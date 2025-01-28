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США призупинили програму для біженців з України United for Ukraine

США призупинили дію імміграційних програм

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine (U4U).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки"

"У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку", - повідомляє відомство.

Наразі прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всіх запитів, які вже подані, мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

У суботу, 25 січня, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що заморозив надання Вашингтоном допомоги іншим країнам.

Читайте також: Зупинка фінансування України через USAID: У Мінсоцполітики не помітили впливу на проєкти у соціальній сфері

Автор: 

біженці (1890) допомога (8428) США (23326)


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Топ коментарі
+14
А ти як жертва Варшавського кладовища вже оформився?
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28.01.2025 07:41
+11
Яйценюх і Умеров свої виводки хотіли оформити жертвами війни довічно з похованням на Арлінгтонському кладовищі....
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28.01.2025 06:59
+10
самі налякані. Зупинились тільки аж у США.
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28.01.2025 07:18
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Розглядайте, ми почекаємо. Навіщо поспішати.
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28.01.2025 06:47 Відповісти
А що це за біженці такі?
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28.01.2025 06:47 Відповісти
Яйценюх і Умеров свої виводки хотіли оформити жертвами війни довічно з похованням на Арлінгтонському кладовищі....
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28.01.2025 06:59 Відповісти
А ти як жертва Варшавського кладовища вже оформився?
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28.01.2025 07:41 Відповісти
ГдЄ ваші дАкАзатьЄльства?
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28.01.2025 10:19 Відповісти
самі налякані. Зупинились тільки аж у США.
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28.01.2025 07:18 Відповісти
Раніше було надто складно потрапити до Штатів і програма u4u дала таку можливість. Але їхали в основному заробітчани, що сиділи в ЕС, крисчани та домбасня з укр.паспортом та жителі західних регіонів.
Програма була тимчасовою і не вела до зміни статусу на імміграційний, побули трохи і додому.
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28.01.2025 07:27 Відповісти
Ти рахував кого тут більше? Моніторинг провів? Для чого срач розводиш? Тут зі всієї України , а не тільки з Донбасу , Криму Чи Західної України ! Так що не треба самим ображеним бути ! Хто куда мав змогу, той туди і поїхав !
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28.01.2025 07:43 Відповісти
Що за кіпіш, тобі пароль відміняють чи ICE агенти в двері постукали? Ти не мені питання став, а виборцям Трампа, їх повно на цьому сайті, саме вони за таке голосували. А про тих, хто мав укр.паспорт, але пароля не потребував - це чиста правда.
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28.01.2025 07:52 Відповісти
Знаю людей, які особисто платили гроші за те, щоб їм наші ділки в США знаходили спонсорів. Та і без того люди потратили багато сил, часу і грошей для того, щоб там закріпитись. От і бомбить у них.
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28.01.2025 08:39 Відповісти
Я не здивований. Платне спонсорство - грубе порушення умов програми. Можливо й дійсно анулюють паролі у випадках, коли спонсор навіть в очі не бачив бенефіціара або той раніше отримував захист в країнах Європи.
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28.01.2025 10:10 Відповісти
А чьо ти купішуєш? Сам дамбасьонок? Дамбасята вже прекрасно показали чого варті, але ж все таки є виключення з правила, що правило підтверджують. От їх шкода, справді героїчні люди.
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28.01.2025 08:53 Відповісти
Не треба ненависть розганяти .Знаю цілу групу донецьких, які переіхали до Києва, патріотичні , нормальні люди .До Америки виіхала моя подруга з сім'єю ,як біженка , там не дуже то і солодко , треба працювати день і ніч, а тепер якщо ще й статус заберуть - потрібно вертатись, а якщо нема куди ?
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28.01.2025 09:24 Відповісти
поїде бідувати в швейцарію. Поки і звідти не вишвирнуть
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28.01.2025 23:38 Відповісти
Я знав цілу групу донецьких ще до повномасштабки і досвід загалом негативний. Явний кримінально-маргінальний відтінок менталітету з серйозними кацапськими запозиченнями. Я знаю людей, які знають гарних людей з донбасу, але особистий досвід в кращому випадку нейтральний, а загалом негативний.
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29.01.2025 11:07 Відповісти
Якщо в мене корова здохла, то хай і в сусіда, ще й телям , отака логіка Нічого вони там не жирують , не щасмучуйсяа тяжко працюють .Повертатись теж страшно Щ такими цінами, як в Києві на продукти та ліки -неможливо прожити , особливо літнім людям .
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28.01.2025 09:27 Відповісти
Це программа Байдена, сотворена указом президента, Трамп відміняє все, що пов'язано з минулою адміністрацією.
Статус тих, хто вже там, переглянуть. Якщо не працюєш та живеш на бенефітах - додому, працюючі ж досидять до кінця дії свого паролю.
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28.01.2025 07:21 Відповісти
Тут на бенефітах сидять не тільки приїзжі по ю4ю. Ті що тут по 30 років живуть , є такі з них що до сих пір тягнуть бенефіти хоч і працюють ! А до твого відома двоє дорослих людей без дітей , отримують 450 $ на продукти і ці гроші ти не виведеш у готівки , навіть пиво не купиш на них , виключно їжа і 850 долл готівки! Житло мінімум 1000-1100 $ + на телефон 100$ треба + на оренду авто 700 $ ! От і порахуй як на бенефітах цих можна прожити чи жирувати як деякі полудурки пишуть !
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28.01.2025 07:36 Відповісти
вас там ніхто не тримає
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28.01.2025 23:39 Відповісти
Американская программа U4U для украинцев была разработана правительством Соединенных Штатов с целью поддержки людей, пострадавших от войны. В рамках этой инициативы участники могут прибыть в США и легально проживать в стране на протяжении 2 лет.

Программа U4U требует наличия спонсора. Спонсор присылает приглашение и дает свое согласие на то, что он обеспечит украинских беженцев и предоставит им жилье на весь срок действия программы.

U4U позволяет украинцам в США получить несколько важных преимуществ. В частности, люди, которые приехали в Штаты по этой программе, могут получать медицинские и образовательные услуги, открывать счет в банке. Также можно получить разрешение на работу и трудоустроиться.
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28.01.2025 07:24 Відповісти
Так навіщо ж так там в США мучитись. Сидів би й ти під спідницею та пив пиво в Украні. За і пли вже ,,горемики,, забугорні.
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28.01.2025 09:08 Відповісти
А як ви дістали Мужчини мають воювати, а жінки, а бабці? Могли д виіхати , щоб медичну систему не перенапружуваи Сидить отака знайома 60+ з діабетом , хвора , лікування нема , грошей нема, але ні, щоб щ чоловіком виіхати за кордон та безкоштовно пролікуватися - сидить і шле прокльони всім, хто виїхав
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28.01.2025 09:31 Відповісти
Так ви ж, чи такі як ви тільки що написали про безкрайні ,,страданія,, в Америках Європах. А тут вже кажете що чого мучатись в Україні хай їдуть на Захід. Де у вас логіка?
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28.01.2025 09:44 Відповісти
Як європейці,так і американці запідозрилии,і не безпідставно,що під шумок,до них крім біженців,налізе ще інший контингент.
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28.01.2025 07:42 Відповісти
А на Місяц тікати таки "біженці" не хочуть?
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28.01.2025 07:43 Відповісти
дорога туди дорога
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28.01.2025 07:45 Відповісти
Маск підкине на халяву.
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28.01.2025 07:49 Відповісти
Ми негайно почнемо будувати систему протиракетної оборони «Залізний купол», яка захищатиме американців - Трамп заявив, що незабаром підпише декілька указів
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28.01.2025 07:44 Відповісти
Мабуть йому доповили шо пінгвіни Гренландії (пінгвіни емігранти) готуются лупашить з РСЗО по США з Американській затоці.
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28.01.2025 07:54 Відповісти
Одразу бачу своїх рідненьких співгромадян. Повернути,нагнути,щурі,ухілеси,домбасяне.........щоб їм теж було погано як тим що в Україні!!!. А потім дивуются чого це тцк звірує,влада звірств не бачить і відносится до людей як до гівна-бо кров від крові
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28.01.2025 07:55 Відповісти
Везіть їх назад, як колумбійців.
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28.01.2025 08:10 Відповісти
Скоріш за все велику частину людей пошлють додому. Для них це звичайно буде шоком, так як грошей вже потрачено вагон, щоб там «закріпитись» знайшовши роботу, житло і так далі. Особливий шок буде для тих, хто платив гроші за U4U, щоб знайшли «спонсора». Хоч серед цих людей і були кретини, які зловивши зірку, розказували із-за океану, як Україну треба любити і захищати, але більшість таки шкода.
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28.01.2025 08:12 Відповісти
Ви знаете, в останiй час менi втiкачiв зовсiм не шкода. Менi бiльше шкода наших Воiнiв, украiнцiв що живуть зараз в Украiнi та переносят всi тяготи вiйни i уявiть собi у багатьох е дiти-у декого по 3-4 дiтей... Щоб було, як би всi виixaли за кордон?!😏 У моеi двоюрiдноi сестри дочка вже давно живе в Великобританii, брат во Львовi i вона могла виiхати ще в 22 роцi, але вона менi сказала те,що я зараз написала-що буде, якщо всi виiдуть, кого воiни будутьзахищать-землю?! I до речi вона народилась на Камчатцi та жила до 15 рокiв, розмовляе ящиком. Батько з курщини, а мама, моя тiтка з Сум. Сестра працюе на швидкiй i в 23 роцi туди був прильот, загинула працiвники. Дякувати Богу, що у сестри була друга смена. У моеi знайомоi один син психично хворий, вона онкохвора, а другого cина тцк забрало на вiйну... У другоi вiруючий син майже 3 роки був на нулi капеланом та коли народилась третья дитина, його демобiлiзували. Вiн своiм рiдним cказав:"Я вже iнший, привикайте до мене такого". I хоча вiн дома, думки та серце з побратимами там-на нулi. Два суciда перед повномаштабкой працювали в ЕС i з перших днiв були в Сумах i вже три роки воюють... Так що не переживайте за втiкачив-все у них добре-виженуть з США, будуть жити в Европi на допомогу та не пiд обстрiлами...😏
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28.01.2025 10:25 Відповісти
Дурні рішення старого дурня на посаді, які показують, що він підтримує убивцю України, прутіна-мізуліна!
Хамас, хусіти, хезбола, рашисти з прутіним і Трамп-бите вухо, заодно?
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28.01.2025 08:34 Відповісти
Правильне рішення, спочатку прихистила Європа, і тоді більшість ринула в Гамерику за "більшими грошима", можна зрозуміти жінок з дітьми, які дійсно цього потребували, війна-то страшне горе... але це було плюсом для недочолоіків,ухилянтів,інвалідів, які втекли з України,збагачуючи українських лікарів, і всяких продажних корупціонерів... а зараз треба всіх тих назад в Україну,і на війну, щоб зняти сором і ганьбу з себе за сльози матерів,жінок,дітей які оплакують загиблих на війні... НЕДОЧОЛОВІКИ ви ніде не заховаєтесь...народ все бачить, і памятає...
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28.01.2025 08:37 Відповісти
Недочоловіка в дзеркалі побачиш.
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28.01.2025 09:10 Відповісти
Одній жінці з дітьми не можливо вижити в штатах, там переважно чоловіки заробляють а жінки тільки підробіток. Друге за дітьми в деяких штатах потрібно дивитись, тобто це ще маму з собою брати або наймати няньку... інакше можуть і відібрати.

Тому в штатах або сім'ями поїхали або чоловіки самі... Жінки з дітьми тільки в ЄС, ще деякі взяли допомогу в Канаді і також повернулись...
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28.01.2025 09:39 Відповісти
У мене аж сльза скотилася...😏 А в ЕС з двума дiтьми без чоловiка, як племiниця моеi сусiдки, та одразу стала працювати, вони не хочуть спробувати?! Якщо, то треба бiльшисть Воiнiв демобiлзувати та хай вони йдуть за кордон допомагать своiм дружинам-вони вже вiддали свiй борг краiнi, пора вже ix замiнити... А то одних дiтей батькi виховують в безпецi, а другi дiти батькiв ховають та цiлують портрети батькiв на кладовищи та Алеi Слави в центрi micт та сел...😠
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28.01.2025 10:44 Відповісти
Ну звісно, всі українці мають згнити на фронті під кабами щоб сточити кацапську армію і зробити Америці добре. Саме така в нього логіка.
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28.01.2025 09:11 Відповісти
Більішсть українців закордоном підтримували той бардак що у нас відбувався в 22-23 році, коли Україна мала велику підтримку на заході і реальний шанс, вибити для себе хороші умови на переговорах. Вони всі розповідали про контрнаступ але чомусь чужими руками.

Більше того в падінні підтримки на заході винна не тільки наша корупція але й пасивна політика діаспори, не було ніякої роботи в цьому напрямку, хоча б тратили до прикладу 1 годину в день на соцмережі щоб покращити імідж країни та розповідати про війну. Вже не кажу піти на якусь акцію чи її організувати, наприклад коли була затримка в постачанні озброєння щоб не було ескалації, необхідно було мокати в гівно америк. адміністрацію і так згоріли тоді 6 млрд .

А орки навпаки створили розширену мережу ботів в соцмережах, блогерів де поширювали факти розкрадання західної допомоги. Тому її підтримка впала з 60% до 40% і з цим як не крути будуть рахуватись всі... Тому що їх платники податків вважають що кошти надані нам витрачені на елітні автомобілі для наших чиновників. Хоча воно мабуть і є так якщо глянути по кількості завезених дорогих бмв та мерседесів.
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28.01.2025 09:50 Відповісти
По перше, тут не про діаспору мова.
А по друге, знову ця улюблена українська звичка " мені всі винні, тому що я жертва".
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28.01.2025 09:57 Відповісти
Так і є. А тепер давай : Слава Україні! віримо в ЗСУ! Та не забудь вишиванку одягнуть.
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28.01.2025 09:35 Відповісти
Знаєте, хто найбільше всього ненавидить Україну та українців ?
Це українці , які з´*бались з України та вважають, що вони схопили Бога за бороду та завдяки іноземним програмам та допомозі вони зможуть зачепитися там, де вони нікому не потрібні. Вони не розуміють, що у будь-який момент їх просто випхають на історичну батьківщину, яку вони так люто ненавидять та не хочуть її захищати від ворога.
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28.01.2025 10:24 Відповісти
от бідняга, всі тебе ненавидять прям !
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28.01.2025 12:50 Відповісти
Ну, що вже переконав тебе Маск, що він фашист, навмисно зіганувший на інавгурації президента Америки? А ти не вірило та верещало на мене, що Маск не фашист.
По твоїх коментарях видно, що ти один з тих, хто ненавидить Україну та українців найбільше з усіх на цьому сайті. А що до мене, то мені начхати на якихось трампістів.
бідняга - це русизм.
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28.01.2025 13:06 Відповісти
дитино, тобі ще довго треба вчитися, щоб зрозуміти що таке ненависть

не кидайся словами, бідолася
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28.01.2025 15:10 Відповісти
Вже не «бідняга» , а «бідолася».
Ти , як і Трамп - генератор випадкових слів?
Бабко, не будь стервом, бо покриєшся зморшками та станеш схожа на печене яблуко.
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28.01.2025 15:26 Відповісти
США транспортували близько 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складів в Ізраїлі до Польщі. Далі ракети попрямують до України. Джерело: https://censor.net/ua/n3532826
-------------------------------------------------
О! А давайте начхаємо на США, Трампа і трампістів !
Нахер потрібні нам ці ПІДРІОДИ ???
Головне, шоб зигу ніхто не кидав !
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29.01.2025 19:23 Відповісти
«Фашист» Ілон Маск дав Україні Старлінк на 100 000 000 доларів, порушивши тим самим Закони США під свій страх і ризик і продовжує його підтримувати. А що ти, байдонутий нефашист, зробив для України? На 100 000 000 доларів потягнеш?
Про «зігу» ти досконально знаєш, а про українські смолоскипні ходи рашня вже всі мізки
про... бала. Знайшов **********.
Найогидніша українська риса характеру, успадкована від кацапів - невдячність.
Начхаєш на трампістів - вони навіть не помітять, а якщо вони на вас У ВІДПОВІДЬ начхають - то пуйло за тиждень буде на кордоні з Польщею, а ви, чихачі, в траншеях.
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29.01.2025 19:14 Відповісти
«прям» - теж русизм.
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28.01.2025 13:07 Відповісти
 
 