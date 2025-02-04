Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил: очікуємо на французькі винищувачі. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил та перш за все української авіації.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних Сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн. Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обовʼязково посилять нашу оборону.
Зараз маємо пришвидшити модернізацію системи української військової авіації. Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил. Зокрема, в розмові на нараді взяла участь Лілія Аверʼянова, мама Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса)", - йдеться в повідомленні.
Президент доручив міністру оборони Умєрову реалізувати визначені організаційні зміни.
"Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
окуляри напялив.
Пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко здійснить візит до Вашингтона. У ході візиту передбачені двосторонні зустрічі у Конгресі США, Державному департаменті, а також із членами нової американської адміністрації, представниками експертних та аналітичних кіл США. Зокрема, Петро Порошенко візьме участь у спеціальному заході аналітичного центру Hudson Institute. Лідер партії також візьме участь у заходах в рамках Національного молитовного сніданку, який щорічно проводиться у США. Очікується, що цього року Молитовний сніданок збере рекордну кількість високопосадовців, урядовців і депутатів з-понад 140 країн світу, включно з керівництвом нової адміністрації Президента США
Як би її тут зеленим лайном не поливали.
і як що родіна прікажєт, то полізе і в міражик.
Нє!!! взагалі що це за ПІАРВИСЕР- шо тоза жіночки? Теж волонтери? Вони гроші зібрали на літаки? Чому вова в окулярах ? Отікші вії покриває за блиском скла?
Олєщук, ой, тво командувача Повітряних Сил?
головне в цій нараді, професійна робота фотографа.
у мене єдине питання, як себе почуває мати джуса на цьому вертепі?
І саме головніше,що очікували ті 73,вибравши клоунів собі і всім решта у правителі?
Старєєт Вовка...