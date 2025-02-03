Завершення війни в Україні може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Польський лідер висловив занепокоєння, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу і торкнеться також Західної Європи й США.
Дуда порівняв ситуацію з Росією на початку 1990-х років, коли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану набирали обертів бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.
"Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", - сказав президент Польщі.
Він зазначив, що на "вибух організованої злочинності в Західній Європі та США" вплинуло повернення радянських військ.
Дуда також заявив, що Україні, в разі укладення мирної угоди, потрібно буде надати допомогу у відновленні економіки та "підтримання порядку і безпеки всередині країни".
"Тільки уявіть ситуацію, коли тисячі людей, які приїхали з передової, повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, у багатьох будуть психічні проблеми", - додав він.
Також, за словами Дуди, багато хто страждатиме від ПТСР і, повернувшись до своїх рідних міст і сіл, вони "знайдуть зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".
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з Сирії біженці не біжать, з України не біжать - скучно полякам - мало двіжухи
Та цього ж не буде.
Просто - не вірю.
https://upmc.com.ua/maritime-guard
Це друга. https://www.facebook.com/PerunUkraine/
Ну полігони і все інше я здавати не буду. Це тільки дві на пам'ять, але насправді їх чимало.
https://cacds.org.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97/ Приватні військові компанії по-українськи - час настав
В якомусь випуску громадянської оборони чи антизомбі вже показували, як руськіє в Європі хвости позадирали, по 30 років там живуть - мову не вчать, проводять паради побєдобєсія, всілякі автопробіги на захист роїсі і воплі - путін памагі..
Десь вже таке було..мабудь в нас..
Чи в Бельгії спробує відкрити власний бізнес без "дозволу" муслімів.
Чому так мало змогли прочитати уважно ?
Що він сказав не так ? В цілому все вірно ...
А головне висновок - Дуда нагадує Заходу , що і після припинення (закінчення) війни , допомогу Україні не можна зупиняти !
Дуда також заявив, що Україні, в разі укладення мирної угоди, потрібно буде надати допомогу у відновленні економіки та "підтримання порядку і безпеки всередині країни". Джерело: https://censor.net/ua/n3533692