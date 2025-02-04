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Новини Війна
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Рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 55 постраждалих (оновлено)

Росіяни вдарили по Ізюму 4 лютого 2025 року

Російські окупанти вдарили по Ізюму на Харківщині балістичною ракетою. Внаслідок цього загинули 4 людини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо про 17 поранених, п'ятьох госпіталізовано.

На місці працюють всі екстрені служби.

Росіяни обстріляли центр міста. Постраждали 20 осіб.

Відомо, що 1 людина перебуває під завалами, наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

"Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба", - зазначив очільник області.

За даними глави ОВА, росіяни влучили в адмінбудівлю. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає.

Відомо про 24 постраждалих. Серед них - дівчинка 15 років, дістала осколкове поранення, стан - середній.

Ще троє людей - в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Станом на 13:16 відомо про 5 загиблих.

Синєгубов повідомив, що станом на 13:47 кількість постраждалих зросла до 38. Серед них дівчина 15 років.

Госпіталізовано 7 людей.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна. Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків. Більше 40 осіб звернулися за медичною допомогою, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані.

Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років. Стан — середній. Пошуково-рятувальна операція завершена. За нашою інформацією, наразі під завалами людей немає", - заявив очільник області.

Загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік - їх дані встановлюють.

Станом на 15:52 кількість постраждалих внаслідок обстрілу м. Ізюм зросла до 55.

Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані, інші - в середньому.

Напередодні повідомлялось про вибух в Ізюмі.

Також читайте: Війська РФ обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: серйозно пошкоджено інфраструктуру. ФОТО

Автор: 

війна (1436) обстріл (29195) Ізюм (340) Харківська область (1098) Ізюмський район (90) війна в Україні (4731)


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Рашисти вдарили балістикою

У випадку удару з літаків то був би удар аеродинамікою?
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04.02.2025 12:08 Відповісти
Кінжал с МіГ-31К? Аеробалістикою.
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04.02.2025 12:11 Відповісти
новояз дурналістський
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04.02.2025 15:29 Відповісти
По Криму ні ні?
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04.02.2025 12:19 Відповісти
Ввечері почуємо від Військового Вождя чергові спічуття , подяки рятувальникам та перелік тих , з ким він в цей день зустрівся або кому зателефонував ... одне і теж вже майже 3 роки.

На жаль , Вови з Єрмаком не було цього дня в Ізюмі. Я це вже майже три роки, як помітив - де біля "нуля" з'являється Військовий Вождь та Пророк Єрмак - одразу припиняються ординські обстріли та поновлюються тільки тоді, коли ця парочка від'їде , назнімав відосиків .

Єрмак то надійніше батареї Петріотів! Путло може підтвердити.
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04.02.2025 13:19 Відповісти
Озвірів кремлівський виб@ялядок , вбиваючи мирних громадян
нашоі краіни ,так як іншого вони робити не можуть !!
Поміняти ситуацію в цій безглуздій і варварській війни ,
може змінити тільки потужний бабах по москві ,
хотя це зробити не так просто , так як ху@ло захищається
зі всіх сил😡
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04.02.2025 13:49 Відповісти
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04.02.2025 14:04 Відповісти
Що б ви виздихали кацапські варвари ,кожен день ворог воює з мирним населенням влада безпорадна світ мовчить ,чому не було зібрана ген. асамблея ООН після злочиних терактів минулого тижня в Сумах де загинули 11 людей і Полтаві де рашисти вбили 14 мирних громадян серед яких троє дітей і ось тепер Ізюм ворог відчуває свою безкарність воюючи з мирним населенням ,МЗС не працює як і бездіяльна українська діаспора ,творится свідомий геноцид.
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04.02.2025 14:43 Відповісти
 
 