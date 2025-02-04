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Новини
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Україна застосовує нові майже 500-кілограмові керовані авіабомби проти армії РФ, - ЗМІ

Українські Су-27 почали застосовувати 454 кілограмові бомби Mark 83 проти армії РФ. Їх адаптували під комплект планування та корекції авіабомб JDAM-ER. 

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Aviationist.

Зазначається, що українські військові з 2023 року активно використовують авіабомби JDAM-ER вагою 226 кг.

На відео, яке опублікувала у Facebook 39 бригада тактичної авіації, можна бачити, як український Су-27 скидає кілька високоточних плануючих авіабомб на позиції російських військових.

Раніше було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових і 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 і GBU-64 відповідно.

Однак тепер з'явилось підтвердження того, що в арсеналі ЗСУ є ще більш потужне озброєння. Ймовірно, новий варіант вагою 453 кг розроблено спеціально для Повітряних сил України.

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В основі JDAM-ER –– авіабомба Mk-82, але нова мова модель ймовірно, побудована на основі 1000-фунтової Mk-83. Можливо новий боєприпас отримає індекс GBU-63.

JDAM-ER

Однак у США раніше не повідомляли про готовий варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів.

JDAM-ER

Що відомо про JDAM-ER

  • Оснащена GPS-наведенням і розкладними крилами, що забезпечує дальність ураження до 80 км.
  • Дозволяє українським пілотам завдавати ударів без входження у зону дії ворожої ППО.
  • Україна отримала ці бомби у 2023 році та адаптувала їх для винищувачів Су-27 і МіГ-29, використовуючи спеціальні пілони MAU-12 та GPS-антени.
  • Основна тактика — пуск із кабрування на малій висоті та високій швидкості, що збільшує дальність польоту бомби.
  • Висока точність ударів забезпечується супутниковою навігацією, що дає змогу ефективно вражати стратегічні цілі ворога.

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Автор: 

авіація (4168) бомба (236) ФАБ (27)


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Топ коментарі
+8
На "військові рейки" в нас, хіба, виплати чиновникам і прокурорам=-інвалідам. А все решта для тої влади пофіг. Тут в них головне - Дай!
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04.02.2025 18:50 Відповісти
+6
Вони їх не з нуля виробляють, а дороблюють радянські запаси комплектами планування. Точність при цьому у них виходить в ідеальних умовах така, як у GBU під дією РЕБ.
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04.02.2025 18:48 Відповісти
+5
А от чому грьобані росіяни можуть самі виготовляти у величезних кількостях подібні авіабамби та кошмарити ними як військових на лінії фронту, так і мирне населення, а українська військова промисловість, яка ось вже скоро як три роки переведена на військові рейки,- ніхрена не може? Чому, президенте Зєлєньській???
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04.02.2025 18:40 Відповісти
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А от чому грьобані росіяни можуть самі виготовляти у величезних кількостях подібні авіабамби та кошмарити ними як військових на лінії фронту, так і мирне населення, а українська військова промисловість, яка ось вже скоро як три роки переведена на військові рейки,- ніхрена не може? Чому, президенте Зєлєньській???
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04.02.2025 18:40 Відповісти
Вони їх не з нуля виробляють, а дороблюють радянські запаси комплектами планування. Точність при цьому у них виходить в ідеальних умовах така, як у GBU під дією РЕБ.
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04.02.2025 18:48 Відповісти
ті їх бомби ще від союзу залишились . вони лиш ≪крила≫ до них доробляють .
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04.02.2025 18:48 Відповісти
КАБи теж ще радянські. З середини 70х. Розробка ГНПП «Регион», Москва, каширське шосе, 13а. У нас не літаки не розроблялись, ні засоби наведення КАБів, ні самі КАБи.
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04.02.2025 19:20 Відповісти
На "військові рейки" в нас, хіба, виплати чиновникам і прокурорам=-інвалідам. А все решта для тої влади пофіг. Тут в них головне - Дай!
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04.02.2025 18:50 Відповісти
Лаптєрогиє кацапуаси відстали від передових гіперхуцпа-технологій світлоносної соросомасонерії з освоєння матеріальних активів.
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04.02.2025 18:57 Відповісти
Якби ми були переведені на військові рейки, ти б не в коментарях срав, а гільзи шліфував 16 год. на добу.
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04.02.2025 20:18 Відповісти
В тебе совкові поняття про "військові рейки"
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07.02.2025 10:46 Відповісти
а ******* поняття, це коли хто інший за тебе робить?
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07.02.2025 13:52 Відповісти
Кожен має займатися своєю роботою, шліфувальник шліфувать, лікар лікувать, кухар готовити їжу
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07.02.2025 16:20 Відповісти
Особливу увагу зверни на пункт 4.

Перевести країну на військові рейки означає повністю реорганізувати економіку, управління та суспільне життя для забезпечення ведення війни. Це включає:

1. Мобілізацію ресурсів - максимальне спрямування економіки на виробництво зброї, ***********, техніки, військової форми тощо.
2. Мілітаризацію промисловості - переорієнтацію заводів на випуск військової продукції (наприклад, автозаводи можуть почати випускати бронетехніку).
3. Контроль держави над економікою - можливе введення державного регулювання цін, розподілу ресурсів, націоналізації підприємств.
4. Масову мобілізацію населення - призов до армії, створення трудових батальйонів, залучення жінок і пенсіонерів до оборонних виробництв.
5. Обмеження прав і свобод - можливе запровадження воєнного стану, цензури, обмеження переміщень та інших заходів безпеки.
6. Перебудову транспортної системи - пріоритетне забезпечення військових перевезень, обмеження цивільного використання транспорту.
7. Режим суворої економії - карткова система розподілу продуктів, скорочобення вирництва товарів не першої необхідності.
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08.02.2025 23:51 Відповісти
От тільки у кацапів є ракети повітря-повітря, які дозволяють їм збивати наші сушки за 100 км від лінії фронту, а у нас таких немає...
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04.02.2025 18:40 Відповісти
Гірше, десь за 250-300 км від лініі фронту Р-37 дістають.
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04.02.2025 18:53 Відповісти
Для цього їм самим на 0 потрібно залетіти...я мав на увазі, що вони дістають наших, залишаючись у безпеці.
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04.02.2025 19:07 Відповісти
Я прогуляв урок. Не знаю, як можна скинути дальністю 80км, не підставляючись під ППО дальністю 300.
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04.02.2025 18:43 Відповісти
Швидкість, час маневру, низька висота... для ППО то все негативні фактори.
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04.02.2025 18:52 Відповісти
Там щє Мі-8 з РЕБом на борту прикриває.
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04.02.2025 18:55 Відповісти
З низької висоти на 80 км?
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04.02.2025 18:59 Відповісти
Про політ планера ніколи не чув? То коли літак без двигуна але з крилами отримує початкову швидкість, а тоді собі летить, летить...
Так і тут, початкова швидкість визначається швидкістю літака. На низких висотак СУ-27 більше МАХа (1225 км/год), адалі просто планує і летить, куди йому система навігації каже.
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04.02.2025 19:29 Відповісти
Щоб летіти і летіти треба двигун. А зі 100-мерової висоти за рахунок інерції можна пролетіти кілька кілометрів максимум, не далі глибини поля бою, де стаціонарних цілей для 450 кг практично не буває.
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04.02.2025 19:43 Відповісти
Хто сказав, що 100 м?! Мало того, планування а не вільне падіння! Крила для чого?
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04.02.2025 19:46 Відповісти
Радіофізика сказала, що ціль вище сотні метрів збивають здалека. При коефіціенті планування 50:1, дальність 10 км можлива з висоти півтора кілометра.
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04.02.2025 20:26 Відповісти
Мабуть для зменшення імовірності ураження існують тактичні прийоми. Деякі очевидні з них - приховані удари, коли авіація рашистів не готова до пуску далекобійних ракет повітря-повітря по нашим літакам. Коли ЗРК ворога з деяких причин не бачать цілі в певних зонах, або їх увага навмисне переключається на інші цілі. Тобто, максимально приховано наближаємось до зони пуску на гранично малих висотах, майже непомітно до ворога і перебуваємо у зоні ураження мінімально можливий час. Зрозуміло, що ризик залишається великим, і для його зменшення потрібно знищувати ППО та літаки ворога.
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04.02.2025 19:00 Відповісти
Це плануючі бомби а не реактивні,і призначені для запуску з великої висоти,і ніяке кабрування не допоможе закинути півтонну бомбу на 80 км.Урок фізики прогуляли не ви а ті хто написав цю статтю.кацапи скидають подібні бомби з висоти більше 10км.,і летять вони мінімум на 40 км. Чи може хтось думає що орки не знають що таке кабрування.
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04.02.2025 19:11 Відповісти
Ключове слово - плануючі... Для того й крила...
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04.02.2025 19:32 Відповісти
В статті вказано що використали комплект для планування від JDAM-ER вагою 226 кг.Дальність цих бомб 80 км.Як може бомба масою в пів тони летіти на 80 км?Тепер орки також будуть запускати ФАБ 500 кабруванням).Це ж абсурд.
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04.02.2025 20:08 Відповісти
Кацапських свинособак потрібно знищувати усім чим можна. Хороша бімба!
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04.02.2025 18:49 Відповісти
Пора бомбить рашистские города и сёла, нужно , чтобы быдлостан умылся своей гнилой кровью, вот тогда они завоют!
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04.02.2025 18:59 Відповісти
Дуже гарні ТТХ в цих ''бімбочок''.
Побільше би їх для нашої авіації - москалів ''мочити''.
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04.02.2025 19:08 Відповісти
Головна ТТХ - влучити в телевізор. А на практиці в тил не кинеш, стаціонарних цілей на лінії зіткнення, що потребують таку потужність, - мінімум. Собаці п'ята нога.
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04.02.2025 19:28 Відповісти
Ну, Може скоро і до аналога ФАБ-1000 дійде.
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04.02.2025 19:25 Відповісти
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04.02.2025 20:03 Відповісти
Різниця в тому, що у кацапів є далекобіна ППО 300+ км. А у нас Петріот поштучно 160 км, який небезпечно наближувати до лінії фронту. А ще у нас Бубочка з Єрмаком, які про%али два ракетних заводи.
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04.02.2025 21:14 Відповісти
 
 