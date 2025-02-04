США відтермінують впровадження мит проти Канади на місяць, – Трюдо після розмови з Трампом
Прем'єр міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з президентом Дональдом Трампом, після якої заявив, що США відтермінують впровадження мит щонайменше на 30 днів.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Канада реалізує наш прикордонний план вартістю 1,3 мільярда доларів – зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями та персоналом, покращення координації з нашими американськими партнерами та збільшення ресурсів, щоб зупинити потік фентанілу (синтетичного наркотику – ред.). На охороні кордону працюють і працюватимуть близько 10 тисяч військовослужбовців", – зазначив Трюдо.
Трамп підтвердив домовленість із Трюдо в пості в соцмережі Truth Social, вказавши що "мита будуть призупинені на 30 днів, щоб подивитися, чи вдасться укласти остаточну економічну угоду з Канадою".
Раніше повідомлялось, що США відтермінували на один місяць запровадження 25% мит на імпорт мексиканських товарів.
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У неділю Трамп відкрито заявив, що через його тарифи Канада стане нежиттєздатною країною і у неї залишиться тільки один шлях: «Канада повинна стати нашою дорогоцінною 51-ю державою. Податки нижчі, оборона сильніша, а тарифів немає!».
Іншими словами, Трамп використовує торговельну війну як інструмент тиску і підпорядкування.
Поки що він спробує його на сусідах. Але найближчим часом його можна використовувати проти інших.
Образ сильного вождя піднімає його авторитет і дозволяє об'єднати населення в боротьбі проти спільного зовнішнього ворога.
Моральний дух підтримає рейтинг, коли тарифи підвищать ціни, а санкції у відповідь з боку торгових партнерів завдадуть шкоди американським фермерам і виробникам.
Мита на все і всюди зміцнюють «вертикаль влади» Трампа ще й тому, що він є єдиним джерелом фактичного податку для імпортерів, виробників та інших країн.
А це означає, що в його силах робити винятки із заборон.
Ті, хто за Трампа, можуть розраховувати на конкурентні переваги перед тими, хто не має доступу до органу.
Щоб стати штатом треба згоду 3/4 всіх штатів, а цього не станеться ніколи. Попитайте у Пуєрто Ріко як ото вони штатом стають вже рочків зі сто.
Чи буде від цього стратегічна вигода Сполученим Штатам - час покаже. Думаю, що шантаж і жлобство до добра не доведуть. На такій поведінці не буде доброго фундамента відносин. Кажучи грубо, шлюб за розрахунком можливий, але він високоймовірно не назавжди і вже абсолютно точно такий шлюб не може бути щасливим.
Чи повинні були прем'єр Канади і президент Мексики "підіграти" Трампу, а не демонстративно йому (в політичному сенсі) "надавати в табло" контрзаходами ? Повинні звичайно, бо вони відповідальні політики, які розуміють, що амбітний Трамп своїми хаотичними рухами краще завдасть шкоди всім (і собі теж), ніж пропустить іміджевий удар. Тому дозволили йому зберегти обличчя, типу "вжили заходи, почули його занепокоєння станом справ на кордоні, всіх мобілізували, посилили / покращили . . .", а своїм виборцям зберегли робочі місця і позбавили їх проблем.
Так що Трамп - демагог і актор. Кіпіша 100%, толку для США - 0. Цими рухами він просто відволікає увагу світу від того, що США припиняють допомагати Україні у війні проти росії / китаю / ірану / північної кореї. Простіше кажучи, ганебно покидають напризволяще свого союзника, який довірився в США у 1994 (віддав ядерну зброю), у 2004 (І антиросійська революція) і у 2014 (ІІ антиросійська революція).
США нам допомагало до Трампа, а при Трампі нас кинуло. От і всі висновки по ситуації.
Сальвадор погодився утримувати жорстоких американських злочинців і приймати депортованих будь-якої національності в рамках безпрецедентної угоди з адміністрацією Трампа.
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про угоду в понеділок після зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле.
Букеле "запропонував розмістити у своїх в'язницях небезпечних американських злочинців, які перебувають під вартою в нашій країні, включаючи громадян США та законних резидентів", сказав Рубіо.
Цей дешевий фраєр гне пальці,як піковий.Але це тільки до першого прильоту в табло.
Рано или поздно понты Трампа закончатся, когда он увидит, что его дурь посадила Америку на
пятую точку.
Самі дорогі міжнародні компанії США:
Microsoft - $2,99 трлн;Apple - $2,61 трлн;NVIDIA - $2,22 трлнAmazon - $1,8 трлн;Alphabet - $1,64 трлн;Meta - $1,27 трлн;