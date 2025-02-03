Україна закликає світову спільноту до термінових заходів через масові страти українських військовополонених, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій через підтверджене зростання кількості страт українських військовополонених російськими військами.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтверджує зростання кількості страт росіянами українських військовополонених. Щонайменше 79 випадків з кінця серпня 2024 року. Це може бути одна з найбільших кампаній умисного вбивства військовополонених у сучасній історії. Ці звірства вимагають термінових міжнародних дій", - заявив міністр.

Сибіга наголосив, що розстріли українських полонених демонструють нелюдяність російської агресії, і світ має не лише висловлювати засудження, а й ухвалювати конкретні рішення для покарання винних.

"Потрібні нові ефективні міжнародно-правові інструменти, конкретні кроки для притягнення винних до відповідальності", - запевняє Сибіга.

Раніше повідомлялося, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страт українських полонених бійців у 24 окремих інцидентах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Висловлювання Путіна про легітимність президента України є абсурдними, - Сибіга