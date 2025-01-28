На Черкащині ворог пошкодив інфраструктурний об’єкт

У ніч проти 28 січня у Черкаській області тривала понад 7 годин. Ворог атакував безпілотниками Уманський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"В області працювали сили ППО. Утім ворожі атаки не обійшлись без наслідків для Уманщини.

Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері", - йдеться в повідомленні.

Табурець зазначив, що на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У коментарі "Суспільному" міська голова Умані Ірина Плетньова уточнила, що внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака безпілотників на Одесу: є пошкодження житлових будинків