Справедливий і міцний мир обиратимуть Україна та українці, - Кошта

Європейський Союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна в Україні – це не лише війна на європейській землі. Це війна, яка загрожує основам усього міжнародного співтовариства. Винагорода агресора, винагорода за порушення територіальної цілісності – це загроза для всіх. Тому наша позиція чітка: Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно і скільки завгодно. Ми будемо зміцнювати позиції України за будь-яких обставин для всебічного, справедливого і міцного миру. Миру, обраного Україною та українцями. Це меседж, який ми передаємо президенту Зеленському щоразу. І ми продовжуємо це робити", - наголосив він.

Також Кошта заявив, що США є другом, союзником та партнером Євросоюзу.

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"Проблеми і розбіжності в поглядах можуть виникнути і між друзями. Коли вони трапляються, нам потрібно до них звертатися, говорити та шукати рішення", - сказав він.

Водночас Кошта констатував, що саме ЄС та США разом були "опорами порядку, заснованого на правилах, поважаючи національний суверенітет, територіальну цілісність, стабільність кордонів і Статут ООН".

"Європейський Союз все одно виступатиме за цю загальну повагу до міжнародного права та порядку, заснованого на правилах, в Україні, на Близькому Сході, в Африці і, звичайно, також у Королівстві Данія. Тим більше, якщо територіальна цілісність країни-члена Європейського Союзу ставиться під сумнів. Меседж з цього приводу, який я отримав від усіх 27 держав-членів за столом під час вчорашньої зустрічі лідерів, був голосним і чітким", - додав президент Євроради.

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