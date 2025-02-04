На околицях Вовчанська активно працюють ворожі ДРГ, періодично відбуваються штурми, - бригада ДПСУ "Гарт"

На Вовчанському напрямку українські позиції під постійним вогневим впливом артилерії, реактивних систем залпового вогню, керованих авіабомб та безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Державної прикордонної служби "Гарт" Олександр Даниленко.

За його словами, втрати росіян на напрямку становлять близько ста осіб на день. Це і безповоротні, і санітарні втрати.

"Втрати доволі серйозні, але ми знаємо, який людський ресурс країни-окупанта. Тому для них це нічого. Вони людьми розкидуються як розхідним матеріалом", - розповів Даниленко.

Підрозділи росіян зосереджені в північній частині міста Вовчанськ. Звідти постійно намагаються "турбувати" Сили оборони.

"Північна частина Вовчанська, на північ від річки Вовча, залишається під контролем окупантів. Але там особливо немає де ховатися. Місто практично зруйновано. Накопичена в тих руїнах піхота, а також жива сила, яку підвозять періодично, і йдуть на штурми", — зазначив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Державної прикордонної служби "Гарт".

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

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