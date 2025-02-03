Маск нічого не робитиме без схвалення моєї адміністрації, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не буде діяти без погодження з його адміністрацією.
Його заяву під час спілкування з журналістами в Білому домі цитує NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Трампа запитали про ситуацію з доступом до державних платіжних систем, який на вихідних отримали співробітники DOGE – інформації, яка має рівень секретності.
"У нього (Маска. – Ред.) є доступ тільки для того, щоб звільняти людей, які, на його думку, не є хорошими, якщо ми з ним згодні. Ілон не може і не буде нічого робити без нашого схвалення, і ми дамо йому дозвіл там, де це потрібно. Там, де це недоречно, ми цього робити не будемо", - відповів республіканець.
Трамп запевнив, що стежить за будь-якими конфліктами інтересів Маска –– найбагатшої людини світу.
"Там, де ми вважаємо, що є конфлікт або проблема, ми не дозволимо йому наблизитися до неї", – зазначив американський президент, додавши, що роль Маска полягає в тому, щоб скоротити склад уряду.
Раніше повідомлялося, що Ілон Маск інвестував щонайменше 288 мільйонів доларів у передвиборчу кампанію Дональда Трампа та інших республіканських кандидатів у 2024 році, що зробило його найбільшим політичним донором президентського циклу.
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цей тіхар сидить в засаді ...
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Й ще - РАМАСВАМІ теж цей індус не захотів себе губити , не пішов в його офіс а хоче стати губернатором Огайо через 2 р ., не забруднившись об Маска
Маск- це посіпака Трумпа, без Трумпа, Маск просто бізнесмен у якоготвже починаються пробеми із основним бізнесом. Виручка Тесли за 24- й на 20 відсотків менша ніж у 253- му.юдалі буде.
Буде щось бІзнесу Маска запропонувати Пентагону, сам, без будь- якої ролі в політиці буде тим торгувати.
Тому розмови, що "Маск може скинути Трумпа", чи "Трумп його наблизив до себе, то му що задумав програму", це не то, що відповідає дійсності.
Звісно, що він буде звільняти тих хто не прогнувся перед корумпованими корпораціями та хто не сприймає нарциса і їпаната як президента
зітц-предсєдатель на сінекурі
СаакашвіліМаск
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"Коломбет" - ти і є "коломбет"...
" Маск нічого не робитиме". ?
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він запускає астронавтів
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один абрахамія чого вартий -
по рабочєй соснє плигне в стратосферу !
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блю,пардон ЗЄльоного смарагду
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я б теж подумав:
"та вср..всь мені той Марс !"
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правда, Марк Рубіо - один із небагатьох притомних в адміністрації трампона вже вихопив у маска USAID - інструмент м'якої сили США у світі.
від гріха подалі
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Ну а Рубіо офіс де як хто вважає?
время успеет натворить Маск.