Генсек ООН Гутерріш закликає США розблокувати фінансування критичних напрямків гумдопомоги

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав Сполучені Штати розглянути додаткові винятки з 90-денної паузи у наданні зовнішньої допомоги, щоб "забезпечити безперервне надання критично важливої допомоги у сфері розвитку та гуманітарної діяльності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Речник Гутерреша Стефан Дюжаррік заявив, що США є одним із найбільших донорів добровільної гуманітарної допомоги ООН та що всесвітня організація намагається з'ясувати наслідки цієї паузи.

"Ми надзвичайно вдячні за щедрість, яку завжди демонстрували Сполучені Штати. Ми хочемо працювати разом, щоб оцінити, почути і вирішити проблеми нової адміністрації США, водночас гарантуючи, що найбільш вразливі верстви населення залишатимуться захищеними", - зазначив Дюжаррік.

Спікер також додав, що генеральний секретар закликає розглянути додаткові винятки, щоб забезпечити безперервне надання критично важливої допомоги у сфері розвитку та гуманітарної діяльності для найбільш вразливих громад по всьому світу, чиє життя і засоби до існування залежать від цієї підтримки.

"Гутерреш сподівається на співпрацю з новою адміністрацією США "у наданні вкрай необхідної підтримки в сфері розвитку людям, які борються з найскладнішими проблемами, що стоять перед світом, що розвивається", - сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

У суботу, 25 січня, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що заморозив надання Вашингтоном допомоги іншим країнам.

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