Ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі, - Зеленський. ВIДЕО
Сьогодні, 4 лютого 2025 року, війська РФ завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ізюм. Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі - 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - наголошує глава держави.
Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих.
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А де ж наші сотні ракет власного виробництва, на яких "глава держави" пріарився кілька місяців тому? Це єдиний інструмен і аргумент, який розуміє росія. Каски бачив. Цілих 10. А де ракети? В .....
Там і де всі ми з таким главкомом.
(гастролі) зустрічі, потужні перемоги... А як ще коксу нюхнути - то і "ваабще" море по коліна.
..дивно, що ще й у цьому Пороха не звинуватило Верховне Ніщо, генералів якого систематично тягають по судах-тюрмах орли портнова-татарова-дермака..
а йому, Найвеличнівшивому - пох, це ж не його армія.. і не його країна..
крадбудівництво ніхто не відміняв. Крім того, ще є один момент. Добре, що співробітників не встигли переселити у відбудовану будівлю, жертв було б набагато більше. Ясно ж, що завжди знайдеться ****, яка наведе кацапську ракету.