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Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил: очікуємо на французькі винищувачі. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил та перш за все української авіації.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних Сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн. Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обовʼязково посилять нашу оборону.

Зараз маємо пришвидшити модернізацію системи української військової авіації. Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил. Зокрема, в розмові на нараді взяла участь Лілія Аверʼянова, мама Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса)", - йдеться в повідомленні.

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Президент доручив міністру оборони Умєрову реалізувати визначені організаційні зміни.

"Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони", - підсумував Зеленський.

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Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил ЗСУ
Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил ЗСУ
Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил ЗСУ
Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил ЗСУ
Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил ЗСУ
Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил ЗСУ

Автор: 

авіація (4168) Зеленський Володимир (24358) літак (2966) Повітряні сили (2763)


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Топ коментарі
+22
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04.02.2025 17:09 Відповісти
+15
А ставленнику путина угрожает? Что-то давно не было спектакля от квартала "1327-е покушение на Зеленского". Не удивлюсь, если впоследствии выяснится, что шута охраняли сотрудники ФСБ. Где еще путин найдет такого классного агента, как торчок квартальный. Тупорылый, правда, но это не беда, возле него всегда находится приставленный смотрящий.
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04.02.2025 17:24 Відповісти
+13


окуляри напялив.
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04.02.2025 17:06 Відповісти
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04.02.2025 17:03 Відповісти


окуляри напялив.
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04.02.2025 17:06 Відповісти
так це ж військова таємниця
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04.02.2025 17:10 Відповісти
А ставленнику путина угрожает? Что-то давно не было спектакля от квартала "1327-е покушение на Зеленского". Не удивлюсь, если впоследствии выяснится, что шута охраняли сотрудники ФСБ. Где еще путин найдет такого классного агента, как торчок квартальный. Тупорылый, правда, но это не беда, возле него всегда находится приставленный смотрящий.
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04.02.2025 17:24 Відповісти
Волох: Завдяки Байдену Слуги ЖИВІ| США не хочуть БАЧИТИ Єрмака| Зеленському ЗАГРОЖУЄ доля Януковича ютуб
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04.02.2025 17:32 Відповісти
Це ти про того Януковича, за якого агітував преЗЕдент з кварталом, а після 2019 року його поплічників позабирали на керівні посади країни?...
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04.02.2025 17:32 Відповісти
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04.02.2025 17:35 Відповісти
Лєнка порадила: вова, за умнаго сайдеш
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04.02.2025 17:13 Відповісти
А свої, з асфальту , слабо?
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04.02.2025 17:08 Відповісти
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04.02.2025 17:09 Відповісти
По праву руку СПОЧАТКУ НЕКОНСТИТУЦІЙНЕ ЄрамакоАхметівськокремлівське керівництво МАРОДЕРНІ на Банковій , потім двічі під недорозслідуванням НАБУ .( органу створеному за гроші США ) один з надійніших МЕНЕДЖЕРІВ ЄрамакоАхметівськокремлівськго керівництва а нині ЩЕ ПОКИ ЩО міністр оборони влади саботажників на Банковій ... Кажуть Келлог їде розмомлвяти особисто тільки з ЗЕ ... От і побачимо.
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04.02.2025 17:12 Відповісти
Зараз на шляху до Вашингтону з Берліну після передвиборчої конфренції ХДС

Пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко здійснить візит до Вашингтона. У ході візиту передбачені двосторонні зустрічі у Конгресі США, Державному департаменті, а також із членами нової американської адміністрації, представниками експертних та аналітичних кіл США. Зокрема, Петро Порошенко візьме участь у спеціальному заході аналітичного центру Hudson Institute. Лідер партії також візьме участь у заходах в рамках Національного молитовного сніданку, який щорічно проводиться у США. Очікується, що цього року Молитовний сніданок збере рекордну кількість високопосадовців, урядовців і депутатів з-понад 140 країн світу, включно з керівництвом нової адміністрації Президента США
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04.02.2025 17:16 Відповісти
Зебіл цього не переживе... Хіба що кока, чи що там в нього зараз, врятує.
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04.02.2025 17:41 Відповісти
Оце піарзасідання й свідчить , переживає як може
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04.02.2025 18:01 Відповісти
ооо..Берлінська там ..тьфу ..зельона прокладка
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04.02.2025 17:15 Відповісти
На ціх світоинах шо він шо оточуючи ну таки фахівці у Повітряних силах аж страшно.
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04.02.2025 17:16 Відповісти
Берлінська теж була ? Льотчиця-нальотчиця уже?
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04.02.2025 17:17 Відповісти
а може вона нєв'їбенний спеціаліст з розвитку повітряних сил?
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04.02.2025 17:24 Відповісти
краще би уже Савченко запросили - та хоть має диплом штурмана-оператора....
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04.02.2025 17:26 Відповісти
А може і ******* яка.
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04.02.2025 17:49 Відповісти
Не може а так і є.
Як би її тут зеленим лайном не поливали.
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04.02.2025 17:51 Відповісти
і Зірку Смерті ...2 !!! .. ні 3 Зірки Смерті ! - і нехай портяться..
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04.02.2025 17:17 Відповісти
Берлінська сяде за штурвал "Міража"?...
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04.02.2025 17:18 Відповісти
берлинська викотить на всіх очі, та почне орати, що всі нікчеми, а вона єдина патріотка!
і як що родіна прікажєт, то полізе і в міражик.
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04.02.2025 17:26 Відповісти
Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил: очікуємо на французькі винищувачі.

Нє!!! взагалі що це за ПІАРВИСЕР- шо тоза жіночки? Теж волонтери? Вони гроші зібрали на літаки? Чому вова в окулярах ? Отікші вії покриває за блиском скла?
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04.02.2025 17:55 Відповісти
А де Олєщук , ой, тво командувача Повітряних Сил?
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04.02.2025 17:19 Відповісти
нафіга він потрібний?
головне в цій нараді, професійна робота фотографа.
у мене єдине питання, як себе почуває мати джуса на цьому вертепі?
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04.02.2025 17:29 Відповісти
то секретна нарада чи просто надпотужна піар-зустріч з цивільними особами які не мають допуску до держтаємниць тим паче під час війни??? хоча присутність особи в чорному однострої справа від головнокомандувача нівелює все
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04.02.2025 17:30 Відповісти
локація і масовка для зйомки вибрані максимально зручні для вередливої акторки... хто всі ці "льотчики"?
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04.02.2025 17:33 Відповісти
... винищувачі.....
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04.02.2025 17:39 Відповісти
Ой, бляха.... суцільний оксюморон вже майже 6 років.....
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04.02.2025 17:35 Відповісти
Що це за шпана на фото? І оця бригада інфантильних недоносків - надія нації? Капець.
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04.02.2025 17:36 Відповісти
провів нараду-"очікуємо" "ждуни" куйла в Україні теж "очікували
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04.02.2025 17:38 Відповісти
Потужний ждун!!!
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04.02.2025 17:40 Відповісти
Вже таке жирне, а все не нажереться...
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04.02.2025 17:42 Відповісти
А Донбас як,очікує свого визволення на його карті,чи це другорядне,не на часі?
І саме головніше,що очікували ті 73,вибравши клоунів собі і всім решта у правителі?
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04.02.2025 17:50 Відповісти
Перший раз бачу, що він в окулярах !
Старєєт Вовка...
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04.02.2025 17:53 Відповісти
солідно тому в окулярах, корупцію не бачить пора діоптрії збільшити.
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04.02.2025 18:33 Відповісти
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04.02.2025 17:56 Відповісти
А де на нараді військові???????????????? Цирк ШАПІТО продовжується...... Має бути "присутнім" арахаміііііяяяя....
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04.02.2025 17:57 Відповісти
мало МІНІСТРА ОБОРОНИ? Мало ВЕРХОВНОГО ГЛВНКМНД
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04.02.2025 18:34 Відповісти
Нещодавно був наказ: відправити обслуговуючий персонал військової авіації на нуль у штурмовики, по суті знищення української військової авіації. Після того, як військові зняли відео, де пояснили, що без обслуговування літаки не літають, наказ змінили, тепер відправлятимуть на нуль не всіх, а окремі категорії: ППО, заправників, пілотів дронів. Пілотів дронів, до речі, вже відправляли на нуль. Тож скоро залишимося без ППО і дронів, а літаки почнуть падати через проблеми з паливом.
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04.02.2025 18:09 Відповісти
Та так,сьогодні вперше за півроку злетів курсант на ЛАшці,тоді як в 23 році злітали кожен день і навіть вночі,в 24 му дуже зрідка.
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04.02.2025 19:16 Відповісти
А хто всі ці люди????
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04.02.2025 18:15 Відповісти
Судячи з фото то це потужні менеджери разом з обслугою
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04.02.2025 18:27 Відповісти
Щастя, що мудрий український нарід не може обирати Головного Хірурга України...
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04.02.2025 18:39 Відповісти
Обрізання плоті мудрому народу може равін зробити тому Головного хірурга України не обирають.
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04.02.2025 19:16 Відповісти
Буде на 6 штук літаків більше. Далі що?
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04.02.2025 19:17 Відповісти
Снех, дивлячись на цю компашку
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04.02.2025 19:20 Відповісти
Віслюк, ще і льотчик!!!
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04.02.2025 20:00 Відповісти
Без нормальних дальнобійних ракет- це просто літаючий хлам
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05.02.2025 01:51 Відповісти
 
 