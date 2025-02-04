Росіяни з артилерії обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині - є загиблий та поранений

Вдень 4 лютого війська РФ з артилерії обстріляли Краснопільську громаду Сумської області. Один чоловік загинув, ще одного поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Прокуратурі Сумщини.

За даними слідства, 4 лютого 2025 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з території Російської Федерації з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів близько 13:10 год 50-річний житель с. Грабовське дістав несумісні із життям поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі над Сумщиною ППО збила 14 російських безпілотників. Два ворожі БпЛА впали у Сумській та Буринській громадах. ФОТОрепортаж

Також за годину до цього отримав поранення 43-річний чоловік, який їхав на велосипеді в напрямку с. Михайлівське. Його госпіталізували.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року із селища Краснопілля Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію населення в безпечніші райони.