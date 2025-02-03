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Новини Війна
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Завершення війни в Україні може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності, - Дуда

Дуда про зростання злочинності після війни в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Польський лідер висловив занепокоєння, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу і торкнеться також Західної Європи й США. 

Дуда порівняв ситуацію з Росією на початку 1990-х років, коли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану набирали обертів бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.

"Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", - сказав президент Польщі.

Він зазначив, що на "вибух організованої злочинності в Західній Європі та США" вплинуло повернення радянських військ.

Також читайте: Жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, - Дуда

Дуда також заявив, що Україні, в разі укладення мирної угоди, потрібно буде надати допомогу у відновленні економіки та "підтримання порядку і безпеки всередині країни".

"Тільки уявіть ситуацію, коли тисячі людей, які приїхали з передової, повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, у багатьох будуть психічні проблеми", - додав він.

Також, за словами Дуди, багато хто страждатиме від ПТСР і, повернувшись до своїх рідних міст і сіл, вони "знайдуть зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща має бути присутня на переговорах між Росією та Україною, - Дуда

Автор: 

війна (1436) організована злочинність (57) Дуда Анджей (788) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+21
А продовження війни до чого призведе,до яскравого майбутнього?
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03.02.2025 13:35 Відповісти
+17
"початку 1990-х років" - на початку 90х поляки гоняли по соседним странам с клетчатыми сумками, но позже, после огромного вливания немецких денег по линии ЕС, крепко поверили в свою экономическую мощь.
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03.02.2025 13:37 Відповісти
+17
Іншими словами війна не повинна закінчитись,і тоді "злочинці",яких Дуда так боїться загинуть на цій війні і не приїдуть у Польщу лякати дудів,дідів,курвів та інший добропорядний європейський люд.Ось так інколи у державних не надто мудрих мужів проривається правда...
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03.02.2025 13:39 Відповісти
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03.02.2025 13:32 Відповісти
це таки заклик почати "пиляти" гроші ЄС на "віртуальній кризі"
з Сирії біженці не біжать, з України не біжать - скучно полякам - мало двіжухи
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03.02.2025 13:43 Відповісти
"Ніззя завершувати в будь-якому разі!" От шо.
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03.02.2025 13:48 Відповісти
Натяк на що?
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03.02.2025 13:33 Відповісти
А це те що я вже давно всім кажу. Що після підписання так званої "мирної" угоди, Польща і Європа відгородяться від України високим парканом, тобто в повній ізоляції. Тобто даже та частина України яку офіційно не буде під окупацією України стане сірою зоною. ***** постарається щоб в тій частині України яку він воєнним шляхом не зміг захопити був хаос, теракти і бандитизм. І тоді орбани і фіци предложать ***** віддати Україну повністю щоб навести порядок і мир, як вони ******* це казати.
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03.02.2025 14:35 Відповісти
Краще про утилізацію своїх "гєроєв сво" подумайте.
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03.02.2025 13:36 Відповісти
Є вихід. Обнести бетонним парканом лепрозорій під назвою паРаша та залити бетоном. Тоді дегенерати з ПТСР і без нього в цивілізований світ не потраплять.
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03.02.2025 13:41 Відповісти
ПТСРу пофіг під яким прапором людина воювала, він міски ломає ні по паспорту.
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03.02.2025 17:38 Відповісти
Для тих, хто вже ніяк не може повернутись до цивільного життя, можна створити іноземний легіон з гарною зарплатою і забезпеченням, та запропонувати відрядження в Африку, ламати роги вагнєрам.
Та цього ж не буде.
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03.02.2025 13:34 Відповісти
Це не зовсім правда, точніше абсолютно неправда. В Україні вже працюють не мене п'яти ПВК, доволі багато зараз виконують місії за кордоном, скажімо охороняють вантажні кораблі. Прямо зараз тільки в Києвський області я знаю дві ПВК які мають тренувальні табори і часу не втрачають. Не хочу збуджувати надмірний інтерес до теми, і так не форум, а один сусільний конфлікт. Просто повірте, вони є і працюють, одна на базі Азову. Так це з відомих, а скільки ще будановських групп працює по загальному Півдню невідомо.
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03.02.2025 14:53 Відповісти
Просто повірте
Просто - не вірю.
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03.02.2025 14:55 Відповісти
Дарма, я ніколи не пишу про щось, якщо не маю пруфів.
https://upmc.com.ua/maritime-guard

Це друга. https://www.facebook.com/PerunUkraine/

Ну полігони і все інше я здавати не буду. Це тільки дві на пам'ять, але насправді їх чимало.

https://cacds.org.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97/ Приватні військові компанії по-українськи - час настав
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03.02.2025 16:41 Відповісти
Значить, ПВК є. Чи будуть вони воювати за межами України - питання.
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03.02.2025 16:54 Відповісти
Справжні ПВК це просто бізнес, їм пофиг на "білих" чи "красних". Їм скажуть - є праця за 4000 км від України, вас відвезуть туди й назад за рахунок замовника - і вони поїдуть, якщо побачать адекватний прайс.
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03.02.2025 17:50 Відповісти
А продовження війни до чого призведе,до яскравого майбутнього?
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03.02.2025 13:35 Відповісти
Полякам, як і німцям, мадярам та іншим нас...ати до чого це призведе в Україні.
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03.02.2025 14:25 Відповісти
Чим довше будете тягнути з рашкою, тим гірші будуть наслідки. Напряглись би в 22му, то не було б цих проблем. А видавлювання допомоги, як з тюбика по краплях.... Так приїдуть до жінок, що зараз в ЕС сидять.
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03.02.2025 13:36 Відповісти
Напрягся би краще вислюк оманський
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03.02.2025 14:07 Відповісти
"початку 1990-х років" - на початку 90х поляки гоняли по соседним странам с клетчатыми сумками, но позже, после огромного вливания немецких денег по линии ЕС, крепко поверили в свою экономическую мощь.
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03.02.2025 13:37 Відповісти
...... аж не вдобно
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03.02.2025 13:37 Відповісти
Так шо, дешевше продовжувати війну і давати гроші на це не тільки Україні, а і кацапам?
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03.02.2025 13:37 Відповісти
Іншими словами війна не повинна закінчитись,і тоді "злочинці",яких Дуда так боїться загинуть на цій війні і не приїдуть у Польщу лякати дудів,дідів,курвів та інший добропорядний європейський люд.Ось так інколи у державних не надто мудрих мужів проривається правда...
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03.02.2025 13:39 Відповісти
Не приїдуть ці, то приїдуть інші, котрих більше з протилежної сторони...
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03.02.2025 13:51 Відповісти
Правда та давно відома. Комфорт особистості - найвища цінність.
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03.02.2025 14:05 Відповісти
То не пускайте до себе кацапів.
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03.02.2025 13:44 Відповісти
Вони про це й говорять. Типу, воюйте, а ми вам з 100 радянських танків підкинемо ще. Ну і трошки сиру з "бєдрьонкі".
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03.02.2025 14:27 Відповісти
Бовдур ... читати не вміємо , чи не вміємо розуміти прочитане ?
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03.02.2025 15:42 Відповісти
Мені ваша характеристика не потрібна. Залиште її для свого лікуючого психіатра.
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03.02.2025 16:03 Відповісти
Про що вони говорять?? Про те щоб закрити кордони для кацапів взагалі, та депортувати тих, хто там вже живе на істеричну родіну? Вони 5 колону в себе утримують..доліберальнічають, що кацапи почнуть волати - що Європа то ісконно руськіє зємлі..

В якомусь випуску громадянської оборони чи антизомбі вже показували, як руськіє в Європі хвости позадирали, по 30 років там живуть - мову не вчать, проводять паради побєдобєсія, всілякі автопробіги на захист роїсі і воплі - путін памагі..

Десь вже таке було..мабудь в нас..
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03.02.2025 17:41 Відповісти
Поляки як і інші думають, що так буде завжди. Типу, вони трохи там підкинуть нам допомоги. Україна продовжить рубатися з казлорилими. А вони періодично будуть блокувати українську агропродукцію. Щось там вякати про "валинскую рєзню" і далі в полосонному стані жити, мріячі про "велику Польщу". А ніт. От реально, не доведи Боже та ЗСУ Україна впаде. Я щось думаю кацапи навіть не будуть зупинятися і наступна якраз Польща.
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04.02.2025 10:02 Відповісти
От там й буде - Варшава за трі дня..
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04.02.2025 10:45 Відповісти
Гандон пропонує не пускати українських чоловіків до Європи. *****
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03.02.2025 13:44 Відповісти
Тобто - війну завершувати не можна, чи що?
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03.02.2025 13:50 Відповісти
Схоже вони реально бояться українців.
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03.02.2025 13:54 Відповісти
Ні. Вони бояться відтоку українських біженців працездатного віку. Тоді знову своїм доведеться виплачувати нормальну ЗП. А це напряму вплина на здатність економічного розвитку.
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03.02.2025 14:30 Відповісти
Дуже потужно звучить : не закінчуйте війну, бо у вас там багато людей всякої біди побачило, а ми тут в Польщі хочемо далі в теплі ванні жити і всього цього не бачити. Тому здохніть там всі на війні, щоб нам тут настрій не псувати і злочинність не підвищувати.
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03.02.2025 13:58 Відповісти
Ідіот.
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03.02.2025 14:01 Відповісти
уже всі руки нагріли на нашій біді, тепер ще й обгавкати треба, пшеки кончені
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03.02.2025 14:05 Відповісти
Чому тільки пшеки? Всі західні політики обсираються, як тільки починаються балачки про закінчення війни, і починають морозити маячню про "переговори лише з позиції сили", якій насправді взятись просто ніде...
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03.02.2025 14:12 Відповісти
Довше жуйте соплі.
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03.02.2025 14:05 Відповісти
Тому і треба вже зараз знищувати злочинність разом з рашею
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03.02.2025 14:13 Відповісти
А хто це така міжнародна злочинність? Це не та що сидить в моцкві і в ООН і тероризує весь світ і її не те що відмовляються визнавати міжнародним терористом а ще й пропонують з нею домовлятися?
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03.02.2025 14:16 Відповісти
это намек что на трускавку никого больше не пустят. Никогда. Безвиз теперь безвыезд.
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03.02.2025 14:24 Відповісти
Дуда відбитий повністю. Нехай приїде в Париж чи Марсель і прогуляється там.
Чи в Бельгії спробує відкрити власний бізнес без "дозволу" муслімів.
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03.02.2025 14:27 Відповісти
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.

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03.02.2025 14:27 Відповісти
Треба про всяк випадок підняти польскі винищувачі
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03.02.2025 14:38 Відповісти
Це йому лідор підказав ,щоб конциабір і далі був в Україні
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03.02.2025 14:39 Відповісти
ну почему демократиями правят дебилы? дуда, шольц, трамп, полные бараны
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03.02.2025 14:39 Відповісти
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03.02.2025 14:57 Відповісти
ВІЙНА В УКРАЇНІ- ЦЕ Є сплеск РАШИСТСЬКО- міжнародної організованої злочинності по відношенні до України .та її народу.ЗАЯВИ "трамбона" .обовязково приведуть в скорім часі до масштабних СПЛЕСКІВ МІЖНАРОДНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ в цілому світі
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03.02.2025 15:14 Відповісти
Давно вже помічаю , що остннім часом середній IQ , тут значно впав ...((
Чому так мало змогли прочитати уважно ?
Що він сказав не так ? В цілому все вірно ...
А головне висновок - Дуда нагадує Заходу , що і після припинення (закінчення) війни , допомогу Україні не можна зупиняти !
Дуда також заявив, що Україні, в разі укладення мирної угоди, потрібно буде надати допомогу у відновленні економіки та "підтримання порядку і безпеки всередині країни". Джерело: https://censor.net/ua/n3533692
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03.02.2025 15:48 Відповісти
то нехїай війна в Україні триває вічно? Бо Польщі страшно. Зараз гинуть тільки українці, це влаштовує Європу.
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03.02.2025 16:33 Відповісти
Пан Дуда після закінчення війни , не пусте поляків додому , тих ,які у нас в іноземному батальйоні ?? Бо вони створять організовані злочинні угрупування ? Чи вони нє , а українці так , чи що в голові пана Дуди ?
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03.02.2025 20:23 Відповісти
Краще б той дуда закрив свого гнилого польського писка і його не відкривав. Українці добре памятають як він за брудні криваві московські гроші закликав віддати Крим й окуповані території агресору. Тепер від байдикування і неробства видно що знову почав смердіти зі своєї Польщі на всі чотири сторони.
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04.02.2025 02:25 Відповісти
Ідіоти читають тіки хайповий заголовок і поливають брудом презідента сусідньої країни,яка прийшла на допомогу.І тільки чуєш-Дай то,дай сьо.А то що він пропонує економічну і безпекову допомогу ідіотам побарабану.Мабуть сподіваються на 5-6 мафіозних "менеджерів" блазня та татарівських заброньованих мусаров.
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04.02.2025 05:14 Відповісти
Та то Ви один абзац зі всього тексту прочитали..
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04.02.2025 10:51 Відповісти
 
 