67% німців підтримують військову допомогу Україні, кожен четвертий - за її збільшення, - опитування

67% громадян Німеччини підтримують постачання зброї Україні, а 27% виступають за посилення допомоги.

Про це свідчать результати опитування дослідницької групи Wahlen для ZDF frontal, інформує Цензор.НЕТ.

Результати опитування свідчать, що дві третини німців підтримують військову допомогу Україні. 27% опитаних виступають за збільшення постачання зброї, 40% вважають, що підтримка має залишатися на поточному рівні, а ще 27% висловилися за її скорочення.

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"Для мене примітно, що - якщо взяти разом тих, хто хоче продовжувати підтримувати Україну - нас 67%, що є явною більшістю. Це означає, що втома від України, про яку іноді говорять політики, не відображається на населенні", - зазначила експертка з питань безпеки Яна Пульєрін з Європейської ради з міжнародних відносин.

Як зазначається, на заході Німеччини допомогу підтримують 70% опитаних, з них 28% - за посилення військової підтримки. А на сході країни підтримка нижча - 53%, а за збільшення допомоги виступають лише 20%.

Серед виборців партії "Зелених" рівень підтримки найбільший: 45% прихильників виступають за розширення військової допомоги Україні. Натомість серед виборців "Альтернативи для Німеччини" (79%) та Альянсу Сари Вагенкнехт (52%) переважають противники військової допомоги.

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