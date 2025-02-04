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Росіяни кидають піхоту та дрони на штурм Покровська, втрачаючи до 500 бійців на добу, - Нацгвардія

відновлено стелу біля Покровська

Російські окупанти посилюють свої угруповання на фронті, стягуючи артилерію, танки та безпілотники для прориву українських позицій.

Про це в телеефірі заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ.

"В основному зараз противник спрямовує свої сили для того, аби посилювати угруповання, зокрема на напрямках головного удару, і мова йде не лише про мотострілецькі полки та бригади, які несуть головну задачу при проведенні наступальних штурмових дій, а це також і артилерійські підрозділи, танкові підрозділи і поява підрозділів, які використовують засоби РЕБ і підрозділи, які застосовують БпЛА по лінії фронту для підсилення, створення передумов руху піхоти і наступу", - повідомив Музичук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодня ворог проводить по 10-20 штурмів під Покровськом, - бригада "Червона Калина"

Як повідомляється, окупанти штурмують позиції Сил оборони комбінованими атаками, використовуючи несприятливу погоду для маскування та маневрів. Вони кидають у бій невеликі групи піхоти, які намагаються прорвати оборону під прикриттям артилерії та дронів. 

"Противник застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти і несприятливих погодних умов. Використовує такі умови для проведення розвідки, застосування тактики малих піхотних груп, і не дивлячись на значну кількість втрат в піхоті, яка тут (Покровський напрямок - ред.) в окремі дні для противника може сягати від 200 до 500 осіб, продовжує залучати саме групи піхоти", - додав речник.

За його словами, найбільша активність ворога - на Покровському напрямку. За останню добу українські військові відбили 11 атак у районах Променя, Лисіківки, Удачного та на південних флангах самого Покровська.

Нагадаємо, ворог не ризикує заходити в Покровськ, адже не хоче застрягти в міських боях. Зараз тактика інша - ворожі підрозділи намагаються охопити місто, починаючи від півдня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог не хоче застрягти у міських боях, тому намагається оточити Покровськ з півдня, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Донецька область (8812) Національна гвардія (1571) втрати (4447) Покровськ (674) Покровський район (700)


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як задовбали ці "речники" - хотять їсти хліб із маслом
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04.02.2025 16:21 Відповісти
Кацапня йде на фарш в нашій краіні ,
а кремлівському вибл@дку наср@ти на своїх людей ,
так як він їх вважає бидлом , яким є і він сам 🙁
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04.02.2025 16:22 Відповісти
Він же комп'ютером не користується, ось і вирішив пограти у войнушку із задіюванням Ху...лят, а що дохнутимуть, так плювати, він, як в комп'ютерній грі, думає, що має бонуси. Тому і вимагає матерів народжувати. Старий *****
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04.02.2025 16:57 Відповісти
Нагадало (не моє):
- И вот ровным фаршем идут рязанские десантники!
- Может маршем?
- НЕТ!!!
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04.02.2025 18:57 Відповісти
Нічого собі, самки народжают, мабуть виконують наказ ху...ла
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04.02.2025 16:50 Відповісти
На покровському напрямку співвідношення втрат на одного воїна ЗСУ до 30 орків! https://www.youtube.com/watch?v=XKABBgkUqw0 (Ми маємо битися. Це найкраще підготовлене до оборони місто за усю війну | Дмитро Філатов)
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04.02.2025 18:52 Відповісти
 
 