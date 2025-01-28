США призупинили програму для біженців з України United for Ukraine
Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine (U4U).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки"
"У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку", - повідомляє відомство.
Наразі прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всіх запитів, які вже подані, мовиться у повідомленні.
Нагадаємо, Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.
У суботу, 25 січня, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що заморозив надання Вашингтоном допомоги іншим країнам.
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Програма була тимчасовою і не вела до зміни статусу на імміграційний, побули трохи і додому.
Статус тих, хто вже там, переглянуть. Якщо не працюєш та живеш на бенефітах - додому, працюючі ж досидять до кінця дії свого паролю.
Программа U4U требует наличия спонсора. Спонсор присылает приглашение и дает свое согласие на то, что он обеспечит украинских беженцев и предоставит им жилье на весь срок действия программы.
U4U позволяет украинцам в США получить несколько важных преимуществ. В частности, люди, которые приехали в Штаты по этой программе, могут получать медицинские и образовательные услуги, открывать счет в банке. Также можно получить разрешение на работу и трудоустроиться.
Хамас, хусіти, хезбола, рашисти з прутіним і Трамп-бите вухо, заодно?
Тому в штатах або сім'ями поїхали або чоловіки самі... Жінки з дітьми тільки в ЄС, ще деякі взяли допомогу в Канаді і також повернулись...
Більше того в падінні підтримки на заході винна не тільки наша корупція але й пасивна політика діаспори, не було ніякої роботи в цьому напрямку, хоча б тратили до прикладу 1 годину в день на соцмережі щоб покращити імідж країни та розповідати про війну. Вже не кажу піти на якусь акцію чи її організувати, наприклад коли була затримка в постачанні озброєння щоб не було ескалації, необхідно було мокати в гівно америк. адміністрацію і так згоріли тоді 6 млрд .
А орки навпаки створили розширену мережу ботів в соцмережах, блогерів де поширювали факти розкрадання західної допомоги. Тому її підтримка впала з 60% до 40% і з цим як не крути будуть рахуватись всі... Тому що їх платники податків вважають що кошти надані нам витрачені на елітні автомобілі для наших чиновників. Хоча воно мабуть і є так якщо глянути по кількості завезених дорогих бмв та мерседесів.
А по друге, знову ця улюблена українська звичка " мені всі винні, тому що я жертва".
Це українці , які з´*бались з України та вважають, що вони схопили Бога за бороду та завдяки іноземним програмам та допомозі вони зможуть зачепитися там, де вони нікому не потрібні. Вони не розуміють, що у будь-який момент їх просто випхають на історичну батьківщину, яку вони так люто ненавидять та не хочуть її захищати від ворога.
По твоїх коментарях видно, що ти один з тих, хто ненавидить Україну та українців найбільше з усіх на цьому сайті. А що до мене, то мені начхати на якихось трампістів.
бідняга - це русизм.
не кидайся словами, бідолася
Ти , як і Трамп - генератор випадкових слів?
Бабко, не будь стервом, бо покриєшся зморшками та станеш схожа на печене яблуко.
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О! А давайте начхаємо на США, Трампа і трампістів !
Нахер потрібні нам ці ПІДРІОДИ ???
Головне, шоб зигу ніхто не кидав !
Про «зігу» ти досконально знаєш, а про українські смолоскипні ходи рашня вже всі мізки
про... бала. Знайшов **********.
Найогидніша українська риса характеру, успадкована від кацапів - невдячність.
Начхаєш на трампістів - вони навіть не помітять, а якщо вони на вас У ВІДПОВІДЬ начхають - то пуйло за тиждень буде на кордоні з Польщею, а ви, чихачі, в траншеях.