Російських військових, які розстріляли трьох братів під час окупації Чернігівщини, засудили до довічного ув’язнення, - Нацполіція. ФОТО

Чернігівський районний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження щодо розстрілу російськими окупантами трьох братів, вчиненого у березні 2022 року. Двоє братів загинули на місці, а третій дивом вижив і вибрався з могили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Чернігівської області.

Як зазначається, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що воєнний злочин стався 18 березня 2022 року під час тимчасової окупації російськими військами частини Чернігівської області. Того дня в одному з сіл Чернігівського району група озброєних військових РФ увірвалась до будинку місцевих з обшуком.

"Мешканці будинку - троє братів, один із яких у минулому учасник АТО/ООС. При виявленні військової форми ЗСУ рашисти побили братів прикладами та погрожували розстрілом. Згодом зв’язаних чоловіків окупанти вивезли на територію місцевого господарства, ув’язнили на чотири доби та катували.

Під тортурами старший брат родини розповів катам, буцімто він причетний до спалення військової техніки РФ. Після цього окупанти вивезли всіх трьох у багажнику автомобіля в лісосмугу, поставили їх на коліна перед викопаною ямою та розстріляли", - зазначили в Нацполіції.

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Одному з братів дивом вдалося вижити та самостійно вибратися з могили.

За результатами розгляду матеріалів кримінального провадження Чернігівський районний суд виніс вирок фігурантам - начальнику військової поліції угруповання російських військ та його підлеглому. Обох загарбників засуджено до довічного позбавлення волі.