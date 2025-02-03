Захищаючи Україну, на фронті загинув командир підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин. ФОТО

У боях за Україну загинув доброволець, співзасновник і командир групи спеціального призначення "Гострі картузи" Національної гвардії України Антон Спіцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив брат Антона, військовий Олександр Спіцин.

Зазначається, що воїн дістав поранення несумісні з життям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Іван Болотов, - 831 бригада тактичної авіації. ФОТО

Музикант та військовослужбовець "Гострих Картузів" Олег Каданов також згадав загиблого побратима.

"Ми неодноразово сміялись, що якби не війна, то навіть важко уявити умови, за яких ми б могли познайомитись та потоваришувати… я вдячний всесвіту, що мав можливість спілкуватись і вчитись у тебе!" - написав він.

На захист України Антон Спіцин став у перший день повномасштабного вторгнення.





Зазначимо, що підрозділ "Гострі картузи" – група добровольців, які стали на захист Харкова ще у лютому 2022 року. Спочатку вони воювали в цивільному одязі, з трофейною та волонтерською зброєю.

Пізніше стали частиною Сил оборони та виконували складні завдання на передовій.

Бійці підрозділу тримали оборону Вовчанська, а в жовтні 2024 року були відправлені на захист Покровська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою з ворогом загинув фанат львівських "Карпат" пластун Олег Хомицький. ФОТО