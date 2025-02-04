Україна застосовує нові майже 500-кілограмові керовані авіабомби проти армії РФ, - ЗМІ

Українські Су-27 почали застосовувати 454 кілограмові бомби Mark 83 проти армії РФ. Їх адаптували під комплект планування та корекції авіабомб JDAM-ER.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Aviationist.

Зазначається, що українські військові з 2023 року активно використовують авіабомби JDAM-ER вагою 226 кг.

На відео, яке опублікувала у Facebook 39 бригада тактичної авіації, можна бачити, як український Су-27 скидає кілька високоточних плануючих авіабомб на позиції російських військових.

Раніше було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових і 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 і GBU-64 відповідно.

Однак тепер з'явилось підтвердження того, що в арсеналі ЗСУ є ще більш потужне озброєння. Ймовірно, новий варіант вагою 453 кг розроблено спеціально для Повітряних сил України.

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В основі JDAM-ER –– авіабомба Mk-82, але нова мова модель ймовірно, побудована на основі 1000-фунтової Mk-83. Можливо новий боєприпас отримає індекс GBU-63.

Однак у США раніше не повідомляли про готовий варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів.

Що відомо про JDAM-ER

Оснащена GPS-наведенням і розкладними крилами, що забезпечує дальність ураження до 80 км.

Дозволяє українським пілотам завдавати ударів без входження у зону дії ворожої ППО.

Україна отримала ці бомби у 2023 році та адаптувала їх для винищувачів Су-27 і МіГ-29, використовуючи спеціальні пілони MAU-12 та GPS-антени.

Основна тактика — пуск із кабрування на малій висоті та високій швидкості, що збільшує дальність польоту бомби.

Висока точність ударів забезпечується супутниковою навігацією, що дає змогу ефективно вражати стратегічні цілі ворога.

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