Росіяни кидають піхоту та дрони на штурм Покровська, втрачаючи до 500 бійців на добу, - Нацгвардія

Російські окупанти посилюють свої угруповання на фронті, стягуючи артилерію, танки та безпілотники для прориву українських позицій.

Про це в телеефірі заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ.

"В основному зараз противник спрямовує свої сили для того, аби посилювати угруповання, зокрема на напрямках головного удару, і мова йде не лише про мотострілецькі полки та бригади, які несуть головну задачу при проведенні наступальних штурмових дій, а це також і артилерійські підрозділи, танкові підрозділи і поява підрозділів, які використовують засоби РЕБ і підрозділи, які застосовують БпЛА по лінії фронту для підсилення, створення передумов руху піхоти і наступу", - повідомив Музичук.

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Як повідомляється, окупанти штурмують позиції Сил оборони комбінованими атаками, використовуючи несприятливу погоду для маскування та маневрів. Вони кидають у бій невеликі групи піхоти, які намагаються прорвати оборону під прикриттям артилерії та дронів.

"Противник застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти і несприятливих погодних умов. Використовує такі умови для проведення розвідки, застосування тактики малих піхотних груп, і не дивлячись на значну кількість втрат в піхоті, яка тут (Покровський напрямок - ред.) в окремі дні для противника може сягати від 200 до 500 осіб, продовжує залучати саме групи піхоти", - додав речник.

За його словами, найбільша активність ворога - на Покровському напрямку. За останню добу українські військові відбили 11 атак у районах Променя, Лисіківки, Удачного та на південних флангах самого Покровська.

Нагадаємо, ворог не ризикує заходити в Покровськ, адже не хоче застрягти в міських боях. Зараз тактика інша - ворожі підрозділи намагаються охопити місто, починаючи від півдня.

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