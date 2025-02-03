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Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Іван Болотов, - 831 бригада тактичної авіації. ФОТО

Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 831 бригади тактичної авіації. 

Загинув льотчик Іван Болотов

"ЗАГИНУВ У БОЮ...Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу.

Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов. Йому було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту. Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой!" - йдеться у повідомленні. 

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Більше інформації про обставини загибелі Героя не повідомляється.

Автор: 

втрати (4447) Повітряні сили (2763) пілот (84) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+54
СЛАВА ГЕРОЮ! ЧЕСТЬТ!

Героі боронять та гинуть за Україну, слимаки тікають та топнут у Тисі.
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03.02.2025 13:23 Відповісти
+42
Своїх далекобійних ракет "повітря-повітря" або "земля-повітря" немає, Захід надати сцить, а у русні вони є.
Результат - наші літаки збивають, русняві на розслабоні та в цілковитій безпеці кидають щодня по сотні ФАБ з УМПК.
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03.02.2025 13:23 Відповісти
+42
Спасибі тобі безмірне, славний Воїне!
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03.02.2025 13:23 Відповісти
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Своїх далекобійних ракет "повітря-повітря" або "земля-повітря" немає, Захід надати сцить, а у русні вони є.
Результат - наші літаки збивають, русняві на розслабоні та в цілковитій безпеці кидають щодня по сотні ФАБ з УМПК.
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03.02.2025 13:23 Відповісти
Захід надати сцить? А чому самі досі не виробляємо? Бо наше КБ Луч ще в 2021 представляло свої проекти цих ракет, але держава гроші не дала і схоже не дає далі, бо вонож дуже зручно - своє блокується та саботується, а винен як завжди невістка Захід... https://defence-ua.com/news/kb_luch_rozrobljaje_nove_pokolinnja_aviatsijnih_raket_maloji_ta_serednoji_dalnosti_foto-3994.html Зеленського нам теж Захід наобирав? Чи тут ми самі впоралися?
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03.02.2025 14:26 Відповісти
Взагалі-то поставив відсутність наших ракет на перше місце.
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03.02.2025 14:29 Відповісти
Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль
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03.02.2025 20:38 Відповісти
Після виходу інтерв'ю одного "презедента", Байден зменшив допомогу з 4млрд до 400 млн.
Причини та наслідки далі зв'язати не можемо?
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03.02.2025 15:26 Відповісти
Ви маєте дані, що саме з цим інтерв'ю пов'язане? А не зі, скажімо, звітом служби розвідки США?
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03.02.2025 15:29 Відповісти
Все все) Захід такий поганий мало нам допомагає, не бере у НАТУ і взагалі, був би преЗЕдент президентом в 14-му то Крим був би наш.
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03.02.2025 15:34 Відповісти
Хто сказав,що у нас- президент,зараз у нас- презервадент...
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04.02.2025 00:43 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ! ЧЕСТЬТ!

Героі боронять та гинуть за Україну, слимаки тікають та топнут у Тисі.
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03.02.2025 13:23 Відповісти
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏🥺😢🥀
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03.02.2025 15:44 Відповісти
Спасибі тобі безмірне, славний Воїне!
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03.02.2025 13:23 Відповісти
Каких богатырей теряем, это же цвет нации!

Царствие вам небесное, вы останетесь в памяти своих потомков навсегда!
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03.02.2025 13:26 Відповісти
Щось з появою у нас F-16 ми перестали збивати рашистські літаки зато рашисти збивають наші літаки
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03.02.2025 13:26 Відповісти
Ракети ще треба і радари дальнього радіусу дії.
У русні є до 300 км + літаки ДРЛО.
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03.02.2025 13:32 Відповісти
А Ви впевнені що вони в нас є - їх крім ЗЕблазня ніхто ще не бачив!
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03.02.2025 13:36 Відповісти
F16 э різні з різними радарами. Дотого ж F16 має бути оснащеним далекобійними ракетами повітря-повітря для того, щоб збивати кацапольоти - без них він здатний тільки полювати за крилатими ракетами і дронами...А далекобійних ракет нам не дали.
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03.02.2025 14:04 Відповісти
для того щоб збивати кацапольоти потрібно мати далекобійні ракети, мінімум метеори, та авакси або ф-35 для підсвітки цілі з глибокого тилу, бо у разі підсвітки з ф-16 він буде збитий одразу як запустить ракети, адже кацапи літають скидати каби під прикриттям ссу 35.
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03.02.2025 14:42 Відповісти
Вічна Пам'ять і Вдячність Воїнові України!
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03.02.2025 13:28 Відповісти
R.I.P. Вічна пам'ять і Слава Герою неба!
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03.02.2025 13:28 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

Співчуття рідним...

.
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03.02.2025 13:30 Відповісти
Лети до Бога, Соколе.
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03.02.2025 13:37 Відповісти
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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03.02.2025 15:46 Відповісти
Світла Памʼять Герою - Соколу Украіни 😪😪😪
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03.02.2025 13:38 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!
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03.02.2025 13:38 Відповісти
Боляче. Непоправна втрата для країни. Молодий такий. Спочивай у мирі, Герой! Співчуття близьким, побратимам та Україні, яка втратила свого гідного Сина.
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03.02.2025 13:38 Відповісти
Дуже шкода, дуже... Вічна шана....
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03.02.2025 14:00 Відповісти
Ворожі сайти не читаю, але про трагедію дізнався з азербайджанського, звісно могли перепостити мордорську брехню, на жаль, трагедію підтвердив наш сайт.
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03.02.2025 14:10 Відповісти
Царство Небесне.
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03.02.2025 14:21 Відповісти
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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03.02.2025 15:47 Відповісти
Такий молодий... і таке горе батькам... співчуваю... і сльози............
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03.02.2025 14:37 Відповісти
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03.02.2025 14:38 Відповісти
Вічна пам ять герою .
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03.02.2025 14:42 Відповісти
тільки сьогодні виклали на сайті відосик як файно су-27 скидає керовані авіабомби на кацапів, ось це ціна таких скидів, кожен такий вильот може стати останнім якщо каб потрібно скинути трохи глибше в тил кацапам.
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03.02.2025 14:44 Відповісти
А кацапольотів давно не збиваємо. ЗЄ, де наші ракети?!
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03.02.2025 15:31 Відповісти
За кожне загублене життя українців, за кожну краплю української крові повинна бути багатократна відповідь ... Смерть ворогам!
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03.02.2025 16:23 Відповісти
RIP герою.

раніше хоч петріотами в засідці вдавалося московита приземлити а зараз повний швах
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03.02.2025 16:51 Відповісти
Подробностей о обстоятельствах гибели тут нет--будем читать российские сообщения..
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03.02.2025 19:01 Відповісти
Вільного польоту в небі, воїне!
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03.02.2025 20:41 Відповісти
Герою Слава !!!🙏 💙💛 Пробач Герої, шо народ дав тобі , такого г*внокомандуючого ...
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03.02.2025 21:55 Відповісти
 
 