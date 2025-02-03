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Україна закликає світову спільноту до термінових заходів через масові страти українських військовополонених, - Сибіга

Сибіга незадоволений пасивністю послів в арабських та африканських країнах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій через підтверджене зростання кількості страт українських військовополонених російськими військами.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтверджує зростання кількості страт росіянами українських військовополонених. Щонайменше 79 випадків з кінця серпня 2024 року. Це може бути одна з найбільших кампаній умисного вбивства військовополонених у сучасній історії. Ці звірства вимагають термінових міжнародних дій", - заявив міністр.

Сибіга наголосив, що розстріли українських полонених демонструють нелюдяність російської агресії, і світ має не лише висловлювати засудження, а й ухвалювати конкретні рішення для покарання винних.

"Потрібні нові ефективні міжнародно-правові інструменти, конкретні кроки для притягнення винних до відповідальності", - запевняє Сибіга. 

Раніше повідомлялося, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страт українських полонених бійців у 24 окремих інцидентах.

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Автор: 

військовополонені (986) страта (80) Сибіга Андрій (497)


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"нові ефективні міжнародно-правові інструменти, конкретні кроки для притягнення винних до відповідальності" Джерело: https://censor.net/ua/n3533756

А не міг би пан Сибіга уточнити хоча б теоретично, які це можуть бути кроки? ООН має викрадати винних, вивозити в Європу і карати відповідно до міжнародного права? Чи може росію з РадБезу раптом мають вигнати і позбавити себе її "членських внесків"?
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03.02.2025 16:53 Відповісти
Якісь "міжнародні дії". Які, цікаво?Попроцедурно, будь ласка.
Потужний осуд не пропонувати
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03.02.2025 16:56 Відповісти
" зелені кликушники" закликають тих, кого давно купив куйло,щоб вони не реагували на "кликушників"
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03.02.2025 16:58 Відповісти
А може в кожному конкретному випадку запитати командування,як це ви так командували ,що люди попадають в полон,причому систематично?(Що міжнародна спільнота?((Тут мирову готують,певно з амністією для ***** та його злочинців,і це змінить міжнародна спільнота?((Певно ООЗ висловить занепокоєння хіба((((
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03.02.2025 17:06 Відповісти
Потрібно так само страчувати смердючу каzапську нечисть, а не закликати гнилу світову спільноту.
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03.02.2025 17:23 Відповісти
Чечени нікого не закликала, а просто відрізали голови - тільки таку мову розуміють свинособаки. До цього часу лапотні патологічно бояться чеченів.
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03.02.2025 18:09 Відповісти
 
 