Трамп запросив мене на свою інавгурацію. Мені було б не дуже доречно приїхати, - Зеленський
Американський президент Дональд Трамп запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію у січні 2025 року.
Про це голова держави сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних словах, як, можливо, інших лідерів, я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб", - зазначив Зеленський.
Він сказав, що його візит на інавгурацію Трампа був би недоречним, оскільки президент США не мав би часу на особисту зустріч для того, щоб обговорити питання завершення війни.
"Я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти та поговорити про те, як закінчити війну, і нам потрібен час для цього. А в цей момент, у момент інавгурації я думаю, у нього (Трампа - ред.) є свої власні справи на порядку денному. Інавгурація, можливо, один з найважливіших днів у житті американського народу. І я думаю, що мені було б не дуже доречно приїхати. У нього не було б часу на особисту зустріч", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ви як думали?!!!
Ну чому ЧОМУ мені завжди соромно за країну, коли оце недолуге відкриває рота?
А переписувати історію "на льоту" вони непагано навчилися у своїх кумирів з кремля!
Той самий Келлог, про візит якого в Україну типу сьогодні "домовлявся" Єрмак, тупо не схотів з ним зустрічатися.
- Будеш проходити повз Білий дім........- проходь...
Ну да "лідера ***********" должны были по особенному приглашать...
зебіли звісно повірять та будуть пишатись величчю великого Зе, який не поїхав на іновгурацію рижого, зате перед тим катався по європі...
З "Голос Америки"
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошував на інавгурацію президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав у понеділок, 16 грудня, під час виступу перед пресою в резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді.
"Ні, але якщо він захоче приїхати, я хотів би його прийняти. Я його не запрошував, ні", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.
Але туди його вже посилали.
Потрібно ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ, з підписами, печатками.
Потрібні процедури узгодження, планування, договори та розпорядження.
Про пересування, охорону, зв'язок то що.
Президент НЕ МОЖЕ приїхати в іншу державу як якийсь турист - Юля Тимошенко або Арахамія та просто купити квиток на інаугурацію...
але це не вперше, українські президенти завжди намагалися хоч біля туалету але постояти коли повз американський президент проходитиме.
один так взагалі вичудив - за фотку з президентом сша віддав 90 кг урану.