Захищаючи Україну, на фронті загинув командир підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин. ФОТО
У боях за Україну загинув доброволець, співзасновник і командир групи спеціального призначення "Гострі картузи" Національної гвардії України Антон Спіцин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив брат Антона, військовий Олександр Спіцин.
Зазначається, що воїн дістав поранення несумісні з життям.
Музикант та військовослужбовець "Гострих Картузів" Олег Каданов також згадав загиблого побратима.
"Ми неодноразово сміялись, що якби не війна, то навіть важко уявити умови, за яких ми б могли познайомитись та потоваришувати… я вдячний всесвіту, що мав можливість спілкуватись і вчитись у тебе!" - написав він.
На захист України Антон Спіцин став у перший день повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, що підрозділ "Гострі картузи" – група добровольців, які стали на захист Харкова ще у лютому 2022 року. Спочатку вони воювали в цивільному одязі, з трофейною та волонтерською зброєю.
Пізніше стали частиною Сил оборони та виконували складні завдання на передовій.
Бійці підрозділу тримали оборону Вовчанська, а в жовтні 2024 року були відправлені на захист Покровська.
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Світла пам"ять!
Але ж "мудрий нарід-суїціднік73%" досі задоволено мовчить або істерично плюється в Папєрєдніка .
Сумно. Дуже сумно.
ніколи знову "мир в глазах хутіна " !
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Герою Слава!
співчуття рідним
співчуття Братам по зброї з Гострих Картузів ....
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як не буде вистачати Україні тих із вас, які полягли...
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Захистив СОБОЮ Україну, а не тікав з неї, як зеленського шобло!