментарі "Суспільному" директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких повідомив, що за попередньою інформацією, ворог вдарив по деревообробному цеху.

"Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва. У зв'язку із цим виникла масштабна пожежа, з великим поширенням", - зазначив Гладких.

Вогонь повністю охопив двоповерховий корпус.

Пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два авто, які були припарковані поруч.

Також виявлено два БПЛА в Київському р-ні міста, без потерпілих, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

Повторні вибухи у Харкові та області

Близько 4 ранку у Харкові пролунали повторні вибухи. Ворог знову атакував безпілотниками

Внаслідок падіння БпЛА попередньо типу "шахед" у Роганській ТГ зруйновано приватний будинок та гараж. Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи.

У селі Шестакове. Унаслідок влучання в землю БПЛА "ГЕРАНЬ-2" горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає

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