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ЄС хоче спростити депортацію мігрантів, які не отримали притулку, - The Times

мігранти

Євросоюз розробляє план, що може суттєво змінити чинні міграційні правила, зокрема переглянути основоположні принципи Конвенції про біженців 1951 року.

Про це повідомляє The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця конвенція, підписана 144 країнами, гарантує право на притулок та забороняє примусове повернення осіб до країн, де їхньому життю або свободі загрожує небезпека.

Згідно з документом, підготовленим Польщею та обговореним міністрами внутрішніх справ ЄС, уряди держав-членів прагнуть:

  • Прискорити процедуру депортації мігрантів, яким відмовлено у притулку.
  • Дозволити висилати біженців та мігрантів, які скоїли злочини на території ЄС.
  • Запровадити нові правила, що обмежують право на притулок у випадках масової нелегальної міграції.

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Документ наголошує, що нинішні міжнародні правила були створені в умовах Другої світової війни і не враховують сучасні реалії. Політики стверджують, що зростання кількості нелегальних мігрантів, а також низка випадків насильницьких злочинів, скоєних особами, які отримали відмову у притулку, вимагають змін у законодавстві.

Як пише видання, кількість заявок на отримання притулку в ЄС залишається на рекордно високому рівні - лише у 2023 році їх було понад мільйон. Водночас складнощі з депортацією та правові обмеження змушують країни зберігати на своїй території значну кількість осіб, які не мають права залишатися. Це спричинило зростання підтримки націоналістичних та популістських партій у Європі, а також посилило тиск на уряди щодо реформування міграційної політики.

Європейські держави сподіваються, що ініціатива щодо перегляду Конвенції про біженців отримає підтримку серед міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії та США. Наголошується, якщо ця пропозиція буде реалізована, це стане однією з наймасштабніших змін у міжнародному праві щодо біженців за останні десятиліття.

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Автор: 

депортація (731) мігранти (1119) Євросоюз (13665)


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Топ коментарі
+6
В девяностые и в нулевые европейцы не пускали украинцев из которых многие были профессиональными рабочими и инженерами зато напустили толпу бабуинов с которыми не знаюч что делать и которые резко обострили криминогенную обстановку.
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03.02.2025 18:48 Відповісти
+5
А українцям до цієї проклятої війни практично неможливо було офіційно одержати право на проживання та працю. Що в Європі, що в Північній Америці. Але ж усілякі полотенцьоголові бабуіни з легкістю це право одержували. Чим керувалися керманичі цих демократичних країн невідомо. Але зараз мають проблеми.
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03.02.2025 17:29 Відповісти
+3
ЕС очередной раз показывает себя неповоротливой организацией, те вопросы, которые требуют немедленного решения, они рассматривают годами, в результате, имеют проблемы внутри своих стран, население в них вполне справедливо возмущается бездействием властей.
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03.02.2025 17:44 Відповісти
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Alaverdy - браття і сестри.
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03.02.2025 17:08 Відповісти
ооо, ну нарешті..., я не розуміла, як особи, які не хочуть нічого змінювати в своїй країні та їм не загрожує війна досить легко отримують притулок в іншій країні, яка радо їх приймає, а у відповідь вони роками сидять на допомозі й нічого не роблять...
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03.02.2025 17:08 Відповісти
Ти вже добу тримаєшся. Пора і зникати.
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03.02.2025 17:31 Відповісти
А українцям до цієї проклятої війни практично неможливо було офіційно одержати право на проживання та працю. Що в Європі, що в Північній Америці. Але ж усілякі полотенцьоголові бабуіни з легкістю це право одержували. Чим керувалися керманичі цих демократичних країн невідомо. Але зараз мають проблеми.
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03.02.2025 17:29 Відповісти
Керувалися гуманізмом та викуповували свою провину перед жителями колишніх колоній.
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03.02.2025 18:58 Відповісти
А могли би всі права що були до цього надавати тільки в тому випадку якщо мігрант пройшов професійну війскову підготовку та пробув на контракті 5 років, з можливістю набути ще більш високого статусу накшталт пмж прі контрактній службі від 10-15 років. Тут правда вони можуть розбіжатися якщо що-но і свої теж можуть

Ну це до того що ви там в ЕС волаєте що скоро московія на вас нападе і тільки потенційно 10-15% громадян ЕС стануть під спис,інші скористаются правом як в ізраілі.
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03.02.2025 17:32 Відповісти
Та не йдуть у армію німці. Хоч вже як їх не заманюють замовними публікаціями у всіляких ютуберів тіктокерів.
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03.02.2025 17:34 Відповісти
А що з цього не робили раніше? Недавно з Німеччини злочинців навіть у Афганістан вислали. Там були в основному засуджені за сексуальне і фізичне насильство. Навіть у Афганістан вислали, з яким немає дипламатичних відносин. У інші країни теж можуть висилати злочинців іноземців якщо є воля це робити. Займаються імітацією бурхливої діяльності.

Було дослідження що кількість заяв на притулок у Німеччині впало удвічі порівняно з 2014 роком. Але в у наці завжди у всьому іноземці винні..
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03.02.2025 17:32 Відповісти
"Запровадити нові правила, що обмежують право на притулок у випадках масової нелегальної міграції."

Починається двіжняк на випадок, якщо війна в Україні найближчим часом не закінчиться.
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03.02.2025 17:42 Відповісти
ЕС очередной раз показывает себя неповоротливой организацией, те вопросы, которые требуют немедленного решения, они рассматривают годами, в результате, имеют проблемы внутри своих стран, население в них вполне справедливо возмущается бездействием властей.
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03.02.2025 17:44 Відповісти
Да, єто фундаментальная особенность бюрократической системі. Особенно при демократии.
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03.02.2025 20:15 Відповісти
Вони мають це робити швидко, поки ультраправі не розіграли цю карту і не прийшли до влади.
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03.02.2025 17:52 Відповісти
Уже лет десять умные люди предупреждали что заигрывание с папуасами приведет к усилению ультроправых.
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03.02.2025 18:49 Відповісти
В девяностые и в нулевые европейцы не пускали украинцев из которых многие были профессиональными рабочими и инженерами зато напустили толпу бабуинов с которыми не знаюч что делать и которые резко обострили криминогенную обстановку.
показати весь коментар
03.02.2025 18:48 Відповісти
 
 