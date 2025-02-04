Рашисти штурмують Часів Яр під димовою завісою та прориваються до центру міста, - ОТУ "Луганськ"

У Часовому Яру російські війська останнім часом активно проводять штурмові дії з району "Північний" у напрямку центральної частини міста, використовуючи димову завісу.

Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За минулу добу на Часовоярському напрямку відбулося три боєзіткнення, також ворог завдав 146 артилерійських ударів. Більшість штурмових дій станом на зараз ворог намагається проводити з району "Північний" у напрямку центральної частини міста. Переміщення здійснює в ранковий час в умовах обмеженої видимості, а також останнім часом активно застосовує дими під час штурмових дій і при переміщенні по центральній частині міста", - розповів він.

За його словами, останнім часом район каналу у Часовому Яру неактуальний і українські воїни нині не фіксують там "такої кількості ворога, який міг би зосереджуватися в трубах".

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Речник ОТУ "Луганськ" зауважив, що нині росіяни зробили три підриви на різних відтинках каналу, щоб використовувати ці проходи як логістичні маршрути.

Також Запорожець розповів про ситуацію на Торецькому напрямку.

Він зазначив, що російські війська застосовують малі штурмові групи та мінують територію.

"Фіксуємо постійне переміщення ворога з центральної частини міста на захід, у напрямку шахти Торецька, а також у напрямку Кримського (селища, - ред.). Ворог активно веде розвідку на цих напрямках і накопичує сили для здійснення штурмових дій", - додав речник.

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