Справедливий і міцний мир обиратимуть Україна та українці, - Кошта
Європейський Союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Війна в Україні – це не лише війна на європейській землі. Це війна, яка загрожує основам усього міжнародного співтовариства. Винагорода агресора, винагорода за порушення територіальної цілісності – це загроза для всіх. Тому наша позиція чітка: Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно і скільки завгодно. Ми будемо зміцнювати позиції України за будь-яких обставин для всебічного, справедливого і міцного миру. Миру, обраного Україною та українцями. Це меседж, який ми передаємо президенту Зеленському щоразу. І ми продовжуємо це робити", - наголосив він.
Також Кошта заявив, що США є другом, союзником та партнером Євросоюзу.
"Проблеми і розбіжності в поглядах можуть виникнути і між друзями. Коли вони трапляються, нам потрібно до них звертатися, говорити та шукати рішення", - сказав він.
Водночас Кошта констатував, що саме ЄС та США разом були "опорами порядку, заснованого на правилах, поважаючи національний суверенітет, територіальну цілісність, стабільність кордонів і Статут ООН".
"Європейський Союз все одно виступатиме за цю загальну повагу до міжнародного права та порядку, заснованого на правилах, в Україні, на Близькому Сході, в Африці і, звичайно, також у Королівстві Данія. Тим більше, якщо територіальна цілісність країни-члена Європейського Союзу ставиться під сумнів. Меседж з цього приводу, який я отримав від усіх 27 держав-членів за столом під час вчорашньої зустрічі лідерів, був голосним і чітким", - додав президент Євроради.
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І що?
Самі питання, без відповідей.
2023. Європейський Союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
2024. Європейський Союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
2025. Європейський Союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно....
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скільки президентів в європейській раді?
скільки їх, європейських рад?
я вперше чую, кошта.
чи, це нова балакуча голова?