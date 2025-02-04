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Кремль відреагував на ідею Трампа про допомогу Україні в обмін на ресурси

Реакція Кремля на пропозицію Трампа про допомогу в обмін на копалини

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав пропозицію Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів "купівлею допомоги".

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо називати речі своїми іменами - це пропозиція купувати допомогу. Не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а забезпечувати на комерційній. Краще звісно взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту", - сказав Пєсков.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

Читайте: Ресурси України слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни, - Шольц

Автор: 

Пєсков Дмитро (1692) США (23410) копалини (265) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+44
Зассали кацапы
Они думали - Украина принадлежит им
И только они могут ее грабить
А можно было позвать американцев
Создать совместные предприятия
На которых работали бы украинцы
И за эту американскую собственность на нашей земле
Американцы удавили бы кацапов
Только представьте себе - какой могла бы быть Украина
Если бы сюда 30 лет назад пришли бы американцы
Украина была бы уже как Калифорния
Как самый богатый штат Америки
Нет ничего обиднее УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Так давайте не просрем их снова
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04.02.2025 12:09 Відповісти
+38
Смердюча тварюка.
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04.02.2025 12:05 Відповісти
+29
Та навіть якщо їх взагалі безкоштовно туда пустити, це все рівно буде вигідно Україні. Американці там побудують фабрики, інфраструктуру, наймуть наших людей працювати. Ну і головне - ніколи більше не пустять туди кацапів.
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04.02.2025 12:14 Відповісти
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Смердюча тварюка.
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04.02.2025 12:05 Відповісти
українці в борг не живуть

треба буде заплатити за військову допомогу - заплатимо.

.
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04.02.2025 16:28 Відповісти
А кацапи нічого в своїх союзників не купують?
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04.02.2025 12:06 Відповісти
Просто московські виродки дуже обурені. Вони вже пообіцяли Китаю і іншим своїм союзникам українські ресурси коли захоплять Україну.
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04.02.2025 12:19 Відповісти
Вони вже розуміють,що не захоплять,от і бісяться.
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04.02.2025 12:29 Відповісти
Надра! За все треба платити! А хто краще, ті "українці", які розробляли надра і виводили бабло в офшор , чи іноземці (американці наприклад) які будуть працювати офіційно, законно, з спільною розбудовою тут заводів, інфраструктури, робочих місць тощо, з гарантією допомоги у війні?
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04.02.2025 14:58 Відповісти
наприклад є Мітал, який справно платить податки і не організує сераратиських політичних партій.

що ще треба ?

.
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04.02.2025 16:30 Відповісти
заерзали.....
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04.02.2025 12:07 Відповісти
Скальп Пескова теж цінний природний ресурс.
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04.02.2025 12:16 Відповісти
Не природний - а музейний.
Найунікальніший туалетний ''йоршик'' в світі.
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04.02.2025 18:08 Відповісти
Зассали кацапы
Они думали - Украина принадлежит им
И только они могут ее грабить
А можно было позвать американцев
Создать совместные предприятия
На которых работали бы украинцы
И за эту американскую собственность на нашей земле
Американцы удавили бы кацапов
Только представьте себе - какой могла бы быть Украина
Если бы сюда 30 лет назад пришли бы американцы
Украина была бы уже как Калифорния
Как самый богатый штат Америки
Нет ничего обиднее УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Так давайте не просрем их снова
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04.02.2025 12:09 Відповісти
Але пересічні 30 років тому схотіли Кучму і його "закон та порядок." А в результаті отримали олігархів, Януковоща і війну.
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04.02.2025 12:15 Відповісти
А ще раніше обрали комунячего підарьонка кравчука!!!
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04.02.2025 12:53 Відповісти
В Херсон приїздили іноземці, зі своїми пропозиціями по створенню підприємств, так тодішній мер Сальдо заломив такі відкати, що вони плюнули, та поїхали в інше місце.
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04.02.2025 13:13 Відповісти
Во первых: редкоземельные это не редко встречающиеся, а находящиеся в малой концентрации. Мне не верьте откройте интернет, в мире того лития. Той титановой руды. Все носятся с тем литием. Он вчера был никому не нужен. Он завтра окажется не востребованным. 30 лет благоденствия на литии равно 30 лет золотого дна на выпуске DVD-R дисков. Вы их когда перестали покупать?
Во вторых: это дно 30 + автор жителей Нью-Васюки решили пановать допустив иностранные компании к использованию недр. Воюют нищие якуты из земли которых родная Россия газ и нефть качает, а вы решили затмить Калифорнию, даже не экспортируя, а отдав в концессию недра. Уважаемая Галина назовите хоть одну страну в мире которая поднялась из нищеты отдав недра иностранцам. Голозадые нигерийцы и полудикие венесуэльцы, чтоб не сдохнуть с голода национализируют добывающие компании. А мы будем панувать. Самые умные, неа, самые доверчивые.
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04.02.2025 14:36 Відповісти
Мир не идеален
И США не идеальны
Вот только ни в одной стране мира
Куда пришли американцы для сотрудничества
Они не построили Берлинскую стену
Они нигде не устроили ГОЛОДОМОР и Гулаг
Напротив - они помогали не сдохнуть с голода берлинцам
Во время сталинской блокады
Они оказывают гуманитарную помощь всему миру
А сегодня вы живете на американские деньги
Вы ведь пенсионер?
Так скажите спасибо за свою пенсию во время войны - АМЕРИКЕ
И еще одна просьба - НЕ МАНИПУЛИРОВАТЬ!!!!!
Я не написала - давайте отдадим недра американцам
Не надо перевирать написанное мной
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04.02.2025 14:48 Відповісти
Вы предлагаете совместно с американцами разрабатывать месторождения редкоземельных материалов которые залегают на территориях не контролируемых Украиной? В Неваде и Орегоне находится 20-40 млн. тон лития. Это из 98 млн, всего в мире. Вы точно уверены что Америке это надо?
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04.02.2025 15:19 Відповісти
Без сомнения
Мы уж точно не хуже Гренландии
Особенно по части черноземов
Вы ведь тоже кушать хотите ?
Не меньше 2 раз в день
А то и все 4
Американцы все помогут вернуть взад
И базы здесь военные пусть построят
Чтобы ни одна кацапская собака уже не смотрела в нашу сторону
А если посмотрит - чтобы сразу получала по зубам
А вы - судя по всему - ЖДЕТЕ РУССКИЙ МИР?
Это ж надо так себя не любить....
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04.02.2025 15:42 Відповісти
Баброва, ти, перед тим, як когось звинувачувати у колабраціонізмі, сама перейди на державну мову.
А взагалі, думаю ніяка ти не українка, а дешевий сруцький троль.
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05.02.2025 08:25 Відповісти
Да Галя молодая, , не може жити своєю працею та умом,замість кацапського хомута інший шука. Ну Галі то дозволено,але й Ви мужики хочете й далі жить як Галі під давнім народним лозунгом;- "Хай "буть, аби не били."
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04.02.2025 18:58 Відповісти
Шибко умный, да? При чём тут литий и титан к редкоземельным? И как полудикие венесуэльцы будут извлекать неодим из руды, на которой сидят?
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04.02.2025 16:26 Відповісти
А краще стати 51-м штатом США
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04.02.2025 18:31 Відповісти
Нісенітниця
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05.02.2025 08:20 Відповісти
мы им крымский титан продадим за тамагавки)))
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04.02.2025 12:09 Відповісти
Данецькиє шахти ісчьо можна втюхать вместі з данбацам..
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04.02.2025 12:12 Відповісти
дАнєцкіє шахти-всі затоплені,й до речі не рентабельні окрім пари штук,це ми цим шахтьорам зарплати тоді із дотацій по 2 штуки "баксів" платили,а вони по 5 хотіли, тепер обжіраются.
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04.02.2025 13:46 Відповісти
Літій й скандій за F-35.
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04.02.2025 12:23 Відповісти
Видать на том Донбассе серьезные ресурсы лежат, если так оперативно эта сволочь взвыла.
Если Трамп реально поможет изгнать кацапов с украинской территории, то можно и впустить американские компании копаться там по "льготному тарифу".
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04.02.2025 12:10 Відповісти
Та навіть якщо їх взагалі безкоштовно туда пустити, це все рівно буде вигідно Україні. Американці там побудують фабрики, інфраструктуру, наймуть наших людей працювати. Ну і головне - ніколи більше не пустять туди кацапів.
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04.02.2025 12:14 Відповісти
І кітайців.
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04.02.2025 13:14 Відповісти
Зєрмаки "працюють" обома руками:
Правою кидають камінці в сторону США, а лівою готують підгрунтя для здачі .
Микола Захарченко: СУМСЬКУ ОБЛАСТЬ ГОТУЮТЬ ДО ЗДАЧІ ??
На багатьох ресурсах є інформація що головою Сумської обласної віськової адміністрації хочуть поставити Олега Григорова.
"Олег ГРИГОРОВ всю свою службу в міліції/ поліції мав дуже тісний контакт з Деркачом та його оточенням, всю службу виконував вказівки Деркача. Навіщо ставити таку одіозну людину на ключову посаду в області? Означає одне - це здача області ворогу. Перебуваючи на посаді начальника ГУНП в Луганській області Олег ГРИГОРОВ повністю провалив безпекові завдання, якось так."
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04.02.2025 12:12 Відповісти
Вони ж хотіли собі, а тут...
Заходу ******* росія не цікава як держава, Захід її зникнення і не помітить.
Заходу цікаві надра. І поки росія контролює значний їх обсяг, вона Заходу цікава.
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04.02.2025 12:13 Відповісти
розповсюджувана у кацапських змі інфа за сашу-стоматолога яко "рятівника" та "господаря" вугільних копанок на Донеччині є відповіддю @уйлостану щодо пропозиції Трампа нарахунок рідкоземельних металів України
зараз @уйло на перемовини ще й "овоча" притаранить в якості "легітімного" та "ображеного режимом"
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04.02.2025 12:26 Відповісти
Трамп буде "радий" побачити сушений в ростові овоч замість т.в.о президента.
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04.02.2025 12:32 Відповісти
Ну купівля, і шо? Голову Пескова теж можна було б продати задорого і купити за виручені кошти багато корисних речей.
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04.02.2025 12:13 Відповісти
Задорого?Ця голова й даром нікому не потрібна.
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04.02.2025 12:57 Відповісти
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04.02.2025 17:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sm8iV0SxRHk Путин и ПЕСКОВ ждут звонка от ТРАМПА 😁 [Пародия]
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04.02.2025 17:58 Відповісти
Какое ваше свинячье дело, уроды вы рашистские?

Вы хотите на халяву забрать наши земли и ресурсы, хрен вам всем в задницу и в передницу!
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04.02.2025 12:14 Відповісти
Тобто коли Підорашка в Китая, північної кореї і Ірану копує допомогу то це можна. А коли Україні дають допомогу то це вже ескалація? А не пішов би ти нах. Єдине в чому я впевнений що коли рашисти верещать то значить ми робимо правильно
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04.02.2025 12:15 Відповісти
Ключове слово "купує".
Були б гроші, купували б зброю і найманців.
Але грошей обмаль, нечисленні й ті зєлєнь розтягує в турборежимі.
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04.02.2025 12:34 Відповісти
рашисти військових і ракети у кім сунь йух ин не купували? може у іранців шахеди нахаляву взяли? отож.
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04.02.2025 12:17 Відповісти
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04.02.2025 12:21 Відповісти
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04.02.2025 12:22 Відповісти
як кажуть на болотах: чья б корова мичала... що вони тільки не купували та в кого...
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04.02.2025 12:24 Відповісти
підар вусатий, стули пельку. Трамп ще в тебе, підтирки путінської, питати буде що йому робити. Шістка смердюча.
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04.02.2025 12:31 Відповісти
Клоун
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04.02.2025 12:54 Відповісти
а не пох. що кацапи збрешуть?
нема чого слухати
нищити тварин
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04.02.2025 13:09 Відповісти
От артисти: хотіли брутально віджати ресурси, а тут з'явився конкурент на них. Тепер нам можна і аукціон запускати, типу за скільки вбитих кацапів можна подумати про надання дозволу США на розробку копалин...
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04.02.2025 13:15 Відповісти
70% отого, на что вы будете открывать аукцион, находится на территории Донецкой, луганской и Харьковской областей.
Вы, Володимир жулик и аферист. Пытаетесь продать угнанный у вас автомобиль, суя в нос техпаспорт.
Оцените стоимость концессии для американцев, если за неё, кроме денег прийдется отдать 10-20 тысяч жизней американских солдат. в мире больше нигде нет запасов гелия 134 лития. Что страны начнут мировую войну за чистейший украинский литий.
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04.02.2025 14:54 Відповісти
Це називається взаємовигідна пропозиція: країна, що має потужну армію, допомагає нам винести ворога з нашої землі, а ми на знак подяки дозволяємо заходити з видобутком. Звісно всі умови попередньо проговорити. Якщо треба бути "жуликом и аферистом" для того, щоб зтерти ворога зі своєї землі, нехай буде так, я готовий і з чортом домовлятися, аби тільки та наволоч зникла назавжди! Стосовно 10-20 тисяч життів американських солдат - це хлопцям на передовій скажіть, чи не були б вони проти, аби американська армія з усією потужністю пройшлась по підарських позиціях?
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04.02.2025 16:34 Відповісти
Майбутнє України визначено давно. Це неоколоніалізм. Нічого іншого не буде. Все просрали корумповані держслужбовці. Неоколоніалізм може бути "проросійським" в випадку програшу війни, або "проєвропейським" в випадку деокупації і перемоги над кацапнею. Всі сторони хочуть отримати доступ до українських надр. Це 13-16 трильйонів доларів в вигляді рідкоземельних металів. Якщо ми не "купимо" допомогу, то все на халяву дістанеться кацапам. Їм, як бачимо, з людей потрібні лише діти з яких вони зроблять гарматне мясо та жінки яких змусять плодити більш здорову генетично версію кацапні. Останній президент Зєлєнскій під керівництвом агента ФСБ єрмака зробив все щоб ми були змушені капітулювати і тому у нас реально більше не має вибору. "Лягати під кацапню" це смерть всім і кожному. Дехто з "ждунів" і "пофігістів" здохне можливо пізніше ставши зрадником, але здохне. Тут без варіантів. Доведеться погоджуватися на "інвестиційний грабунок" і виживання. Але за трильйони можна купити деокупацію і смерть ********** тут і зараз! Але, знов таки засада - спершу потрібно "прибрати" зєлєнского, єрмака, татарова і всю ту мразоту яку ці покидьки призначили керувати країною для її капітуляції та знищення населення. Навіть уявити важко на які невигідні умови ці корумповані, але досі легітимні покидьки ладні, аби уникнути покарання. За повну деокупацію вони "рубатися" не стануть, бо компромату на них стільки що "зєрмаків" можна відразу розстрілювати без суду та слідства...
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04.02.2025 14:03 Відповісти
у Тайваня нет никаких ресурсов, и у Японии со Швейцарией тоже. 13 -16 трлн разрабатывать надо 50 лет. никто не мешает развивать IT, транзит, с/х. и обратил внимание, что доходы бюджета после захвата комбинатов Ильича и Азовстали в Мариуполе вообще никак не изменились. потому что все ресурсные предприятия Украины в бюджет них....я не платили никогда. прибыль- 1 грн с миллиарда, НДС -возмещение, все бабки за границей. а эта донецкая донбасовская свора сидела на дотациях с 1991 года. там рентабельных было пару шах, а вся металлургия это ноль. когда развалился ссср на мацкве свинорылые больше сего боялись что даунбасовские люди захотят в расию, и когда не случилось, пили шампанское, хомут на шею Украины.
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04.02.2025 14:27 Відповісти
+++
Спасибо Владимиру Александровичу. Он сделал то, о чем жалко мычали предидущие президенты.
Доунбасовской своре - хер.
Кокс и уголь - долой. А главное металлургия ноль.
Выкусь, а не дотации. Терь все деньги будут в семье оставаться.
Это военные 3 года мешали избавиться от дотационных шахт?
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04.02.2025 15:01 Відповісти
а где ты у меня видел, что Донбасс не наш, не украинский! разговор, что там промышленность 3 тех уклад, а мир на пороге 6. как раз Ахметов затягивал в Донецк новые технологии, этого не отнять. украл на 100, вернул на 10, и ого какой прогресс был местами. а если бы вернул 50, то весь мир у наших ног. не забудь, что в 2003 Украину называли европейским тигром, рост +10-12%, а реально думаю 15-20, половина в тени.
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04.02.2025 18:22 Відповісти
Найбільшим ресурсом Тайваню є його населення, яке маніакально вивчає точні науки - математику, фізику, хімію. Там спромоглися створити культ наукових досягнень імплементованих у виробництво. Діти які не змогли вступити на навчання і провалили тести скоюють самогубство. Китай, повернувши Гонконг в 2000 році отримав, навіть після масової еміграції!, мільйони "розумників", яким обіцяли "одну країну і дві системи". Їх "видавили" як ганчірку і перемололи в загальнокитайський фарш. Саме вони створили той промисловий Китай який зараз хоче загарбати Тайвань і знову отримати "інтелектуальний бонус" який за наступні 25 років перетвориться в інтелектуальних крадіїв... У нас, навпаки, є ресурси і тому владі "розумники" не потрібні - в 2024 році більше половини випускників шкіл не здали ЗНО з математики...
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04.02.2025 15:43 Відповісти
дружок, зачем ты мне пишешь про судьбу китайцев! нах они мне всрались. давай про японцев и Швейцарию. потом Норвегия и Финляндия. что там такого, чего у нас нет, кроме наших тупых кэривныкив. Украина по IT в 21 году была на 2 месте в мире, 6 млрд $ в бюджет и рост +20% в год. с/х на 21 год по экспорту приближалось к металлургии. с 2014 по 2019 открыто больше 150 СП. чем мы хуже поляков, у которых ВВП в 3 раза выше.
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04.02.2025 18:15 Відповісти
В 2021 я був свідком лише "Великого крадійництва" і наслідки цього "успіху" ми вже третій рік вигрібаємо. Вже набридло спостериігати за знищенням кацапських утирків, але ж вони все лізуть і лізуть... У нас вбивати кацапів виходить набагато краще ніж вбивати корумпованих ублюдків та досягати економічних успіхів.
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04.02.2025 19:45 Відповісти
но сам голосовал за шашлыки
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05.02.2025 00:53 Відповісти
Мене такі дебіли як ти вже навіть не дивують. Ти не маєш найменшого уявлення хто я і що я. За зуйлло голосува ти разом з кацапомовними виродками. Українець голосує тільки за етнічного українця. Не за жида. Не за кацапа. Не за кримчака або ще якогось представника етнічних меншин. Я українець. А ти хто? Чортило яке жере український хліб і не здатне вивчити українську мову... Дебіл кончений. Собаку свого "дружком" зви, уйобок кацапський.
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05.02.2025 01:02 Відповісти
Нацист?
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05.02.2025 05:27 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, за кого голосовавши, а то все трындеть да трындеть.
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05.02.2025 09:10 Відповісти
обсос, ты пишешь лозунгами, как обычное тупое быдло, и вокруг такой мрази как ты бесконечное множество, поэтому Украина 35 лет в глубокой жопе.
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05.02.2025 16:29 Відповісти
Коли ти **** здохнеш разом з путіном ,тільки знищувати цю погань.
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04.02.2025 14:46 Відповісти
"Самокат" по ньому давно ридає
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04.02.2025 20:59 Відповісти
Треба погоджуватися без зволікань... американці візьмуть лише ресурсами, а кремоівські падли заберуть ресурси і життя. Тут навіть нема шо думати: без літія можна жити, без голови - ні.
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04.02.2025 19:41 Відповісти
Але що ж такого цінного є в Ізраїлі, що Америка з усієї сили його захищає?...
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05.02.2025 01:19 Відповісти
Усы дохлого йожика (ЖПО) нюх потеряли, бо это не клоун-2, а клоун-1 еще в прошлом году начал предлагать в качестве оплаты редкоземельный продукт.
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05.02.2025 09:07 Відповісти
 
 