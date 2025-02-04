УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10843 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 489 1

Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 3 лютого, російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних БпЛА

  • БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Оновлення

  • БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.

Читайте: Росіяни значно збільшили інтенсивність штурмів на Торецькому напрямку та біля Часового Яру порівняно з груднем, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

Повітряні сили (2763) повітряна тривога (937) Шахед (1166) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.02.2025 21:59 Відповісти
 
 