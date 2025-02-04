УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10976 відвідувачів онлайн
Новини
5 682 14

Російських військових, які розстріляли трьох братів під час окупації Чернігівщини, засудили до довічного ув’язнення, - Нацполіція. ФОТО

вбивці братів з Чернігівщини

Чернігівський районний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження щодо розстрілу російськими окупантами трьох братів, вчиненого у березні 2022 року. Двоє братів загинули на місці, а третій дивом вижив і вибрався з могили. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Чернігівської області.

Як зазначається, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що воєнний злочин стався 18 березня 2022 року під час тимчасової окупації російськими військами частини Чернігівської області. Того дня в одному з сіл Чернігівського району група озброєних військових РФ увірвалась до будинку місцевих з обшуком.

"Мешканці будинку - троє братів, один із яких у минулому учасник АТО/ООС. При виявленні військової форми ЗСУ рашисти побили братів прикладами та погрожували розстрілом. Згодом зв’язаних чоловіків окупанти вивезли на територію місцевого господарства, ув’язнили на чотири доби та катували.

Під тортурами старший брат родини розповів катам, буцімто він причетний до спалення військової техніки РФ. Після цього окупанти вивезли всіх трьох у багажнику автомобіля в лісосмугу, поставили їх на коліна перед викопаною ямою та розстріляли", - зазначили в Нацполіції.

Також читайте: Встановлено особу воїна ЗСУ, якого обезголовили військові РФ, - Добросердов

Одному з братів дивом вдалося вижити та самостійно вибратися з могили.

За результатами розгляду матеріалів кримінального провадження Чернігівський районний суд виніс вирок фігурантам - начальнику військової поліції угруповання російських військ та його підлеглому. Обох загарбників засуджено до довічного позбавлення волі.

Автор: 

Нацполіція (15276) розстріл (269) воєнні злочини (1877) Чернігівська область (948)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Чому ніколи не пишуть, що заочно чи не заочно засудили??? З тексту незрозуміло чи вловили рашистів чи ні, тільки здогадуюсь шо заочно...
показати весь коментар
04.02.2025 15:27 Відповісти
+16
Видають діяльність.
показати весь коментар
04.02.2025 15:29 Відповісти
+13
..в имитации работы, менты и судьи достигли совершенства..
показати весь коментар
04.02.2025 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому ніколи не пишуть, що заочно чи не заочно засудили??? З тексту незрозуміло чи вловили рашистів чи ні, тільки здогадуюсь шо заочно...
показати весь коментар
04.02.2025 15:27 Відповісти
Видають діяльність.
показати весь коментар
04.02.2025 15:29 Відповісти
Бо ІБДшники..
показати весь коментар
04.02.2025 15:40 Відповісти
вони у Московщині, єдина користь від цього оголошення, вбити їх одразу, якщо наші бійці їх захоплять і упізнають, звісно, якщо є фото, крім розпличавстого фантомаса
показати весь коментар
04.02.2025 16:11 Відповісти
Це в них автоматично, звикли лохам лапшу вішати так і виходить.
показати весь коментар
04.02.2025 16:26 Відповісти
Типу їх зловили і судили.
показати весь коментар
04.02.2025 16:01 Відповісти
..в имитации работы, менты и судьи достигли совершенства..
показати весь коментар
04.02.2025 16:03 Відповісти
А чи відомі імена кац.покидьків?
показати весь коментар
04.02.2025 16:05 Відповісти
якщо вирок є, то відомі
показати весь коментар
04.02.2025 17:23 Відповісти
Яу гговориться, великий пердь в калюжу. Якщо Україна переможе то може вимагати видачі рашистських злочинців. Якщо ж Україну нагнуть підписати угоду-капітуляцію то всі злочини автоматично Україна рашистам пробачає
показати весь коментар
04.02.2025 16:20 Відповісти
не пробачає, але й притягнути до відповідальності буде неможливо, майже, тільки у спосіб як з тим, що вчора підрвали на болотах, чи той що на самокаті катався.
показати весь коментар
04.02.2025 17:24 Відповісти
Заочно можно было приговорить и к четвертованию...😞
показати весь коментар
04.02.2025 16:23 Відповісти
А,зря. Надо было приговорить их к смертной казни на электротабуретке через повешение.
показати весь коментар
04.02.2025 16:58 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
05.02.2025 01:48 Відповісти
 
 