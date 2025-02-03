€3 мільйони виділить Єврокомісія на підтримку російських та білоруських журналістів, які працюють у ЄС
Європейська комісія посилює підтримку незалежних ЗМІ з Росії та Білорусі, які працюють у ЄС. Вони отримають майже 3 мільйони євро.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Як повідомила пресслужба Єврокомісії, фінансування спрямують на створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів для просування незалежної журналістики.
"Мета програми - щоб незалежні журналісти та ЗМІ у вигнанні могли продовжувати виробляти контент і поширювати його серед своєї аудиторії без втручання згори", - повідомили у Єврокомісії.
За оцінками Єврокомісії, лише у 2024 році 1500 журналістів і редакцій із Росії та Білорусі втекли або переїхали до країн ЄС.
З 3 лютого до 14 березня громадські, міжнародні та неурядові організації, а також дослідницькі центри можуть подавати заявки на конкурс на підтримку журналістів.
Зазначається, що це вже другий конкурс ЄС на фінансування незалежних ЗМІ з Росії та Білорусі - попередній проводився у 2023 році з бюджетом 2,2 мільйона євро.
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