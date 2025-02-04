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Трамп запросив мене на свою інавгурацію. Мені було б не дуже доречно приїхати, - Зеленський

Трамп Зеленський

Американський президент Дональд Трамп запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію у січні 2025 року.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних словах, як, можливо, інших лідерів, я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб", - зазначив Зеленський.

Він сказав, що його візит на інавгурацію Трампа був би недоречним, оскільки президент США не мав би часу на особисту зустріч для того, щоб обговорити питання завершення війни.

"Я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти та поговорити про те, як закінчити війну, і нам потрібен час для цього. А в цей момент, у момент інавгурації я думаю, у нього (Трампа - ред.) є свої власні справи на порядку денному. Інавгурація, можливо, один з найважливіших днів у житті американського народу. І я думаю, що мені було б не дуже доречно приїхати. У нього не було б часу на особисту зустріч", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358) інавгурація (232) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+68
Буба, не *****.
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04.02.2025 20:59 Відповісти
+28
Єрмак не дозволив поїхати...
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04.02.2025 20:59 Відповісти
+26
Прийшлося би платити по міліону доларів зі своїх: на ленку, на маму римму та Андрія Борисовича?
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04.02.2025 20:59 Відповісти
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Буба, не *****.
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04.02.2025 20:59 Відповісти
Ще його маск запрошував на Марс, але не зміг, бо тут війна.
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04.02.2025 23:31 Відповісти
Замість себе він делегував до Трампа свою хламідію.
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05.02.2025 12:11 Відповісти
Думаю, шо хломидоманадия купило себе "приглашение" за бюджетные деньги.
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05.02.2025 12:47 Відповісти
Прийшлося би платити по міліону доларів зі своїх: на ленку, на маму римму та Андрія Борисовича?
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04.02.2025 20:59 Відповісти
Маму Трумп прийняв би безкоштовно, а от за усіх інших платив би Андрій Борисович.
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04.02.2025 21:28 Відповісти
Єрмак не дозволив поїхати...
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04.02.2025 20:59 Відповісти
Це схоже на правду. 😊 Єрмак Зєлєнского самого не відпускає, а його самого у Трампа бачити не хочуть. Тому почасти з власної безпеки, а почасти через заздрість Єрмак цей візит не дозволив. 😊 Хоча швидше зв все Зєлєескій просто звіздить. Не повірю, що його зааросили - а він не поїхав.
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04.02.2025 21:53 Відповісти
там був арахамія. чи йому не довіряють першу тушку?
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04.02.2025 22:16 Відповісти
Ну ми ж досі не знаємо, у якому статусі там був Арахамія. Можлиао найнявся на тимчасову роботу офіуіаетом, чи прибиральником? 🤔
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04.02.2025 22:19 Відповісти
Шо ти куриш?
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04.02.2025 21:12 Відповісти
шось дуже забористе він курнув. ))
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04.02.2025 21:24 Відповісти
Мабуть кізяки з копитами.
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04.02.2025 21:32 Відповісти
ну і до чого тут це? хто автор цієї дичини?
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04.02.2025 21:14 Відповісти
Литвин з Подоляком. 😊 Я це чую і читаю цілий день з різних прасок і тєлєграмів, навіть аід Маркарової, що виборів ніхто не вимагає. Отже хтось щось та вимагає.
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04.02.2025 21:56 Відповісти
та питання тут не у виборах, питання тут у тій дичині про розділ України. ніякий Литвин з Подоляком ніколи би не наважилися нести ту ахінею про поділ України між сусідськими країнами. стосовно виборів. Роман Безсмертний у себе на каналі для всіх нагадав, що ще у 23-му році до Києва влітку приїзджала двопартійна делегація сенаторів і ще тоді Ліндсі Грем чітко сказав, що потрібно слідувати інститутам демократії і провести вибори. і це тоді у Вови було ще більше півроку його законних календарних повноважень. тобто тут не варто зараз все змішувати, що це через риторику ху йла, респи зараз говорять про вибори. зовсім ні. вони про вибори говорили ще у 23-му році.
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04.02.2025 22:30 Відповісти
В мене інсайдерська інфа 100%, що Дубінський набере 87% на виборах і віддасть свої голоси на користь Верки Сердючки.
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04.02.2025 21:23 Відповісти
ця кучерява ****** може гівна в рот набрать разві що
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04.02.2025 21:25 Відповісти
Наратив крємля?
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04.02.2025 21:29 Відповісти
Не пались вже так тупо москалику. Пересказав усі вологі фантазії бункерного гнома.
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04.02.2025 22:32 Відповісти
А сміятись після слово лопата? Я не розумію він реально народ тримає за дибілів?
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04.02.2025 21:00 Відповісти
Від цієї новини по-зеленські Статуя Свободи ледь не зісхочила з постаменту від сміху!
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04.02.2025 21:04 Відповісти
Саме так! Після виборів 2019.
А ви як думали?!!!
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04.02.2025 21:38 Відповісти
А на посаду президента США Трамп зеленського, часом, не запросив?
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04.02.2025 21:01 Відповісти
Трампу не потрібні ПАТУЖНІ памочьнікі.
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04.02.2025 22:46 Відповісти
Ти запрошуєш мене на інавгурацію,але ти запрошуєш мене без поваги...
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04.02.2025 21:01 Відповісти
без уваженія!
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04.02.2025 22:31 Відповісти
"Скумбрія" не відпустила?

Ну чому ЧОМУ мені завжди соромно за країну, коли оце недолуге відкриває рота?

А переписувати історію "на льоту" вони непагано навчилися у своїх кумирів з кремля!
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04.02.2025 21:03 Відповісти
І Єрмака у США ніхто не посилав нах. Він сам звідти поїхав так ні з ким і не зустрівшися.
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04.02.2025 21:05 Відповісти
копняками того "дипломата" шкода шо непогнали
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04.02.2025 21:08 Відповісти
Да по факту майже так і було.

Той самий Келлог, про візит якого в Україну типу сьогодні "домовлявся" Єрмак, тупо не схотів з ним зустрічатися.
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04.02.2025 21:10 Відповісти
Шкода, що не приземлили ту наволоч в США на 25 років з конфіскацією.
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04.02.2025 21:42 Відповісти
"Інавгурація це не моє, ось як би запросив на роялі зіграти..." - додав потужний Лідор
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04.02.2025 21:06 Відповісти
Похибка друку у слові "Підор"!
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04.02.2025 21:40 Відповісти
Так і було! Трамп сказав:
- Будеш проходити повз Білий дім........- проходь...
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04.02.2025 21:06 Відповісти
Їхати в светрі на інавгурацію,дійсно,як то не- доречно,погоджуюсь
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04.02.2025 21:07 Відповісти
СУЦІЛЬНЕ БРЕХЛО-БРЕХЛО-БРЕХЛО!!!
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04.02.2025 21:08 Відповісти
шкода шо непоїхав, аби невернувся разом з своїм дЄрмачіной мразотной взагалі б чудово було
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04.02.2025 21:09 Відповісти
Мабуть завгосп невідпустив
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04.02.2025 21:11 Відповісти
Президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних словах, як, можливо, інших лідерів

Ну да "лідера ***********" должны были по особенному приглашать...
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04.02.2025 21:11 Відповісти
з президентів там був хіба Мілей, дружбан рижого.
зебіли звісно повірять та будуть пишатись величчю великого Зе, який не поїхав на іновгурацію рижого, зате перед тим катався по європі...
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04.02.2025 21:12 Відповісти
зебіли скажуть, що буба дуже зайнятий був
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04.02.2025 22:34 Відповісти
Ох уж цей брехунець, знов наводить смарагдовий туман.

З "Голос Америки"

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошував на інавгурацію президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав у понеділок, 16 грудня, під час виступу перед пресою в резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді.

"Ні, але якщо він захоче приїхати, я хотів би його прийняти. Я його не запрошував, ні", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.
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04.02.2025 21:13 Відповісти
пздобол не може не пздіти.
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04.02.2025 21:14 Відповісти
Шизофренія...
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04.02.2025 21:15 Відповісти
зелений ***** ******* навіть британцю... ****, яке ж воно кончене!!
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04.02.2025 21:15 Відповісти
Трамп ловив мене та не спіймав
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04.02.2025 21:16 Відповісти
Ішак зелені калісони вже накрохмалив для поїздки, а тут запрошення в "загальній формі".
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04.02.2025 21:19 Відповісти
арахамия без приглашения приехал и ничего.
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04.02.2025 21:21 Відповісти
Пінокіо інтригує та пудре мозг
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04.02.2025 21:22 Відповісти
Читаючи його польоти думок,особливо в інтерв'ю без суфлера, так іноді хочеться просто його послати, а коли на нього подивишся - ніби скрізь вже був...)
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04.02.2025 21:26 Відповісти
Він точно ще не був у Перу,н.п.Nahui!
Але туди його вже посилали.
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04.02.2025 21:48 Відповісти
ПЕРШЕ обличчя держави НЕМОЖЛИВО "запросити загальними словами"!
Потрібно ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ, з підписами, печатками.
Потрібні процедури узгодження, планування, договори та розпорядження.
Про пересування, охорону, зв'язок то що.
Президент НЕ МОЖЕ приїхати в іншу державу як якийсь турист - Юля Тимошенко або Арахамія та просто купити квиток на інаугурацію...
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04.02.2025 21:27 Відповісти
И тут Остапа понесло....
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04.02.2025 21:29 Відповісти
Та його вже постійно проносить.
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04.02.2025 21:34 Відповісти
Слушна думка. Правильно все зробив
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04.02.2025 21:31 Відповісти
Шось останнім часом кацапсячі тролі дуже активізувались...
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04.02.2025 21:31 Відповісти
Не бреши, мерзота гундоса!
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04.02.2025 21:32 Відповісти
Запросив... В загальних словах.... Коротше ніхто нікого не запрошував. Ох і пи₴добол ти,бубачка.
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04.02.2025 21:37 Відповісти
В загальних словах. Так і Лідор про перемогу України оголошував у 2022 році.
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04.02.2025 22:43 Відповісти
Він сказав, що його візит на інавгурацію Трампа був би недоречним, саме так думав Трамп про візит "зеленого недоречного " на свою інавгурацію, через що ,в загальних фразах дав "зепоцріоту" зрозуміти,що Ти("зелений торгаш Україною" ))) є небажаний і недоречний на моїй інавгурації...
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04.02.2025 21:43 Відповісти
Шо воно меле?
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04.02.2025 21:49 Відповісти
ти диви який прошений... "Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне - крёстный"
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04.02.2025 21:56 Відповісти
Трамп сказав, що якщо гундос хоче приїхати, то він не заперечує, але це аж ніяк не є запрошенням у міждержавних відносинах. Якщо недоумок цього не зрозумів, то це ляпас для країни.
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04.02.2025 22:15 Відповісти
****************************************....
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04.02.2025 22:32 Відповісти
Очень давно уже многие руководители разных стран мечтают получить приглашение на это действие в США. Именно получить приглашение официально. Там побыть, постоять, псюрлом чуть поторговать! Можно ехать и без приглашения, но за бабло, там по разному бывает, но не мало. Как можно было не полететь ради хотя бы имиджа страны, тем более пригласили. Да кацапы все локти погрызли бы себе такое увидав. Только из за этого хотя бы. В политике такое работает тоже. И давно уже стоит в костюме быть. А то как конюх в опере Ла Скала.
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04.02.2025 22:34 Відповісти
КАкой костюм в Акопє ? Або коли чеченцям на Хрещатику з памочьнікамі голови ріже ?
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04.02.2025 22:42 Відповісти
трошки прибрехав.
але це не вперше, українські президенти завжди намагалися хоч біля туалету але постояти коли повз американський президент проходитиме.
один так взагалі вичудив - за фотку з президентом сша віддав 90 кг урану.
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04.02.2025 23:18 Відповісти
Всімпохїй
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04.02.2025 23:24 Відповісти
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04.02.2025 23:55 Відповісти
"Ти зпрошуєш мене на інавгурацію, але робиш це без поваги" (С)
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05.02.2025 00:05 Відповісти
Карлеоне на Єрмака схожий
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05.02.2025 08:33 Відповісти
Родич, мабуть
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05.02.2025 11:32 Відповісти
шиарклю никто не приглашал, я живу в Америке и знаю что его избенгают, мало того впереговорную группу по заканчиванию войны в украине шмаркля не включен!
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05.02.2025 00:22 Відповісти
Это только 1% треша который он наговорил. Ощущение что этого "британского журналиста" прислал сам Путин.
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05.02.2025 00:26 Відповісти
На инаугурацию в футболке, кедах и шоблой дружбанов - барыг!
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05.02.2025 12:29 Відповісти
Бубатино
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05.02.2025 23:30 Відповісти
 
 