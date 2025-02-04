Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 3 лютого, російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних БпЛА
- БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
Оновлення
- БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
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показати весь коментар03.02.2025 21:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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