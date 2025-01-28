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Генсек ООН Гутерріш закликає США розблокувати фінансування критичних напрямків гумдопомоги

Гутерріш про замороження допомоги США

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав Сполучені Штати розглянути додаткові винятки з 90-денної паузи у наданні зовнішньої допомоги, щоб "забезпечити безперервне надання критично важливої допомоги у сфері розвитку та гуманітарної діяльності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Речник Гутерреша Стефан Дюжаррік заявив, що США є одним із найбільших донорів добровільної гуманітарної допомоги ООН та що всесвітня організація намагається з'ясувати наслідки цієї паузи.

"Ми надзвичайно вдячні за щедрість, яку завжди демонстрували Сполучені Штати. Ми хочемо працювати разом, щоб оцінити, почути і вирішити проблеми нової адміністрації США, водночас гарантуючи, що найбільш вразливі верстви населення залишатимуться захищеними", - зазначив Дюжаррік.

Спікер також додав, що генеральний секретар закликає розглянути додаткові винятки, щоб забезпечити безперервне надання критично важливої допомоги у сфері розвитку та гуманітарної діяльності для найбільш вразливих громад по всьому світу, чиє життя і засоби до існування залежать від цієї підтримки.

"Гутерреш сподівається на співпрацю з новою адміністрацією США "у наданні вкрай необхідної підтримки в сфері розвитку людям, які борються з найскладнішими проблемами, що стоять перед світом, що розвивається", - сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

У суботу, 25 січня, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що заморозив надання Вашингтоном допомоги іншим країнам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США призупинили програму для біженців з України United for Ukraine

Автор: 

ООН (3369) допомога (8428) США (23326) Гутерріш Антоніу (393)


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Топ коментарі
+26
У старого комуніста миска порожніє.
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28.01.2025 07:53
+21
Найболючіше місце бюрократа - ГАМАНЕЦЬ... Ударте його по гаманцю - і він закричить від болю...
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28.01.2025 07:54
+16
Остап Ібрагімович Гутерріш - Деньги, деньги давай!
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28.01.2025 07:59
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один хрен до нас ця допомога не доходить
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28.01.2025 07:50 Відповісти
У старого комуніста миска порожніє.
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28.01.2025 07:53 Відповісти
там такааааа миска....що онукам вистачить
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28.01.2025 11:33 Відповісти
Найболючіше місце бюрократа - ГАМАНЕЦЬ... Ударте його по гаманцю - і він закричить від болю...
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28.01.2025 07:54 Відповісти
А я вже хвилювався, давно діда не видно було. Думав, чи не помер. Але ні, ось він, як завжди занепокоєний, стурбований та "закличний".
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28.01.2025 07:55 Відповісти
і який вгодований
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28.01.2025 10:15 Відповісти
у Трампа на Залізний Купол грошей не вистачає
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28.01.2025 07:57 Відповісти
Остап Ібрагімович Гутерріш - Деньги, деньги давай!
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28.01.2025 07:59 Відповісти
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28.01.2025 09:23 Відповісти
ООН давно уже себя исчерпала, как организация способная на что-то в мире влиять, война в Украине поставила жирную точку в её существовании.

Сегодня миру нужна новая организация, с новыми полномочиями и новыми возможностями, которая не на словах, а на деле должна влиять на все процессы, происходящее на планете Земля.
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28.01.2025 08:02 Відповісти
Стопудово шо собі ж він зарплату не урізав
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28.01.2025 08:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wsmpv5CpBgE Я без пропитания оставаться не могу.
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28.01.2025 08:11 Відповісти
А не пішов би ти зі своєю оонівскою шоблою на Х. Ти ****** лижеш жопи путіну і арабам, не бачиш злочинів рашенських фашистів в Україні і ще маєш наглість **** ліва відкривати свою погану ротягу...
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28.01.2025 08:14 Відповісти
Генсекель
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28.01.2025 08:19 Відповісти
Це просто капець, гетерріш із себе "батька терезу" являє страждущим. І вид такий пічально-пічально-азабочений-азабочений.
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28.01.2025 08:20 Відповісти
Хамас і хусіти з хезболою, разом з прутіним та чучхе опухшим, заставили старого дурня, корумпованого з ООН, говорити своїм ротом, усяку дурню для них, перед ЗМІ!
Старому не звикати, він і не таке несе ....
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28.01.2025 08:21 Відповісти
Сіки лівого баблішка недоотримує чудрило зі своїми трутнями за кожен день простою... Ач як збудився. )
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28.01.2025 08:27 Відповісти
Пішов нахер. І так дохріна чорних розвелося, всі в Африку не влізають.
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28.01.2025 08:30 Відповісти
упс..відбирають у Гутьєреша гроші
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28.01.2025 08:34 Відповісти
Заволав, без куска хліба залишили, думаю трампуха за цієї каденції таки випре попрошайок нікчемних зі штатів..
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28.01.2025 08:39 Відповісти
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28.01.2025 08:41 Відповісти
Ну і хто в цьому винен ?
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29.01.2025 08:23 Відповісти
трамп красавчик, змусив застогнати грантожерів по всьому світу. а скільки їх у нас повилазило милостиню просити, капець
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28.01.2025 08:43 Відповісти
Якщо це стерво законало, то значить справи йдуть на лад. Гуманітарна допомога ніколи не має йти в грошах, тільки натуральний продукт або конкретні послуги, але й так знайдуть як украсти.
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28.01.2025 08:50 Відповісти
Якщо рашиська криса скулить значить все ок😁
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28.01.2025 09:10 Відповісти
Проснулся Иуда.
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28.01.2025 09:23 Відповісти
Гутерішка прокинувся... Агов...ще місяць зими... Преміальні з Кремля ще в дорозі
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28.01.2025 09:31 Відповісти
Оно оцень кусать хоцет . Обращайся к своим хозяевам .
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28.01.2025 09:49 Відповісти
Замість того щоб обʼєднаними зусиллями навести порядок - один закомплексований самостверджується дірвавшись до влади а інша тряпка щось «закликає»…🤦‍♂️
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28.01.2025 10:14 Відповісти
було б добре як би Трамп розвалив цю корупційну безпонтову контору
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28.01.2025 11:35 Відповісти
 
 