УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11271 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 600 4

В декількох областях України зафіксовано російські БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 4 лютого ворожі війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

  • "Шахеди"на Харківщині в районі Дергачі курсом на схід.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
  • "Шахеди"на півночі Сумщини курсом на Харківщину.

Оновлення

  • "Шахеди"на Харківщині в районі межі Полтавщини курсом на Карлівку.
  • "Шахед" на Полтавщині курсом на Полтаву.
  • "Шахеди"на заході Сумщини в напрямку Чернігівщини. На півдні Сумщини в напрямку Полтавської області
  • "Шахеди"на півночі Чернігівщини в напрямку Сосниця.
  • "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на Кам'янець.

Оновлення станом на 00:20

  • "Шахеди"на півдні Херсонщини курсом на північ.
  • "Шахеди" на півдні Сумщини рухаються південно-західним курсом.
  • "Шахеди"на півночі Сумщини курсом в південно-західному напрямку.
  • "Шахеди"в центрі Київщини в напрямку столиці . На півночі курсом на Житомирщину.
  • "Шахеди"в центрі Чернігівщини курсом в південно-східному напрямку.
  • "Шахеди"на заході Полтавщини в напрямку Черкаської області.
  • "Шахеди"на на півночі Черкащини в західному напрямку.

Оновлення станом на 00:40

  • БпЛА на Херсонщині в напрямку Миколаївської області.
  • На Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині. Курсом на Дніпро.
  • Житомирщина- загроза застосування ударних БпЛА.
  • Вінниччина- загроза застосування ударних БпЛА.

Також читайте: Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил: очікуємо на французькі винищувачі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Повітряні сили (2763) повітряна тривога (937) Шахед (1166) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О 0:24 у Києві прогриміли вибухи !!
показати весь коментар
05.02.2025 00:37 Відповісти
Смерть свинособачим свинособакам! Здохни свинособача расцея! Смерть всім расцейським свинособакам!
показати весь коментар
05.02.2025 00:42 Відповісти
 
 