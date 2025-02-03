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Боєприпаси, РЛС, ЗРК: За рік Росія доставила до Білорусі понад 200 вагонів із військовими вантажами, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

Військові вантажі з РФ до Білорусі

Упродовж минулого року Росія доставила в Білорусь понад 200 вагонів з радіолокаційними комплексами, зенітно-ракетними комплексами, боєприпасами тощо.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що протягом 2024 р. до Білорусі залізницею доставили щонайменше 216 вагонів із вантажами військового призначення, від 19 підприємств ВПК РФ і структур ЗС РФ.

РФ доставила в Білорусь озброєння

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Йдеться про техніку, боєприпаси та комплектуючі, які відправлялися до Білорусі з російських залізничних станцій: Усад, Стройка, Правдинськ, Вожой, Пенза IV, Красний Бор, Вагонозавод, Чебоксари, Єйськ, Котово, Марцево, Морозівська, Патрікеєво та ін.

Серед іншого, на адресу 1052 окремого радіотехнічного батальйону (м. Мозир) було доставлено 4 вагони з радіолокаційними комплексами, а на 25-й арсенал ракетно-артилерійського озброєння доставили 10 вагонів із ЗРК "Тор-М2".

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