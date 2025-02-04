Ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні, 4 лютого 2025 року, війська РФ завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізюм. Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі - 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - наголошує глава держави.

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Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих.