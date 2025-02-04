Рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 55 постраждалих (оновлено)

Російські окупанти вдарили по Ізюму на Харківщині балістичною ракетою. Внаслідок цього загинули 4 людини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо про 17 поранених, п'ятьох госпіталізовано.

На місці працюють всі екстрені служби.

Росіяни обстріляли центр міста. Постраждали 20 осіб.

Відомо, що 1 людина перебуває під завалами, наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

"Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба", - зазначив очільник області.

За даними глави ОВА, росіяни влучили в адмінбудівлю. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає.

Відомо про 24 постраждалих. Серед них - дівчинка 15 років, дістала осколкове поранення, стан - середній.

Ще троє людей - в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Станом на 13:16 відомо про 5 загиблих.

Синєгубов повідомив, що станом на 13:47 кількість постраждалих зросла до 38. Серед них дівчина 15 років.

Госпіталізовано 7 людей.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна. Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків. Більше 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані.



Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років. Стан — середній. Пошуково-рятувальна операція завершена. За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає", - заявив очільник області.

Загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік - їх дані встановлюють.

Станом на 15:52 кількість постраждалих внаслідок обстрілу м. Ізюм зросла до 55.

Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані, інші - в середньому.

Напередодні повідомлялось про вибух в Ізюмі.

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