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Новини
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Захищаючи Україну, на фронті загинув командир підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин. ФОТО

У боях за Україну загинув доброволець, співзасновник і командир групи спеціального призначення "Гострі картузи" Національної гвардії України Антон Спіцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив брат Антона, військовий Олександр Спіцин.

Зазначається, що воїн дістав поранення несумісні з життям. 

Співзасновник підрозділу Гострі Картузи Антон Спіцин загинув на фронті

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Музикант та військовослужбовець "Гострих Картузів" Олег Каданов також згадав загиблого побратима.

"Ми неодноразово сміялись, що якби не війна, то навіть важко уявити умови, за яких ми б могли познайомитись та потоваришувати… я вдячний всесвіту, що мав можливість спілкуватись і вчитись у тебе!" - написав він. 

Співзасновник підрозділу Гострі Картузи Антон Спіцин загинув на фронті

На захист України Антон Спіцин став у перший день повномасштабного вторгнення.

Співзасновник підрозділу Гострі Картузи Антон Спіцин загинув на фронті
Співзасновник підрозділу Гострі Картузи Антон Спіцин загинув на фронті

Зазначимо, що підрозділ "Гострі картузи" – група добровольців, які стали на захист Харкова ще у лютому 2022 року. Спочатку вони воювали в цивільному одязі, з трофейною та волонтерською зброєю.

Пізніше стали частиною Сил оборони та виконували складні завдання на передовій.

Бійці підрозділу тримали оборону Вовчанська, а в жовтні 2024 року були відправлені на захист Покровська.

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Співзасновник підрозділу Гострі Картузи Антон Спіцин загинув на фронті

Автор: 

Національна гвардія (1571) втрати (4447) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+62
Дякую тобі Героє за твою мужність! Співчуття родині(
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03.02.2025 17:23 Відповісти
+54
Дивився сьогодні відеозвернення 5-ти командирів частин БПЛА - і подумав про 6- го командира "Гострі картузи"!
Світла пам"ять!
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03.02.2025 17:19 Відповісти
+53
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03.02.2025 17:20 Відповісти
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Дивився сьогодні відеозвернення 5-ти командирів частин БПЛА - і подумав про 6- го командира "Гострі картузи"!
Світла пам"ять!
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03.02.2025 17:19 Відповісти
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03.02.2025 17:20 Відповісти
Дякую тобі Героє за твою мужність! Співчуття родині(
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03.02.2025 17:23 Відповісти
Схиляємо голови ,гинуть кращі . Слава Героям!
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03.02.2025 17:30 Відповісти
Вічна пам"ять Герою,який віддав своє життя за вільну Україну!
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03.02.2025 17:34 Відповісти
Гинуть найкращі сини України. Вічна пам'ять.🤧🤧🤧
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03.02.2025 17:54 Відповісти
Вічнв шана загиблому Герою, який немає слів, курівник направив його з Вовчанська де й так потрібно обороняти напрямок, до Покровська?
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03.02.2025 18:44 Відповісти
дуже важко читати такі нвини . ЧОМУ ?
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03.02.2025 18:52 Відповісти
Гинуть кращі ,а тим часом рашисти вербують бидло для підривної роботи проти України.
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03.02.2025 19:05 Відповісти
Світла пам"ять!
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03.02.2025 19:27 Відповісти
😪
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03.02.2025 19:47 Відповісти
Слава Герою! А чого не написали звідки він родом. Загинув і все!!?
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03.02.2025 19:49 Відповісти
Героям вічна пам'ять.
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03.02.2025 20:00 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...
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03.02.2025 20:23 Відповісти
Щира вдячність синові України за захист її від лютого ворога. Вічна Пам'ять і Царство Небесне. Горе родини, горе України за непоправні втрати 💔🙏💔
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03.02.2025 20:29 Відповісти
Вільного полету на небеса козаче! Помста не забариться. Спочивай з миром.
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03.02.2025 20:30 Відповісти
Кращі гинуть на "нулі" , а ЗЕшмурдяк тим часом пиляє західну допомогу та ховає бабло за кордоном , готуючись чкурнути з України в слушний час.

Але ж "мудрий нарід-суїціднік73%" досі задоволено мовчить або істерично плюється в Папєрєдніка .

Сумно. Дуже сумно.
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03.02.2025 20:52 Відповісти
Наша пам'ять, цивільних, по загиблих Воїнах це

ніколи знову "мир в глазах хутіна " !

.
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03.02.2025 22:09 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним
співчуття Братам по зброї з Гострих Картузів ....

.
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03.02.2025 22:06 Відповісти
браві хлопці !
як не буде вистачати Україні тих із вас, які полягли...

.
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03.02.2025 22:11 Відповісти
Низький уклін тобі, Патріот України!
Захистив СОБОЮ Україну, а не тікав з неї, як зеленського шобло!
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03.02.2025 23:19 Відповісти
Невосполнимая потеря, память вечная. Легендарный был для настоящих харьковчан!
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04.02.2025 10:26 Відповісти
 
 