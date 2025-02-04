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Кремль відреагував на ідею Трампа про допомогу Україні в обмін на ресурси
Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав пропозицію Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів "купівлею допомоги".
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо називати речі своїми іменами - це пропозиція купувати допомогу. Не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а забезпечувати на комерційній. Краще звісно взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту", - сказав Пєсков.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.
Топ коментарі
+44 Галина Боброва #582785
показати весь коментар04.02.2025 12:09 Відповісти Посилання
+38 Serhios Bond #490169
показати весь коментар04.02.2025 12:05 Відповісти Посилання
+29 Serhii Pryhozhy
показати весь коментар04.02.2025 12:14 Відповісти Посилання
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треба буде заплатити за військову допомогу - заплатимо.
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що ще треба ?
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Найунікальніший туалетний ''йоршик'' в світі.
Они думали - Украина принадлежит им
И только они могут ее грабить
А можно было позвать американцев
Создать совместные предприятия
На которых работали бы украинцы
И за эту американскую собственность на нашей земле
Американцы удавили бы кацапов
Только представьте себе - какой могла бы быть Украина
Если бы сюда 30 лет назад пришли бы американцы
Украина была бы уже как Калифорния
Как самый богатый штат Америки
Нет ничего обиднее УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Так давайте не просрем их снова
Во вторых: это дно 30 + автор жителей Нью-Васюки решили пановать допустив иностранные компании к использованию недр. Воюют нищие якуты из земли которых родная Россия газ и нефть качает, а вы решили затмить Калифорнию, даже не экспортируя, а отдав в концессию недра. Уважаемая Галина назовите хоть одну страну в мире которая поднялась из нищеты отдав недра иностранцам. Голозадые нигерийцы и полудикие венесуэльцы, чтоб не сдохнуть с голода национализируют добывающие компании. А мы будем панувать. Самые умные, неа, самые доверчивые.
И США не идеальны
Вот только ни в одной стране мира
Куда пришли американцы для сотрудничества
Они не построили Берлинскую стену
Они нигде не устроили ГОЛОДОМОР и Гулаг
Напротив - они помогали не сдохнуть с голода берлинцам
Во время сталинской блокады
Они оказывают гуманитарную помощь всему миру
А сегодня вы живете на американские деньги
Вы ведь пенсионер?
Так скажите спасибо за свою пенсию во время войны - АМЕРИКЕ
И еще одна просьба - НЕ МАНИПУЛИРОВАТЬ!!!!!
Я не написала - давайте отдадим недра американцам
Не надо перевирать написанное мной
Мы уж точно не хуже Гренландии
Особенно по части черноземов
Вы ведь тоже кушать хотите ?
Не меньше 2 раз в день
А то и все 4
Американцы все помогут вернуть взад
И базы здесь военные пусть построят
Чтобы ни одна кацапская собака уже не смотрела в нашу сторону
А если посмотрит - чтобы сразу получала по зубам
А вы - судя по всему - ЖДЕТЕ РУССКИЙ МИР?
Это ж надо так себя не любить....
А взагалі, думаю ніяка ти не українка, а дешевий сруцький троль.
Если Трамп реально поможет изгнать кацапов с украинской территории, то можно и впустить американские компании копаться там по "льготному тарифу".
Правою кидають камінці в сторону США, а лівою готують підгрунтя для здачі .
Микола Захарченко: СУМСЬКУ ОБЛАСТЬ ГОТУЮТЬ ДО ЗДАЧІ ??
На багатьох ресурсах є інформація що головою Сумської обласної віськової адміністрації хочуть поставити Олега Григорова.
"Олег ГРИГОРОВ всю свою службу в міліції/ поліції мав дуже тісний контакт з Деркачом та його оточенням, всю службу виконував вказівки Деркача. Навіщо ставити таку одіозну людину на ключову посаду в області? Означає одне - це здача області ворогу. Перебуваючи на посаді начальника ГУНП в Луганській області Олег ГРИГОРОВ повністю провалив безпекові завдання, якось так."
Заходу ******* росія не цікава як держава, Захід її зникнення і не помітить.
Заходу цікаві надра. І поки росія контролює значний їх обсяг, вона Заходу цікава.
зараз @уйло на перемовини ще й "овоча" притаранить в якості "легітімного" та "ображеного режимом"
Вы хотите на халяву забрать наши земли и ресурсы, хрен вам всем в задницу и в передницу!
Були б гроші, купували б зброю і найманців.
Але грошей обмаль, нечисленні й ті зєлєнь розтягує в турборежимі.
нема чого слухати
нищити тварин
Вы, Володимир жулик и аферист. Пытаетесь продать угнанный у вас автомобиль, суя в нос техпаспорт.
Оцените стоимость концессии для американцев, если за неё, кроме денег прийдется отдать 10-20 тысяч жизней американских солдат. в мире больше нигде нет запасов
гелия 134лития. Что страны начнут мировую войну за чистейший украинский литий.
Спасибо Владимиру Александровичу. Он сделал то, о чем жалко мычали предидущие президенты.
Доунбасовской своре - хер.
Кокс и уголь - долой. А главное металлургия ноль.
Выкусь, а не дотации. Терь все деньги будут в семье оставаться.
Это военные 3 года мешали избавиться от дотационных шахт?