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Ворог не хоче застрягти у міських боях, тому намагається оточити Покровськ з півдня, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти намагаються оточити Покровськ з півдня

Ворог не ризикує заходити в Покровськ, адже не хоче застрягти в міських боях. Зараз тактика інша - ворожі підрозділи намагаються охопити місто, починаючи від півдня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Мова йде про охоплення міста, починаючи від півдня і за часовою стрілкою - південь, південний захід, захід і так далі. Що вони намагаються зробити, на мапі дуже добре видно. І що вони намагаються зробити, і на якому етапі вони сповільнюються. Щось просування в них не йде дуже швидко", - розповів Трегубов.

Нагадаємо, за добу на східному фронті відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 38 штурмових та наступальних дій російської армії поблизу 14 населених пунктів.

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Автор: 

Донецька область (8812) бойові дії (4076) Покровськ (674) Покровський район (700) війна в Україні (4731)


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З півдня?? На півдні від покровська кацапи вже все окупували.
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04.02.2025 14:46 Відповісти
Чому тоді таке здивування?
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04.02.2025 16:59 Відповісти
Цілком логічно, хоч одне місто, а не руїни захоплять, правда пане преЗедент?
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04.02.2025 14:49 Відповісти
Це взагалі геніальний висновок!
Куди там нам, діванним стратегам!!!
Ми ж, дивлячись на мапи deep state, думали, що уацапи у лоба пруть...
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04.02.2025 17:22 Відповісти
 
 