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Ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні, 4 лютого 2025 року, війська РФ завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізюм. Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі - 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - наголошує глава держави.

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Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) обстріл (29195) Ізюм (340) Харківська область (1098) Ізюмський район (90) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+6
Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили - сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, - щоб зупинити терор і захистити життя", - наголошує глава держави.

=====================================================
А де ж наші сотні ракет власного виробництва, на яких "глава держави" пріарився кілька місяців тому? Це єдиний інструмен і аргумент, який розуміє росія. Каски бачив. Цілих 10. А де ракети? В .....
Там і де всі ми з таким главкомом.
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04.02.2025 13:50 Відповісти
+4

..дивно, що ще й у цьому Пороха не звинуватило Верховне Ніщо, генералів якого систематично тягають по судах-тюрмах орли портнова-татарова-дермака..
а йому, Найвеличнівшивому - пох, це ж не його армія.. і не його країна..
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04.02.2025 14:06 Відповісти
+3
бачите, вистачило якихось три години литвину, що б написати текст в тєлєгє.
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04.02.2025 13:46 Відповісти
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бачите, вистачило якихось три години литвину, що б написати текст в тєлєгє.
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04.02.2025 13:46 Відповісти
ТЫ хоть понял , что высрал из себя ?
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04.02.2025 13:57 Відповісти
А шо там непонятного? Кацапи з зеленським то як ниточка з голочкою.
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04.02.2025 13:59 Відповісти
Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили - сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, - щоб зупинити терор і захистити життя", - наголошує глава держави.

=====================================================
А де ж наші сотні ракет власного виробництва, на яких "глава держави" пріарився кілька місяців тому? Це єдиний інструмен і аргумент, який розуміє росія. Каски бачив. Цілих 10. А де ракети? В .....
Там і де всі ми з таким главкомом.
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04.02.2025 13:50 Відповісти
та хз, шо литвин написав то він прочитав. а тема про ракети це одноднєвний піар чма - сказав і забув
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04.02.2025 13:53 Відповісти
Ракети там же де і мільярди дерев, космічні гігавати електроенергії, історичні зрушення, корінні зміни, доленосні (гастролі ) зустрічі, потужні перемоги... А як ще коксу нюхнути - то і "ваабще" море по коліна.
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04.02.2025 16:40 Відповісти
"N людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким" 4мо ***...
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04.02.2025 13:50 Відповісти

..дивно, що ще й у цьому Пороха не звинуватило Верховне Ніщо, генералів якого систематично тягають по судах-тюрмах орли портнова-татарова-дермака..
а йому, Найвеличнівшивому - пох, це ж не його армія.. і не його країна..
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04.02.2025 14:06 Відповісти
ЗЄ-ля, де ППО?!
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04.02.2025 14:15 Відповісти
Ці всі ради - до сраки тисячі паразитуючих на наших податках. Нумо, порівняймо, що завдасть більшої шкоди і біди людям- знищення всіх рад в Україні (включно з ВР), чи зруйнована бодай одна міська лікарня швидкої медичної допомоги? Отож...
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04.02.2025 16:46 Відповісти
Є дані, що у ремонт цієї будівлі після деокупації Ізюма вкладено 180 млн гривень. У країні війна, кінця їй не видно, прифронтове місто (ще трохи потужного керування військами генераліссімуса Зеленського, і до міста вже будуть доставати кацапські РСЗВ). Ввалені кошти в одну мить перетворилися на купу сміття, хоча іх, ті кошти, можна було витратити на будівництво укріплень. Але ж велике крад будівництво ніхто не відміняв. Крім того, ще є один момент. Добре, що співробітників не встигли переселити у відбудовану будівлю, жертв було б набагато більше. Ясно ж, що завжди знайдеться ****, яка наведе кацапську ракету.
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04.02.2025 17:47 Відповісти
 
 