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Новини Війна
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Путін сьогодні хоче нової "Ялти", натомість його треба примусити до справедливого миру, - Сибіга

Сибіга у 80 річницю Ялтинської конференції застеріг партнерів

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів примусити російського агресора до справедливого миру. 

Про це він заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"80 років тому в Ялті кувався повоєнний порядок і сфери впливу. Сьогодні Путін хоче нової "Ялти", нових кордонів і сфер впливу.

Заради безпечного світу необхідно відкинути нелегітимні вимоги агресора. Натомість його треба примусити до справедливого миру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 лютого 1945 року відбулася Ялтинська конференція, де зустрілися лідери США, СРСР та Великої Британії. Вона була присвячена встановленню післявоєнного світового порядку.

Укладена під час конференції так звана "Декларація про визволену Європу" дозволила СРСР забезпечити собі політичний контроль над окупованими ним країнами, що призвело до "радянизації" Східної та Центральної Європи.

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Сибіга у 80 річницю Ялтинської конференції застеріг партнерів

Автор: 

війна (1436) Сибіга Андрій (497) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+5
"Путін сьогодні хоче нової "Ялти"" Джерело: https://censor.net/ua/n3533918

А треба Гаагу...
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04.02.2025 13:48 Відповісти
+4
Хватить казати, що хоче *****. Треба чітко і послідовно розказувати правду і що хочемо ми. Бо американський істеблішмент має в уяві якусь химерну казочку про Україну і це критичний провал української дипломатії .
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04.02.2025 13:55 Відповісти
+3
"Нової Ялти"? Та у нього китайці Сибір забрали!!! Зараз перекрий поставки продовольства з Росії - а вони мінімальні - і всі заспівають "Алеет васток". Китай УЖЕ ГОСПОДАР росії.
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04.02.2025 13:55 Відповісти
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"Путін сьогодні хоче нової "Ялти"" Джерело: https://censor.net/ua/n3533918

А треба Гаагу...
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04.02.2025 13:48 Відповісти
Хватить казати, що хоче *****. Треба чітко і послідовно розказувати правду і що хочемо ми. Бо американський істеблішмент має в уяві якусь химерну казочку про Україну і це критичний провал української дипломатії .
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04.02.2025 13:55 Відповісти
"Нової Ялти"? Та у нього китайці Сибір забрали!!! Зараз перекрий поставки продовольства з Росії - а вони мінімальні - і всі заспівають "Алеет васток". Китай УЖЕ ГОСПОДАР росії.
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04.02.2025 13:55 Відповісти
Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів примусити російського агресора до справедливого миру. "зелені зрадники" є підсобники куйла в його бажанні мати "нову Ялту" .на котрій буде прописано окупацію частини України ,згідно оманського договорняку...
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04.02.2025 13:56 Відповісти
Що теке справедливий мир? Наскільки я знаю є таке слово як закон а є справедливість. По закону ***** повинно сидіти пожиттєво в тюрьмі, вивести війська з України до законних українських границь і виплатити репарації. А справедливість це ***** повинно сдохнути з ломом в сраці посеред зруйнованої вщент москви. А законний мир це словосполучення придумали ті хто не бажає бачити реальності і хто не хоче ні закону ні справедливості. Це ті самі люди які придумали слова гібридна війна і зелені чоловічки.
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04.02.2025 14:03 Відповісти
Тому якщо ви самі відходите від закону то потім не вимагайте дотримуватись закону від інших. Тому що справедливий мир який ви підпишете можна справедливо і безболісно порушити. Тому що це не закон
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04.02.2025 14:08 Відповісти
Справедливим буде лише мир без русскава міра.
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04.02.2025 14:11 Відповісти
Сибіга, поговори краще про Нюрнберг.

І колєгам зі США нагадай. Можна публічно.
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04.02.2025 14:13 Відповісти
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04.02.2025 14:18 Відповісти
Що таке справедливий мир ? на мою думку це вивід рашиських військ з території України ,це репарації за завдану шкоду Україні а це щонайменше триліон доларів і притягнення воєних злочинців до відповідальності ,насамперед рашиську злочину кліку які розвязали війну ,тому справедливий не вживайте якщо будуть компроміси.
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04.02.2025 14:29 Відповісти
ще одне брехливе зе брехло
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04.02.2025 14:30 Відповісти
Нової Тегерано-Ялти хочуть "всі": і ПТН, і Сі, і, головне, Трмп. І Фіцо-Орбани сподіваються, що і їм "обломиться"...
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04.02.2025 14:40 Відповісти
а шо, і ялті було підписане несправедливий мир?
звідки зелений дегенерат сибіга знає, що хоче плєшивий? він йому по батареї, морзе настукав?
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04.02.2025 15:13 Відповісти
"в 1943 году, разговаривая с кардиналом Фрэнсисом Спеллманом, президент Рузвельт https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/169349-iz-zapisi-besedy-s-prezidentom-f-ruzveltom-kardinala-f-spellmana-posle-3-sentyabrya-1943-g#mode/inspect/page/1/zoom/4 рассуждал так: «Мир будет разделен на сферы влияния: Китай получит Дальний Восток, США - Тихоокеанский регион, Британия и Россия - Европу и Африку. Поскольку Британия, преимущественно, имеет интересы в колониях, можно предположить, что в Европе будет доминировать Россия... Он [Сталин], конечно, получит Финляндию, балтийские государства, восточную часть Польши, Бессарабию. Нет смысла противостоять этим желаниям Сталина, поскольку он обладает силой, чтобы их получить при любом раскладе. Лучше тем самым дать ему их мирно».

Саме тому хуьло дуже шанує Рузвельта
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04.02.2025 17:25 Відповісти
 
 