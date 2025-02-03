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€3 мільйони виділить Єврокомісія на підтримку російських та білоруських журналістів, які працюють у ЄС

преса

Європейська комісія посилює підтримку незалежних ЗМІ з Росії та Білорусі, які працюють у ЄС. Вони отримають майже 3 мільйони євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як повідомила пресслужба Єврокомісії, фінансування спрямують на створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів для просування незалежної журналістики.

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"Мета програми - щоб незалежні журналісти та ЗМІ у вигнанні могли продовжувати виробляти контент і поширювати його серед своєї аудиторії без втручання згори", - повідомили у Єврокомісії.

За оцінками Єврокомісії, лише у 2024 році 1500 журналістів і редакцій із Росії та Білорусі втекли або переїхали до країн ЄС.

З 3 лютого до 14 березня громадські, міжнародні та неурядові організації, а також дослідницькі центри можуть подавати заявки на конкурс на підтримку журналістів.

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Зазначається, що це вже другий конкурс ЄС на фінансування незалежних ЗМІ з Росії та Білорусі - попередній проводився у 2023 році з бюджетом 2,2 мільйона євро.

Автор: 

Білорусь (7969) Єврокомісія (2184) журналістика (1784) росія (66070)


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Нічому їх життя не вчить.
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03.02.2025 20:57 Відповісти
Незалежні це ті, хто у вільний від основної роботи час, увечері після роботи сідають за комп'ютер і безкоштовно пишуть статті про своє життя, не оглядаючись на роботодавця.
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03.02.2025 21:06 Відповісти
із цих 1500 "журналістів" , може і набереться 100 справжніх, хто дійсно чинить спротив *****. Проте останні звичайні грандожери, які комфортно влаштувались у Європі, але "за велику непожільну Рабсію"
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03.02.2025 21:41 Відповісти
СРСР радо підтримував великими грошима режими чорнодупих Матумбу, варто лише їм було ляпнути про соціалістичний вибір. Результат того ми пам'ятаємо.
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03.02.2025 21:50 Відповісти
Ці журнашлюхи здриснули у Європу від війни, зачаїлись там, а тепер будуть гранти жерти та розвішувати лапшу на вуха всім іншим
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03.02.2025 22:01 Відповісти
Краще б виділили їм кошти на квиток в родниє *****.
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03.02.2025 22:18 Відповісти
А не можна було хіба вчинити на багато мудріше - усі ці кошти виділити лише білоруським журналістам, а москальських відправити глибоко в задницю.?
Користі було б на багато більше.
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04.02.2025 01:15 Відповісти
 
 