Маск нічого не робитиме без схвалення моєї адміністрації, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не буде діяти без погодження з його адміністрацією.

Його заяву під час спілкування з журналістами в Білому домі цитує NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Трампа запитали про ситуацію з доступом до державних платіжних систем, який на вихідних отримали співробітники DOGE – інформації, яка має рівень секретності.

"У нього (Маска. – Ред.) є доступ тільки для того, щоб звільняти людей, які, на його думку, не є хорошими, якщо ми з ним згодні. Ілон не може і не буде нічого робити без нашого схвалення, і ми дамо йому дозвіл там, де це потрібно. Там, де це недоречно, ми цього робити не будемо", - відповів республіканець.

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Трамп запевнив, що стежить за будь-якими конфліктами інтересів Маска –– найбагатшої людини світу.

"Там, де ми вважаємо, що є конфлікт або проблема, ми не дозволимо йому наблизитися до неї", – зазначив американський президент, додавши, що роль Маска полягає в тому, щоб скоротити склад уряду.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск інвестував щонайменше 288 мільйонів доларів у передвиборчу кампанію Дональда Трампа та інших республіканських кандидатів у 2024 році, що зробило його найбільшим політичним донором президентського циклу.

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