Ворог не хоче застрягти у міських боях, тому намагається оточити Покровськ з півдня, - ОСУВ "Хортиця"

Ворог не ризикує заходити в Покровськ, адже не хоче застрягти в міських боях. Зараз тактика інша - ворожі підрозділи намагаються охопити місто, починаючи від півдня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Мова йде про охоплення міста, починаючи від півдня і за часовою стрілкою - південь, південний захід, захід і так далі. Що вони намагаються зробити, на мапі дуже добре видно. І що вони намагаються зробити, і на якому етапі вони сповільнюються. Щось просування в них не йде дуже швидко", - розповів Трегубов.

Нагадаємо, за добу на східному фронті відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 38 штурмових та наступальних дій російської армії поблизу 14 населених пунктів.

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