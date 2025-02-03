Завершення війни в Україні може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Польський лідер висловив занепокоєння, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу і торкнеться також Західної Європи й США.

Дуда порівняв ситуацію з Росією на початку 1990-х років, коли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану набирали обертів бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.

"Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", - сказав президент Польщі.

Він зазначив, що на "вибух організованої злочинності в Західній Європі та США" вплинуло повернення радянських військ.

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Дуда також заявив, що Україні, в разі укладення мирної угоди, потрібно буде надати допомогу у відновленні економіки та "підтримання порядку і безпеки всередині країни".

"Тільки уявіть ситуацію, коли тисячі людей, які приїхали з передової, повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, у багатьох будуть психічні проблеми", - додав він.

Також, за словами Дуди, багато хто страждатиме від ПТСР і, повернувшись до своїх рідних міст і сіл, вони "знайдуть зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".

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