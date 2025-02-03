ЄС хоче спростити депортацію мігрантів, які не отримали притулку, - The Times

Євросоюз розробляє план, що може суттєво змінити чинні міграційні правила, зокрема переглянути основоположні принципи Конвенції про біженців 1951 року.

Про це повідомляє The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця конвенція, підписана 144 країнами, гарантує право на притулок та забороняє примусове повернення осіб до країн, де їхньому життю або свободі загрожує небезпека.

Згідно з документом, підготовленим Польщею та обговореним міністрами внутрішніх справ ЄС, уряди держав-членів прагнуть:

Прискорити процедуру депортації мігрантів, яким відмовлено у притулку.

Дозволити висилати біженців та мігрантів, які скоїли злочини на території ЄС.

Запровадити нові правила, що обмежують право на притулок у випадках масової нелегальної міграції.

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Документ наголошує, що нинішні міжнародні правила були створені в умовах Другої світової війни і не враховують сучасні реалії. Політики стверджують, що зростання кількості нелегальних мігрантів, а також низка випадків насильницьких злочинів, скоєних особами, які отримали відмову у притулку, вимагають змін у законодавстві.

Як пише видання, кількість заявок на отримання притулку в ЄС залишається на рекордно високому рівні - лише у 2023 році їх було понад мільйон. Водночас складнощі з депортацією та правові обмеження змушують країни зберігати на своїй території значну кількість осіб, які не мають права залишатися. Це спричинило зростання підтримки націоналістичних та популістських партій у Європі, а також посилило тиск на уряди щодо реформування міграційної політики.

Європейські держави сподіваються, що ініціатива щодо перегляду Конвенції про біженців отримає підтримку серед міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії та США. Наголошується, якщо ця пропозиція буде реалізована, це стане однією з наймасштабніших змін у міжнародному праві щодо біженців за останні десятиліття.

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