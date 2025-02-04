Ідентифіковано рашиста, який намагався застрелити жителя Бучі, - Офіс Генпрокурора

Ідентифіковано російського загарбника, який намагався застрелити жителя Бучі під час окупації на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про командира взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

"У березні 2022 року командир взводу разом з іншими військовослужбовцями зс рф, здійснюючи патрулювання вулиць м. Буча, помітили місцевого жителя, який йшов до свого будинку. Без будь-якого попередження вони відкрили вогонь з автоматів в напрямку чоловіка. Потерпілий встиг забігти на територію найближчого домоволодіння та заховався в будинку.

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Підозрюваний пішов за потерпілим, знайшов його схованку та вистрілив у нього з автомату. Командир взводу підійшов до чоловіка, який лежав на підлозі без ознак життя, штовхнув його ногами та зробив висновок, що потерпілий помер. Проте потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості та залишився живим", - зазначили там.

Підозрюваний рашист вдруге притягується до кримінальної відповідальності за дії пов’язані з умисним вбивством цивільних осіб.

Наразі йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438).

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