Путін сьогодні хоче нової "Ялти", натомість його треба примусити до справедливого миру, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів примусити російського агресора до справедливого миру.

Про це він заявив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"80 років тому в Ялті кувався повоєнний порядок і сфери впливу. Сьогодні Путін хоче нової "Ялти", нових кордонів і сфер впливу.

Заради безпечного світу необхідно відкинути нелегітимні вимоги агресора. Натомість його треба примусити до справедливого миру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 лютого 1945 року відбулася Ялтинська конференція, де зустрілися лідери США, СРСР та Великої Британії. Вона була присвячена встановленню післявоєнного світового порядку.

Укладена під час конференції так звана "Декларація про визволену Європу" дозволила СРСР забезпечити собі політичний контроль над окупованими ним країнами, що призвело до "радянизації" Східної та Центральної Європи.

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