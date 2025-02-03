Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Іван Болотов, - 831 бригада тактичної авіації. ФОТО
Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 831 бригади тактичної авіації.
"ЗАГИНУВ У БОЮ...Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу.
Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов. Йому було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту. Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой!" - йдеться у повідомленні.
Більше інформації про обставини загибелі Героя не повідомляється.
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Результат - наші літаки збивають, русняві на розслабоні та в цілковитій безпеці кидають щодня по сотні ФАБ з УМПК.
Причини та наслідки далі зв'язати не можемо?
Героі боронять та гинуть за Україну, слимаки тікають та топнут у Тисі.
Царствие вам небесное, вы останетесь в памяти своих потомков навсегда!
У русні є до 300 км + літаки ДРЛО.
Герою Слава !
Співчуття рідним...
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раніше хоч петріотами в засідці вдавалося московита приземлити а зараз повний швах