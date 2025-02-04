УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11271 відвідувач онлайн
Новини
12 474 116

Україна змінює хід війни масованими ударами БпЛА по території Росії, - The Times

Українські військові здійснюють скоординовані атаки на російські авіабази, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові об’єкти за допомогою масових атак БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Times.

Командир 1-го батальйону 14-го окремого полку БпАК Каспер заявив: "Щоб досягти успіху, нам потрібно запускати десятки, іноді сотні безпілотників одночасно з різних стартових майданчиків. Для того, щоб операція була успішною, нам потрібно також запускати приманки, щоб перетнути лінію зіткнення, де найбільш інтенсивна ППО. Ми запускали приманки, щоб пробити собі коридор".

Видання зазначає, що протягом останніх днів було уражено газовий комплекс в Астрахані та НПЗ у Волгограді. Загалом із 30 найбільших нафтопереробних підприємств Росії українські дрони вже атакували 20.

Удар по ГПЗ в Астрахані
Удар по ГПЗ в Астрахані

"Україна посилює свої атаки на енергетичну інфраструктуру, яка, попри міжнародні санкції, продовжує фінансувати військову машину президента Путіна". - пише The Times.

Також дивіться: 14-й окремий полк БпАК ефективно знищує ворога в глибині його території: Цифри говорять за себе. ВIДЕО

"Наша успішність зросла в десятки разів від початку війни. У 2022 році ми могли б виробляти до п’яти ударних безпілотників великої дальності на місяць. Тепер ми можемо виробляти більше 500 на місяць", - каже бригадний генерал, голова ДССЗЗІ Юрій Щиголь, додаючи, що темпи виробництва нарощують.

За його словами, здебільшого атаки проводяться за допомогою безпілотних літальних апаратів з гвинтовим приводом, але в майбутніх місіях використовуватимуть нову модель швидших реактивних безпілотних літальних апаратів.

Атаки український БПЛА на РФ
Юрій Щиголь

Також, крім пожеж на НПЗ, РФ вимушена відсувати свої авіабази все далі вглиб країни.

"У них не залишилося жодного діючого аеродрому в радіусі 300 км, звідки вони могли б атакувати Україну. Це не просто злітні смуги – знищено всю інфраструктуру: паливні склади, ремонтні бази, засоби обслуговування авіації", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємство у Кстово Нижегородської області РФ призупинило роботу після атаки БпЛА

14-й полк БПЛА очолює Чарлі, офіцер, який пройшов Кваліфікаційний курс спецназу, створений армією США та відомий як Q Course.

"Наша перша успішна операція була проти авіабази в Росії в місті Морозовськ, на сході Ростова, - розповідає Чарлі, маючи на увазі атаку 17-18 квітня 2023 року. - На цій авіабазі ми знищили 17 літаків типу Су-34, Су-35 і Су-24М. Для росіян це було, мабуть, несподіванкою - це була перша операція такого типу". 

Відтоді, каже Чарлі, росіяни різко вдосконалили свої засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також власні програми безпілотників дальнього радіусу дії.

Зараз удари у відповідь є постійною загрозою. Полку потрібно швидко рухатися, щоб підняти безпілотники з місця, діючи в темряві лише з малим світлом, щоб не привернути увагу ворога. Інженери не втрачають часу, проводячи передпольотні перевірки, піднімаючи та нахиляючи планери, щоб перевірити їх льотну придатність, зазначає видання.

Атаки український БПЛА на РФ

Читайте також: Астрахань накрила хмара газу: Один з найбільших заводів "Газпрому" намагається відновити роботу після атаки українських дронів

Українці використовують низку західної зброї разом із власною. За словами Чарлі, типова операція передбачає зліт БПЛА, щоб змусити російську ППО ввімкнути свої радари, а потім авіація завдає удару за допомогою американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Інші БПЛА та HIMARS працюють по вторинних цілях, змушуючи ЗРК витрачати боєприпаси, та уражають системи РЕБ, щоб вдарити по основній цілі ракетою Storm Shadow.

Під час іншої атаки на Тихорецьк полк знищив склад боєприпасів із ракетами "Іскандер", якими обстрілювали українські міста, та артилерійськими снарядами, завезеними з Північної Кореї.

"Наші аналітики сказали, що російські сили на півдні матимуть проблеми з боєприпасами протягом трьох місяців, тому що ми знищили цей склад", - каже Чарлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ять відомих військових підрозділів пропонують долучитися до спільного проєкту "Сила дронів" військовим та цивільним. ВIДЕО

Атаки український БПЛА на РФ

Командир 2-го батальйону полку із позивним Кіт каже: "Ми піонери нової тактики, нової стратегії, тому, звичайно, весь світ зацікавлений в цій інформації, щоб вивчати уроки України".

Він порівняв війну в Афганістані, де у бойовиків інша зброя.

"Тут у нас сильний противник з потужною бронетехнікою з артилерією, величезна кількість солдатів. Ракети, ракети, розвідка. ІПСО, усе. І шпигунів, багато шпигунів", - сказав Кіт.

Бійці 14-го полку БПЛА знають, що росіяни полюють за ними вдень і вночі, перехоплюючи радіомовлення про їхній підрозділ. Вони не гають часу, щойно їхні дрони піднімуться в повітря. Вони роз'їжджаються на своїх транспортних засобах, зникаючи, як їхні безпілотники, у ночі. Росіяни, на їхню думку, не знають, куди і як завдадуть наступного удару.

Читайте: Сапери вилучили бойову частину ворожого БпЛА "Герань-2" на півночі Київщини. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4338) дрони (4909) Щиголь Юрій (24) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Тупе питання. Ти сам на лінію фронту-то дивився? В 2022 було окуповано 27% України, в 2025 окуповано вже тільки 20%.
показати весь коментар
04.02.2025 22:01 Відповісти
+4
До речі і по лінії фронту теж помітно: різко затухли кукаріки про "розвиток наступу на Дніпропетровську область".
показати весь коментар
04.02.2025 21:37 Відповісти
+4
давайте вже по "Слвнєфть-ЯНОС" - він самий обійдений увагою, бо до нього треба всю москву облітати. Вже рік його не турбували. Ну і на Самарську групу НПЗ скоро буде рік як нічого не прилітало.
показати весь коментар
04.02.2025 22:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Теперь некоторые все сваливают на США

Если бы в Крыму и на Донбассе не было столько пророссийской падали, эта война никогда б не началась
Расеяне занимались пропагандой денно и нощно, чтобы это произошло, а в Украине лохи все еще надеялись на "дружбу народов"
показати весь коментар
05.02.2025 16:44 Відповісти
а шахеди кожної ночі змінюють план війни чи то так має бути?
показати весь коментар
05.02.2025 00:48 Відповісти
А вони хоч одну нафтобазу чи нпз уразили?
показати весь коментар
05.02.2025 00:50 Відповісти
важко вразити те чого немає)
показати весь коментар
05.02.2025 00:53 Відповісти
Тю - а на чому ж тоді в Україні автівки їздять? Що вони в баки заливають?
показати весь коментар
05.02.2025 17:00 Відповісти
Дуже потужно міняє! З ніяких перемовин в уйлом на згоден на прямі перемовини з хутіним
показати весь коментар
05.02.2025 07:00 Відповісти
Маємо робити, що 47й каже, адже без його допомоги буде труба... так лише партизанська війна при використанні лише своїх ресурсів.
З 47м потрібно дуже акуратно поводитись, шанобливо, але впевнено доносити своє і конкретні переваги для пересічних громадян штатів в перемозі справедливості і добра.
Було б супер, якщо на нині окупованих территоріях американці були б зацікавлені видобувати копалини. Тоді, ясна річ, территорія буде деокупована, будут інвестіції в її розбудову і прямий зиск для України.
Собака, що гавкає та лежить на сені... це як сам не гам і другому не дам.
Руцким точно нічого, тільки друзям, хто підтримує Україну в боротьбі, при тому на рівних і взаємовигідних умовах.
У такому разі і безпекові гарантії міцними, а не паперовими будуть, якщо прийдуть ам.інвестиції ...
Думайте, а не захльобивайтесь своїм негативом проти всіх і вся в рідній країні!
показати весь коментар
05.02.2025 14:09 Відповісти
Без соляри танчики і все, що мало би рухатися, лише купа металу) слава ЗСУ!
показати весь коментар
05.02.2025 14:10 Відповісти
Ми швидше впораємся.
показати весь коментар
05.02.2025 17:01 Відповісти
Схоже на замовну статтю: https://censor.net/ua/tag/9850/schygol_yuriyi/news/page/1
показати весь коментар
05.02.2025 15:33 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2025 16:45 Відповісти
20 ФЕВРАЛЯ вечером, ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЭСКАЛАЦИИ,

министр обороны Алексей Резников заявил:

«по состоянию на этот час

УДАРНОЙ группировки (!) со стороны Российской Федерации ни в одном из мест, где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.
показати весь коментар
05.02.2025 16:48 Відповісти
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.

"Нам не нужна паника".

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
показати весь коментар
05.02.2025 16:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 