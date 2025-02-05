В декількох областях України зафіксовано російські БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 4 лютого ворожі війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
- "Шахеди"на Харківщині в районі Дергачі курсом на схід.
- "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
- "Шахеди"на півночі Сумщини курсом на Харківщину.
Оновлення
- "Шахеди"на Харківщині в районі межі Полтавщини курсом на Карлівку.
- "Шахед" на Полтавщині курсом на Полтаву.
- "Шахеди"на заході Сумщини в напрямку Чернігівщини. На півдні Сумщини в напрямку Полтавської області
- "Шахеди"на півночі Чернігівщини в напрямку Сосниця.
- "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на Кам'янець.
Оновлення станом на 00:20
- "Шахеди"на півдні Херсонщини курсом на північ.
- "Шахеди" на півдні Сумщини рухаються південно-західним курсом.
- "Шахеди"на півночі Сумщини курсом в південно-західному напрямку.
- "Шахеди"в центрі Київщини в напрямку столиці . На півночі курсом на Житомирщину.
- "Шахеди"в центрі Чернігівщини курсом в південно-східному напрямку.
- "Шахеди"на заході Полтавщини в напрямку Черкаської області.
- "Шахеди"на на півночі Черкащини в західному напрямку.
Оновлення станом на 00:40
- БпЛА на Херсонщині в напрямку Миколаївської області.
- На Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА на Дніпропетровщині. Курсом на Дніпро.
- Житомирщина- загроза застосування ударних БпЛА.
- Вінниччина- загроза застосування ударних БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар05.02.2025 00:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Микола Водяний #601219
показати весь коментар05.02.2025 00:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль