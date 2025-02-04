Трамп запросив мене на свою інавгурацію. Мені було б не дуже доречно приїхати, - Зеленський

Американський президент Дональд Трамп запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію у січні 2025 року.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних словах, як, можливо, інших лідерів, я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб", - зазначив Зеленський.

Він сказав, що його візит на інавгурацію Трампа був би недоречним, оскільки президент США не мав би часу на особисту зустріч для того, щоб обговорити питання завершення війни.

"Я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти та поговорити про те, як закінчити війну, і нам потрібен час для цього. А в цей момент, у момент інавгурації я думаю, у нього (Трампа - ред.) є свої власні справи на порядку денному. Інавгурація, можливо, один з найважливіших днів у житті американського народу. І я думаю, що мені було б не дуже доречно приїхати. У нього не було б часу на особисту зустріч", - додав Зеленський.

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