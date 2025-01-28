Атака безпілотників на Одесу: є пошкодження житлових будинків (оновлено)

У ніч проти 28 січня російські загарбники атакували Одесу безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За попередньою інформацією внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

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Згодом Труханов повідомив, що відомо про трьох постраждалих в Одесі, ще одну особу врятовано із заблокованої квартири.

"Вибуховою хвилею вибиті вікна. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки. Розгортаємо оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу та отримати матеріали для тимчасового закриття отворів", - зазначив Труханов.

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