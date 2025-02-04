Кремль відреагував на ідею Трампа про допомогу Україні в обмін на ресурси

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав пропозицію Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів "купівлею допомоги".

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо називати речі своїми іменами - це пропозиція купувати допомогу. Не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а забезпечувати на комерційній. Краще звісно взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту", - сказав Пєсков.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

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