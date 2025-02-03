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Маск нічого не робитиме без схвалення моєї адміністрації, - Трамп

Дональд Трамп заявив, що Маск нічого не робитиме без його дозволу

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не буде діяти без погодження з його адміністрацією.

Його заяву під час спілкування з журналістами в Білому домі цитує NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Трампа запитали про ситуацію з доступом до державних платіжних систем, який на вихідних отримали співробітники DOGE – інформації, яка має рівень секретності.

"У нього (Маска. – Ред.) є доступ тільки для того, щоб звільняти людей, які, на його думку, не є хорошими, якщо ми з ним згодні. Ілон не може і не буде нічого робити без нашого схвалення, і ми дамо йому дозвіл там, де це потрібно. Там, де це недоречно, ми цього робити не будемо", - відповів республіканець.

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Трамп запевнив, що стежить за будь-якими конфліктами інтересів Маска –– найбагатшої людини світу.

"Там, де ми вважаємо, що є конфлікт або проблема, ми не дозволимо йому наблизитися до неї", – зазначив американський президент, додавши, що роль Маска полягає в тому, щоб скоротити склад уряду.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск інвестував щонайменше 288 мільйонів доларів у передвиборчу кампанію Дональда Трампа та інших республіканських кандидатів у 2024 році, що зробило його найбільшим політичним донором президентського циклу.

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Автор: 

США (23410) Маск Ілон (679) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+9
"офіс складних проблем і простих рішень" по американських

зітц-предсєдатель на сінекурі Саакашвілі Маск

.
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03.02.2025 22:49 Відповісти
+7
Те саме казав "Блазень" про "Карлсона"... Але є різниця... "Міхо" сидів "на підсосі" у держбюджету України, а у Маска - купа власних грошей... От і побачимо - як "влада" з "грошами" гризтиметься... "Два "півні" в одному курятнику не живуть...
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03.02.2025 22:51 Відповісти
+6
Виходить зігує та курить за згодою
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03.02.2025 22:55 Відповісти
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Зараз Маск образиться і втиху домовиться як Доню відсторонити.
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03.02.2025 22:47 Відповісти
на користь венса ?

цей тіхар сидить в засаді ...

.
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03.02.2025 22:54 Відповісти
Венса вів та веде по життю теж силіконовий яйцеголовий, але не Маск, але з команди силіконових. А Маска не пустила до Білого Дому з його відділом очищення кадрів саме Трампова давня ще прирейганівська офісмамка . Вона, доречі, має план або Маска відокремити від державного космічного департаменту або департамент переключити на іншого типу націоналізувавши його - це ще обіцялось під час виборів .
Й ще - РАМАСВАМІ теж цей індус не захотів себе губити , не пішов в його офіс а хоче стати губернатором Огайо через 2 р ., не забруднившись об Маска
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03.02.2025 23:04 Відповісти
так, там тітонька із залізними яйцями. мабуть єдина надія америки втримати цей трампівський зоопарк у вольєрах.
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03.02.2025 23:30 Відповісти
Маск- нуль без палички. Яка його вага у республіканській партії чи в політиці?
Маск- це посіпака Трумпа, без Трумпа, Маск просто бізнесмен у якоготвже починаються пробеми із основним бізнесом. Виручка Тесли за 24- й на 20 відсотків менша ніж у 253- му.юдалі буде.
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03.02.2025 23:01 Відповісти
Маск це презирватив,Трамп використав його і викинув
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03.02.2025 23:02 Відповісти
Вообще-то именно на Маска, его компанию и его технологии Трамп делает ставку в своей масштабной программе "звездных войн". Маск появился к его команде не просто так.
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03.02.2025 23:06 Відповісти
Длч цього Маск як політик зовсім непотрібен. І зараз Пентагон щось викоримтовує від Маска і раніше щось в нього купував. І всі постачальники Пентагону від патронів, до F35 - приватники.
Буде щось бІзнесу Маска запропонувати Пентагону, сам, без будь- якої ролі в політиці буде тим торгувати.
Тому розмови, що "Маск може скинути Трумпа", чи "Трумп його наблизив до себе, то му що задумав програму", це не то, що відповідає дійсності.
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03.02.2025 23:19 Відповісти
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jak_ssha_u_planujut_zaliznim_kupolom_zahopiti_kosmos_ta_vigravati_vsi_vijni_xxi_storichchja-17854.html
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03.02.2025 23:43 Відповісти
Іменно для того, щоб тепер, після виборів, відправити маска к куям на Марс)
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03.02.2025 23:20 Відповісти
П,с " Маск з'явився в оточенні Трумпа, через 286 млн долларів, що витратив на підтримку."
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03.02.2025 23:22 Відповісти
И это тоже. Но там маячат сотни миллиардов. Лакомый кусочек.
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03.02.2025 23:41 Відповісти
Пропал дом ©
Звісно, що він буде звільняти тих хто не прогнувся перед корумпованими корпораціями та хто не сприймає нарциса і їпаната як президента
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03.02.2025 22:47 Відповісти
ну офіс, наприклад, USAID - виконавець ,чинушки переводять просто гроші за адресами та сумами з датами , визначеним законом про бюджет . Це просто роздута бюрократія - 100 чоловік не викликали на роботу. От і всі ВАМ ТВАРІ . Але це також оптимізація . В копілочку до ідеї про МАРС . Йому так й сказали - сам сам сам ... А для понту кричать про корумпованих тварин . Ну щоб демократів обісрати ...
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04.02.2025 00:11 Відповісти
"офіс складних проблем і простих рішень" по американських

зітц-предсєдатель на сінекурі Саакашвілі Маск

.
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03.02.2025 22:49 Відповісти
Те саме казав "Блазень" про "Карлсона"... Але є різниця... "Міхо" сидів "на підсосі" у держбюджету України, а у Маска - купа власних грошей... От і побачимо - як "влада" з "грошами" гризтиметься... "Два "півні" в одному курятнику не живуть...
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03.02.2025 22:51 Відповісти
Там общий интерес. Программа "Звездные войны 2.0", На нее планируют потратить сотни миллиардов баксов.
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03.02.2025 23:12 Відповісти
При Пороху, Карлсон ще й почав брати гроші у росіян. За що Порох викинув його з країни і позбавив громадянства
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03.02.2025 23:20 Відповісти
А до чого тут "Порох"? "Міністром" його зробив "Блазень"...
"Коломбет" - ти і є "коломбет"...
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03.02.2025 23:24 Відповісти
Мозок в тебе, вже повністю висох
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03.02.2025 23:36 Відповісти
То ти з своїм сплутав - бо саме ти мелеш дурниці...
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03.02.2025 23:56 Відповісти
Так і має бути.
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03.02.2025 22:52 Відповісти
як ?

" Маск нічого не робитиме". ?

.
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03.02.2025 22:56 Відповісти
Буде погоджувати всі дії.
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03.02.2025 22:58 Відповісти
Маск касманавт !

.
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03.02.2025 23:07 Відповісти
Поки ні.Запускає інших в космос.
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03.02.2025 23:09 Відповісти
е ні, не мудрість мізки !

він запускає астронавтів

.
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03.02.2025 23:13 Відповісти
Астронавти,в США.В нас,космонавти.А в китайців тайконавти.
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04.02.2025 02:10 Відповісти
чайконавти

.
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04.02.2025 02:26 Відповісти
Десь є і такі.
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04.02.2025 02:36 Відповісти
Ну якщо врахувати скільком людям Маск насрав під дверима за свою життя.... То це для нього вихід
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03.02.2025 22:55 Відповісти
Виходить зігує та курить за згодою
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03.02.2025 22:55 Відповісти
але жити в сарайці поруч з Білим Домом, щоб Меланьї коври не загадив

.
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03.02.2025 22:58 Відповісти
ТТак рамп майже зробив зізнання - він не головний й й зігування його для нас не проблема , він у нас для іншого... головнішого
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03.02.2025 23:16 Відповісти
Маск очолює Департамент ефективності уряду. А в нас пропонують щоб влада створила уряд національного порятунку. Цікаво, хто мітить на посаду глави цього уряду? Чи не такий же як і Маск?
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03.02.2025 22:56 Відповісти
хіба в нас мало космонавтів ?

один абрахамія чого вартий -
по рабочєй соснє плигне в стратосферу !

.
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03.02.2025 23:00 Відповісти
УРЯД ТА КОАЛІЦЯ ЄДНОСТІ ТА ПОРЯТУНКУ - це як по- демократичному , як в Ізраїлі . Але якщо вважати що багато вже просрано- то може порекомендують як й у себе турборежимом керувати ...
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03.02.2025 23:13 Відповісти
і до вбиральні ходитиме з дозволу...
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03.02.2025 22:57 Відповісти
Меланья в Дом не пустить, тільки в кущі на лужайкє !

.
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03.02.2025 23:01 Відповісти
Десь я таке вже чув і бачив. В Україні. З Єрмаком.
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03.02.2025 23:00 Відповісти
де-жа-вю кольору блю, пардон ЗЄльоного смарагду

.
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03.02.2025 23:02 Відповісти
Трамп, адміністрація ... у Маска переважно більш глобальні питання: "де я?", "хто я?", "яка це планета?"
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03.02.2025 23:02 Відповісти
ото ж !
я б теж подумав:

"та вср..всь мені той Марс !"

.
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03.02.2025 23:04 Відповісти
а хто в курсі - Офіс Простих Рішень хто там у трампа буде очолювати?
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03.02.2025 23:06 Відповісти
так ото ж маск.

правда, Марк Рубіо - один із небагатьох притомних в адміністрації трампона вже вихопив у маска USAID - інструмент м'якої сили США у світі.

від гріха подалі

.
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03.02.2025 23:11 Відповісти
Офіс USAID не знаходився у Білому домі. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) мало свій головний офіс у Рональд Рейган Білдінг .
Ну а Рубіо офіс де як хто вважає?
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03.02.2025 23:19 Відповісти
В будівлі Держепартаменту . Теж не про Маска .
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03.02.2025 23:35 Відповісти
от шо ви мене заплутуєте - маск очолив Department of Government Efficiency, а ще повинен бути Office of Simple Solutions.
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03.02.2025 23:35 Відповісти
Там, де ми вважаємо, що є конфлікт або проблема, ми не дозволимо йому наблизитися до неї", - зазначив американський президент, Маск може не наближатися до конфліктів і проблем,але вони вже самі до нього наближаються...Не виключено, що ЄС його старлінки може післати за рашистським кораблем і поміняти їх ???
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03.02.2025 23:29 Відповісти
На що поміняти? Хто в Європі супутники масово запускає?
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04.02.2025 02:38 Відповісти
Рано или поздно эти два дебила разойдутся, это неоспоримый факт, вопрос только в том, что за то

время успеет натворить Маск.
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04.02.2025 07:52 Відповісти
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04.02.2025 08:16 Відповісти
Хуцпа! Він вже робить, що хоче. Він вліз скрізь. Цей агент кремля з необмеженими можливостями.
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04.02.2025 09:59 Відповісти
Доки Маска не зафіксують санітари, я на місті Трампа, не був би впевнений, що він не буде нічого робити. Це ще той вигадливий шкідник...
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04.02.2025 11:53 Відповісти
 
 