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Новини Президент Трамп
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США відтермінують впровадження мит проти Канади на місяць, – Трюдо після розмови з Трампом

Дональд Трамп та Джастін Трюдо

Прем'єр міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з президентом Дональдом Трампом, після якої заявив, що США відтермінують впровадження мит щонайменше на 30 днів.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Канада реалізує наш прикордонний план вартістю 1,3 мільярда доларів – зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями та персоналом, покращення координації з нашими американськими партнерами та збільшення ресурсів, щоб зупинити потік фентанілу (синтетичного наркотику – ред.). На охороні кордону працюють і працюватимуть близько 10 тисяч військовослужбовців", – зазначив Трюдо.

Трамп підтвердив домовленість із Трюдо в пості в соцмережі Truth Social, вказавши що "мита будуть призупинені на 30 днів, щоб подивитися, чи вдасться укласти остаточну економічну угоду з Канадою".

Раніше повідомлялось, що США відтермінували на один місяць запровадження 25% мит на імпорт мексиканських товарів.

Також читайте: Трюдо заявив, що Канада вживатиме заходів, якщо Трамп запровадить мита: ми готові дати сильну відповідь

Автор: 

Канада (2219) США (23410) Трюдо Джастін (355) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+15
Душити слабшого партнера економічним шантажем - не велика мудрість і не велике досягнення. Просто всі зроблять висновки з цієї ситуації і на майбутнє будуть намагатися максимально уникати роботи з такими "партнерами" і "союзниками". За принципом "краще з нормальним втратити, ніж з придурком знайти". Ясна річ, що повністю ігнорувати США не вдасться, занадто великий ринок, потужності і так далі. Але бажання триматися подалі від непередбачуваного "партнера" буде в голові як у Канади, так і у Британії, Японії та ЄС.

Чи буде від цього стратегічна вигода Сполученим Штатам - час покаже. Думаю, що шантаж і жлобство до добра не доведуть. На такій поведінці не буде доброго фундамента відносин. Кажучи грубо, шлюб за розрахунком можливий, але він високоймовірно не назавжди і вже абсолютно точно такий шлюб не може бути щасливим.
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04.02.2025 05:17 Відповісти
+10
Тампакс наколотив понтів.Тампоністий лохторат кінчає в екстазі : - Уря-уря,наш Дурко усіх нагнув!!! -Де?Коли?Закінчив війну в Україні за 24 години?Нагнув Мексику і Канаду?А може Мексика і Канада довбойоба нагнули?
Цей дешевий фраєр гне пальці,як піковий.Але це тільки до першого прильоту в табло.
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04.02.2025 04:09 Відповісти
+10
Та і потім, хто кого прогнув ? Трамп налякав всіх митами для того, аби виторгувати США якісь економічні преференції. Потім зустрівся з жорстокою реальністю, що будуть такі-то заходи у відповідь. Здав назад (і по Мексиці, і по Канаді введення мит відтерміновано на 30 днів - і от побачите, воно в такому вигляді, як зараз оголошено, так і не набуде чинності і через 30 днів, тема "здохне"). А для того, аби зберегти обличчя Президенту країни №1 лідери Мексики і Канади зробили вигляд, що вживають заходи на вимогу США по охороні кордону, боротьбі з наркотрафиком і так далі. Хоча за статистикою наркотрафик якраз іде не з Канади до США, а навпаки (по Мексиці - так, там справді проблема).
Чи повинні були прем'єр Канади і президент Мексики "підіграти" Трампу, а не демонстративно йому (в політичному сенсі) "надавати в табло" контрзаходами ? Повинні звичайно, бо вони відповідальні політики, які розуміють, що амбітний Трамп своїми хаотичними рухами краще завдасть шкоди всім (і собі теж), ніж пропустить іміджевий удар. Тому дозволили йому зберегти обличчя, типу "вжили заходи, почули його занепокоєння станом справ на кордоні, всіх мобілізували, посилили / покращили . . .", а своїм виборцям зберегли робочі місця і позбавили їх проблем.
Так що Трамп - демагог і актор. Кіпіша 100%, толку для США - 0. Цими рухами він просто відволікає увагу світу від того, що США припиняють допомагати Україні у війні проти росії / китаю / ірану / північної кореї. Простіше кажучи, ганебно покидають напризволяще свого союзника, який довірився в США у 1994 (віддав ядерну зброю), у 2004 (І антиросійська революція) і у 2014 (ІІ антиросійська революція).
США нам допомагало до Трампа, а при Трампі нас кинуло. От і всі висновки по ситуації.
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04.02.2025 05:29 Відповісти
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Обидва любителі мівіни швидкого приготування. Один власних громадян санкціями обкладає, інший митами компенсує брак розуму. Про закони і суди - ні, не чули. Головне - одноосібний ручний режим, срака в промінях юпітерів, оплески і миттєвий гешефт, а там - хоч потоп.
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04.02.2025 01:58 Відповісти
Ти про які "закони" і "суди" городиш? Назви мені "судовий орган" та "кодекс", який розбирає торгові суперечки між державами... На "Стокгольмський арбітраж" натякаєш? А тобі його повноваження відомі? Він діє, коли обидві сторони згодні йому довіриться та погодиться з його рішенням... А якщо Трамп "болт кладе" навіть на ті правові міжнародні акти, які були ратифіковані США - що ти йому зробиш? Тричі оголосиш "Ай-яй-яй!"???
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04.02.2025 05:41 Відповісти
Совкового юриста як завжди невчасно і недоречно пробило на тупий словесний пронос із самим собою. ))
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04.02.2025 23:32 Відповісти
Ну, треба ж ідіота якось "до тями привест"и - щоб дурниць не молов...
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05.02.2025 00:28 Відповісти
Сам посрав, сам поїв - молодець. )))
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05.02.2025 01:34 Відповісти
Це ти про себе?
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05.02.2025 05:57 Відповісти
Це ти сам з собою перед дзеркалом. )))
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06.02.2025 01:45 Відповісти
"Шо ж ти,фраєр, сдал назад?"
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04.02.2025 02:17 Відповісти
BBC
У неділю Трамп відкрито заявив, що через його тарифи Канада стане нежиттєздатною країною і у неї залишиться тільки один шлях: «Канада повинна стати нашою дорогоцінною 51-ю державою. Податки нижчі, оборона сильніша, а тарифів немає!».

Іншими словами, Трамп використовує торговельну війну як інструмент тиску і підпорядкування.

Поки що він спробує його на сусідах. Але найближчим часом його можна використовувати проти інших.
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04.02.2025 02:37 Відповісти
Тарифні війни допомагають Трампу не тільки в зовнішній політиці, але і всередині країни.
Образ сильного вождя піднімає його авторитет і дозволяє об'єднати населення в боротьбі проти спільного зовнішнього ворога.
Моральний дух підтримає рейтинг, коли тарифи підвищать ціни, а санкції у відповідь з боку торгових партнерів завдадуть шкоди американським фермерам і виробникам.
Мита на все і всюди зміцнюють «вертикаль влади» Трампа ще й тому, що він є єдиним джерелом фактичного податку для імпортерів, виробників та інших країн.
А це означає, що в його силах робити винятки із заборон.
Ті, хто за Трампа, можуть розраховувати на конкурентні переваги перед тими, хто не має доступу до органу.
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04.02.2025 02:41 Відповісти
З приводу 51 штату він лише тролить - мати лівацьку Канаду на виборах, Канаду, яка має таку саму кількість вибірників, як у Каліфорнії, республіканцям не вигідно, це завідома поразка. Тож це просто словесний тиск. І цей тиск працює.
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04.02.2025 02:44 Відповісти
хай приєднуються провінціями- в Альберті, Манітобі та Саскачевані лівих майже нема зате саме там усі ресурси і люди хороші.
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04.02.2025 03:43 Відповісти
Ніхто не збирається нікуди приєднуватись, це правогалюнчики.
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04.02.2025 05:12 Відповісти
Це словесний пук, бо зробити Канаду 51 штатом у нього нема можливості.
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04.02.2025 05:03 Відповісти
Канада ніколи не стане 51 штатом. З нас однієї Каліфорнії вистачає.
Щоб стати штатом треба згоду 3/4 всіх штатів, а цього не станеться ніколи. Попитайте у Пуєрто Ріко як ото вони штатом стають вже рочків зі сто.
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04.02.2025 03:29 Відповісти
Трамп роздавав стусанів - і всі заворушилися, стали охороняти кордони, послали 10000 солдатів, дали гроші на охорону кордонів. Тепер чекаємо стусана хуьлу
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04.02.2025 02:40 Відповісти
не дочекаєтесь
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04.02.2025 04:00 Відповісти
Дочекаємося і швидко, що тоді будеш лизати?
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04.02.2025 16:03 Відповісти
Well said.
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04.02.2025 04:04 Відповісти
Чому у правопопулістів всі думки тільки про "яєчка"?
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04.02.2025 05:05 Відповісти
Душити слабшого партнера економічним шантажем - не велика мудрість і не велике досягнення. Просто всі зроблять висновки з цієї ситуації і на майбутнє будуть намагатися максимально уникати роботи з такими "партнерами" і "союзниками". За принципом "краще з нормальним втратити, ніж з придурком знайти". Ясна річ, що повністю ігнорувати США не вдасться, занадто великий ринок, потужності і так далі. Але бажання триматися подалі від непередбачуваного "партнера" буде в голові як у Канади, так і у Британії, Японії та ЄС.

Чи буде від цього стратегічна вигода Сполученим Штатам - час покаже. Думаю, що шантаж і жлобство до добра не доведуть. На такій поведінці не буде доброго фундамента відносин. Кажучи грубо, шлюб за розрахунком можливий, але він високоймовірно не назавжди і вже абсолютно точно такий шлюб не може бути щасливим.
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04.02.2025 05:17 Відповісти
Та і потім, хто кого прогнув ? Трамп налякав всіх митами для того, аби виторгувати США якісь економічні преференції. Потім зустрівся з жорстокою реальністю, що будуть такі-то заходи у відповідь. Здав назад (і по Мексиці, і по Канаді введення мит відтерміновано на 30 днів - і от побачите, воно в такому вигляді, як зараз оголошено, так і не набуде чинності і через 30 днів, тема "здохне"). А для того, аби зберегти обличчя Президенту країни №1 лідери Мексики і Канади зробили вигляд, що вживають заходи на вимогу США по охороні кордону, боротьбі з наркотрафиком і так далі. Хоча за статистикою наркотрафик якраз іде не з Канади до США, а навпаки (по Мексиці - так, там справді проблема).
Чи повинні були прем'єр Канади і президент Мексики "підіграти" Трампу, а не демонстративно йому (в політичному сенсі) "надавати в табло" контрзаходами ? Повинні звичайно, бо вони відповідальні політики, які розуміють, що амбітний Трамп своїми хаотичними рухами краще завдасть шкоди всім (і собі теж), ніж пропустить іміджевий удар. Тому дозволили йому зберегти обличчя, типу "вжили заходи, почули його занепокоєння станом справ на кордоні, всіх мобілізували, посилили / покращили . . .", а своїм виборцям зберегли робочі місця і позбавили їх проблем.
Так що Трамп - демагог і актор. Кіпіша 100%, толку для США - 0. Цими рухами він просто відволікає увагу світу від того, що США припиняють допомагати Україні у війні проти росії / китаю / ірану / північної кореї. Простіше кажучи, ганебно покидають напризволяще свого союзника, який довірився в США у 1994 (віддав ядерну зброю), у 2004 (І антиросійська революція) і у 2014 (ІІ антиросійська революція).
США нам допомагало до Трампа, а при Трампі нас кинуло. От і всі висновки по ситуації.
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04.02.2025 05:29 Відповісти
Ви сперечаєтесь із емоційним вкидом без фактів. Придивиться до коментаря: "кал, просралась, прогнулась, дегенерати, яєчка"...
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04.02.2025 05:38 Відповісти
Як парторг і херовму колгоспі, дзвону багато , а толку ніякого.
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04.02.2025 08:25 Відповісти
CNN
Сальвадор погодився утримувати жорстоких американських злочинців і приймати депортованих будь-якої національності в рамках безпрецедентної угоди з адміністрацією Трампа.
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про угоду в понеділок після зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле.

Букеле "запропонував розмістити у своїх в'язницях небезпечних американських злочинців, які перебувають під вартою в нашій країні, включаючи громадян США та законних резидентів", сказав Рубіо.
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04.02.2025 06:44 Відповісти
Sometimes you can just feel that you are in the presence of true greatness.
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04.02.2025 03:21 Відповісти
Тампакс наколотив понтів.Тампоністий лохторат кінчає в екстазі : - Уря-уря,наш Дурко усіх нагнув!!! -Де?Коли?Закінчив війну в Україні за 24 години?Нагнув Мексику і Канаду?А може Мексика і Канада довбойоба нагнули?
Цей дешевий фраєр гне пальці,як піковий.Але це тільки до першого прильоту в табло.
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04.02.2025 04:09 Відповісти
хватай Канаду между ног - и она твоя. Щось пішло не так, видать, злякався своєї липової всемогутності. Зі всіма інвціативами так буде. Вже про іммігрантів притих, каже, що не вистачає тюрем ісаботують штати.
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04.02.2025 05:09 Відповісти
Це ж було вже. Мєксіка теж перед цим подзвонила і попустила дємєнтного рижика.
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04.02.2025 05:09 Відповісти
Потом на два, на три и т.д.

Рано или поздно понты Трампа закончатся, когда он увидит, что его дурь посадила Америку на

пятую точку.
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04.02.2025 07:43 Відповісти
Ні, адепти Данінґа-Крюґера своєї вини не визнають, проте всіх звинувачують у шкідництві. Приклад - бубачька сонцесяйна. Тасують людей, як карти, підкладають тузів та козирів, але без розуміння належного моменту гри. Як наслідок - становище стрімко погіршується. Свого часу, Байден спіткнувся і дурні заволали "Акєла прамахнулся!"...
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04.02.2025 10:58 Відповісти
О, він вже і Канаду прогнув і змусив діяти.
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04.02.2025 08:08 Відповісти
Здувся тому що Канада може запровадити у відповідь ДУЖЕ болючі мита і заборони, також Європа та інші країни то можуть зробити. Так що все це пуста тріпотня.
Самі дорогі міжнародні компанії США:



Microsoft - $2,99 трлн;Apple - $2,61 трлн;NVIDIA - $2,22 трлнAmazon - $1,8 трлн;Alphabet - $1,64 трлн;Meta - $1,27 трлн;
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04.02.2025 08:12 Відповісти
Яж казав: тарифи це шоу. Сьогодні ввів завтра відміним. Спостерігаємоиза наслідками та діями.
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04.02.2025 08:29 Відповісти
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04.02.2025 08:47 Відповісти
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04.02.2025 08:53 Відповісти
Так он де собака заритий
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04.02.2025 21:32 Відповісти
 
 