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67% німців підтримують військову допомогу Україні, кожен четвертий - за її збільшення, - опитування

Німеччина передасть Україні танки Leopard, IRIS-T та БМП у 2025 році

67% громадян Німеччини підтримують постачання зброї Україні, а 27% виступають за посилення допомоги.

Про це свідчать результати опитування дослідницької групи Wahlen для ZDF frontal, інформує Цензор.НЕТ.

Результати опитування свідчать, що дві третини німців підтримують військову допомогу Україні. 27% опитаних виступають за збільшення постачання зброї, 40% вважають, що підтримка має залишатися на поточному рівні, а ще 27% висловилися за її скорочення. 

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"Для мене примітно, що - якщо взяти разом тих, хто хоче продовжувати підтримувати Україну - нас 67%, що є явною більшістю. Це означає, що втома від України, про яку іноді говорять політики, не відображається на населенні", - зазначила експертка з питань безпеки Яна Пульєрін з Європейської ради з міжнародних відносин.

Як зазначається, на заході Німеччини допомогу підтримують 70% опитаних, з них 28% - за посилення військової підтримки. А на сході країни підтримка нижча - 53%, а за збільшення допомоги виступають лише 20%.

Серед виборців партії "Зелених" рівень підтримки найбільший: 45% прихильників виступають за розширення військової допомоги Україні. Натомість серед виборців "Альтернативи для Німеччини" (79%) та Альянсу Сари Вагенкнехт (52%) переважають противники військової допомоги.

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Автор: 

Німеччина (7483) опитування (1970) війна в Україні (4731)


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04.02.2025 17:24 Відповісти
За три роки війни поляки і німці помінялися місцями. Поляки розпочинали танками, а закінчують волинською демагогією. Німці касками, а тепер з люгого замінять країну рижих.
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04.02.2025 17:31 Відповісти
А шо такоє -зігувальник Маск своїм виступом на передвиборчому зʼїзді нацистів так підштовхнув?
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04.02.2025 17:35 Відповісти
Німці, завдяки Трампу, переглянули своє ставлення до "Будапештського Меморандуму" і ролі гарантів - США та **********. Те що вони побачили "прозрілим оком" їх спантеличило і налякало...
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04.02.2025 17:35 Відповісти
головне - ще руZZких там ще не більше німців
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04.02.2025 17:44 Відповісти
Це добре. На 18% більше, ніж в Польщі (49%).
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04.02.2025 17:39 Відповісти
В кожному опитуванні головне правильно задати питання. Кожне питання можна задати по різному.Типу:
-Ви підтримуєте збільшення поставок зброї Україні чи готові самі піти в армію і захищати Нумеччину від російської і корейської комуністичної армії?
Впевнений що даже самі антиукраїнські елементи сцикнувши трохо в штани скажуть що дайте Україні все хай самі воюють.
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04.02.2025 17:48 Відповісти
Хм. А майже всі партії пишуть в своїх обіцянках дипломатія замість сили. Особливо смішно читати програми місцевих комуністів die Linke і нациків з AFD. З приводу війни вони просто ідентичні. А на словах такі всі вороги між собою.

Про "німецького Трампа Мерца" мовчу. Він любитель шокувати всіх різкими заявами. Немає впевненості у його проукраїнськості.
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04.02.2025 18:08 Відповісти
Мабуть пам'ятають... Британський історик Ентоні Бівор стверджує, що рускімі в Німеччині було зґвалтовано 2 мільйони німок. Немало з них після цього наклали на себе руки.
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04.02.2025 18:26 Відповісти
 
 