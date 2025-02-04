Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил: очікуємо на французькі винищувачі. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил та перш за все української авіації.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних Сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн. Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обовʼязково посилять нашу оборону.



Зараз маємо пришвидшити модернізацію системи української військової авіації. Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил. Зокрема, в розмові на нараді взяла участь Лілія Аверʼянова, мама Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса)", - йдеться в повідомленні.

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Президент доручив міністру оборони Умєрову реалізувати визначені організаційні зміни.

"Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони", - підсумував Зеленський.

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