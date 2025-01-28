США призупинили програму для біженців з України United for Ukraine

Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine (U4U).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки"

"У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку", - повідомляє відомство.

Наразі прийом заявок призупинений, допоки Служба не розгляне всіх запитів, які вже подані, мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

У суботу, 25 січня, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що заморозив надання Вашингтоном допомоги іншим країнам.

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