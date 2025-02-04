У січні Україна отримала рекордну кількість заявок від родин зниклих безвісти солдатів РФ. ІНФОГРАФІКА

У січні 2025 року через проєкт "Хочу найти" Україна отримала 8548 заявок від родин зниклих безвісти на війні російських військових про пошук інформації. Це рекордна кількість запитів.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що така кількість заявок на 22% перевищує показники, які були у грудні 2024 року.

"Хочу найти" – це окремий проєкт Коордштабу, запущений у січні 2024 року задля сприяння проведенню обмінів військовополоненими.

Так, за весь час роботи до проєкту надійшло вже понад 60 тисяч запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора.

Однак ця цифра не включає загиблих і є у два-три рази меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже далеко не всі родичі звертаються до українського проєкту. Однак кількість звернень від росіян стабільно зростає, наголосили в Коордштабі.

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Із 60 тисяч отриманих заявок на пошук підтверджено перебування в полоні 1790 окупантів, 408 з яких уже було обміняно на українських захисників.

У Коордштабі додали, що постійне зростання кількості звернень до "Хочу найти" від росіян свідчить про величезні втрати ворога в Україні.

"Що не є дивним, адже все більше командирів підрозділів армії загарбника впроваджують практику "м’ясних" штурмів, відправки на передову калік, "обнулення" та залишення поранених на полі бою", - резюмували там.

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