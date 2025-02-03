Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Іван Болотов, - 831 бригада тактичної авіації. ФОТО

Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 831 бригади тактичної авіації.

"ЗАГИНУВ У БОЮ...Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу.

Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов. Йому було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту. Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой!" - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації про обставини загибелі Героя не повідомляється.