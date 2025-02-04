Україна застосовує нові майже 500-кілограмові керовані авіабомби проти армії РФ, - ЗМІ
Українські Су-27 почали застосовувати 454 кілограмові бомби Mark 83 проти армії РФ. Їх адаптували під комплект планування та корекції авіабомб JDAM-ER.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Aviationist.
Зазначається, що українські військові з 2023 року активно використовують авіабомби JDAM-ER вагою 226 кг.
На відео, яке опублікувала у Facebook 39 бригада тактичної авіації, можна бачити, як український Су-27 скидає кілька високоточних плануючих авіабомб на позиції російських військових.
Раніше було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових і 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 і GBU-64 відповідно.
Однак тепер з'явилось підтвердження того, що в арсеналі ЗСУ є ще більш потужне озброєння. Ймовірно, новий варіант вагою 453 кг розроблено спеціально для Повітряних сил України.
В основі JDAM-ER –– авіабомба Mk-82, але нова мова модель ймовірно, побудована на основі 1000-фунтової Mk-83. Можливо новий боєприпас отримає індекс GBU-63.
Однак у США раніше не повідомляли про готовий варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів.
Що відомо про JDAM-ER
- Оснащена GPS-наведенням і розкладними крилами, що забезпечує дальність ураження до 80 км.
- Дозволяє українським пілотам завдавати ударів без входження у зону дії ворожої ППО.
- Україна отримала ці бомби у 2023 році та адаптувала їх для винищувачів Су-27 і МіГ-29, використовуючи спеціальні пілони MAU-12 та GPS-антени.
- Основна тактика — пуск із кабрування на малій висоті та високій швидкості, що збільшує дальність польоту бомби.
- Висока точність ударів забезпечується супутниковою навігацією, що дає змогу ефективно вражати стратегічні цілі ворога.
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Перевести країну на військові рейки означає повністю реорганізувати економіку, управління та суспільне життя для забезпечення ведення війни. Це включає:
1. Мобілізацію ресурсів - максимальне спрямування економіки на виробництво зброї, ***********, техніки, військової форми тощо.
2. Мілітаризацію промисловості - переорієнтацію заводів на випуск військової продукції (наприклад, автозаводи можуть почати випускати бронетехніку).
3. Контроль держави над економікою - можливе введення державного регулювання цін, розподілу ресурсів, націоналізації підприємств.
4. Масову мобілізацію населення - призов до армії, створення трудових батальйонів, залучення жінок і пенсіонерів до оборонних виробництв.
5. Обмеження прав і свобод - можливе запровадження воєнного стану, цензури, обмеження переміщень та інших заходів безпеки.
6. Перебудову транспортної системи - пріоритетне забезпечення військових перевезень, обмеження цивільного використання транспорту.
7. Режим суворої економії - карткова система розподілу продуктів, скорочобення вирництва товарів не першої необхідності.
Так і тут, початкова швидкість визначається швидкістю літака. На низких висотак СУ-27 більше МАХа (1225 км/год), адалі просто планує і летить, куди йому система навігації каже.
Побільше би їх для нашої авіації - москалів ''мочити''.