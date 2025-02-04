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Новини Різня в Бучі
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Ідентифіковано рашиста, який намагався застрелити жителя Бучі, - Офіс Генпрокурора

Ідентифіковано російського загарбника, який намагався застрелити жителя Бучі під час окупації на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про командира взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Встановлено особу рашиста, який намагався вбити жителя Бучі в березні 2022 року

"У березні 2022 року командир взводу разом з іншими військовослужбовцями зс рф, здійснюючи патрулювання вулиць м. Буча, помітили місцевого жителя, який йшов до свого будинку. Без будь-якого попередження вони відкрили вогонь з автоматів в напрямку чоловіка. Потерпілий встиг забігти на територію найближчого домоволодіння та заховався в будинку.

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Підозрюваний пішов за потерпілим, знайшов його схованку та вистрілив у нього з автомату. Командир взводу підійшов до чоловіка, який лежав на підлозі без ознак життя, штовхнув його ногами та зробив висновок, що потерпілий помер. Проте потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості та залишився живим", - зазначили там.

Підозрюваний рашист вдруге притягується до кримінальної відповідальності за дії пов’язані з умисним вбивством цивільних осіб.

Наразі йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438).

Читайте: Вбивство військового ТЦК на АЗС у Пирятині: двом жителям Полтавщини повідомлено про підозру. ФОТО

Автор: 

війна (1436) Київська область (4093) воєнні злочини (1877) Офіс Генпрокурора (3280) Бучанський район (70) Буча (12)


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Чого свиняче рило замилили? Героя ********** повинні всі бачити.
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04.02.2025 16:50 Відповісти
Єдиний спосіб притягнути до відповідальності окупанта це оголосити винагороду за його знищення. Але таких алкодегенератів під захистом ********** сотні тисяч! Ніяких коштів на це не вистачить. Потрібно шукати маніяків в **********, "заточувати" їх на розшук і знищення військових злочинці та заохочуючи фіксованою зарплатнею. І навіть тоді це буде капля в морі... Тому потрібно нищити якнайбільше поки вони тут... Цікаво як "підарів" стануть називати після війни? Ну от після Афганістану окупантів називали "афганцями". Тепер як? "хохлами" чи "украінцамі"?
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04.02.2025 17:21 Відповісти
Зараз вся увага сконцентрована на ,,звірствах" ТЦК. Про звірства Бучі потроху забувають.
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04.02.2025 17:37 Відповісти
Ідентифікували? Це замилили дюндєля ? Тіпа осьо ми знайшли , правда ж він?! Пустодзвони
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04.02.2025 18:39 Відповісти
Потвора!!!
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04.02.2025 19:57 Відповісти
 
 