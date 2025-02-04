США відтермінують впровадження мит проти Канади на місяць, – Трюдо після розмови з Трампом

Прем'єр міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з президентом Дональдом Трампом, після якої заявив, що США відтермінують впровадження мит щонайменше на 30 днів.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Канада реалізує наш прикордонний план вартістю 1,3 мільярда доларів – зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями та персоналом, покращення координації з нашими американськими партнерами та збільшення ресурсів, щоб зупинити потік фентанілу (синтетичного наркотику – ред.). На охороні кордону працюють і працюватимуть близько 10 тисяч військовослужбовців", – зазначив Трюдо.

Трамп підтвердив домовленість із Трюдо в пості в соцмережі Truth Social, вказавши що "мита будуть призупинені на 30 днів, щоб подивитися, чи вдасться укласти остаточну економічну угоду з Канадою".

Раніше повідомлялось, що США відтермінували на один місяць запровадження 25% мит на імпорт мексиканських товарів.

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