Україна змінює хід війни масованими ударами БпЛА по території Росії, - The Times

Українські військові здійснюють скоординовані атаки на російські авіабази, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові об’єкти за допомогою масових атак БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Times.

Командир 1-го батальйону 14-го окремого полку БпАК Каспер заявив: "Щоб досягти успіху, нам потрібно запускати десятки, іноді сотні безпілотників одночасно з різних стартових майданчиків. Для того, щоб операція була успішною, нам потрібно також запускати приманки, щоб перетнути лінію зіткнення, де найбільш інтенсивна ППО. Ми запускали приманки, щоб пробити собі коридор".

Видання зазначає, що протягом останніх днів було уражено газовий комплекс в Астрахані та НПЗ у Волгограді. Загалом із 30 найбільших нафтопереробних підприємств Росії українські дрони вже атакували 20.

Удар по ГПЗ в Астрахані

"Україна посилює свої атаки на енергетичну інфраструктуру, яка, попри міжнародні санкції, продовжує фінансувати військову машину президента Путіна". - пише The Times.

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"Наша успішність зросла в десятки разів від початку війни. У 2022 році ми могли б виробляти до п’яти ударних безпілотників великої дальності на місяць. Тепер ми можемо виробляти більше 500 на місяць", - каже бригадний генерал, голова ДССЗЗІ Юрій Щиголь, додаючи, що темпи виробництва нарощують.

За його словами, здебільшого атаки проводяться за допомогою безпілотних літальних апаратів з гвинтовим приводом, але в майбутніх місіях використовуватимуть нову модель швидших реактивних безпілотних літальних апаратів.

Юрій Щиголь

Також, крім пожеж на НПЗ, РФ вимушена відсувати свої авіабази все далі вглиб країни.

"У них не залишилося жодного діючого аеродрому в радіусі 300 км, звідки вони могли б атакувати Україну. Це не просто злітні смуги – знищено всю інфраструктуру: паливні склади, ремонтні бази, засоби обслуговування авіації", - пояснив він.

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14-й полк БПЛА очолює Чарлі, офіцер, який пройшов Кваліфікаційний курс спецназу, створений армією США та відомий як Q Course.

"Наша перша успішна операція була проти авіабази в Росії в місті Морозовськ, на сході Ростова, - розповідає Чарлі, маючи на увазі атаку 17-18 квітня 2023 року. - На цій авіабазі ми знищили 17 літаків типу Су-34, Су-35 і Су-24М. Для росіян це було, мабуть, несподіванкою - це була перша операція такого типу".

Відтоді, каже Чарлі, росіяни різко вдосконалили свої засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також власні програми безпілотників дальнього радіусу дії.

Зараз удари у відповідь є постійною загрозою. Полку потрібно швидко рухатися, щоб підняти безпілотники з місця, діючи в темряві лише з малим світлом, щоб не привернути увагу ворога. Інженери не втрачають часу, проводячи передпольотні перевірки, піднімаючи та нахиляючи планери, щоб перевірити їх льотну придатність, зазначає видання.

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Українці використовують низку західної зброї разом із власною. За словами Чарлі, типова операція передбачає зліт БПЛА, щоб змусити російську ППО ввімкнути свої радари, а потім авіація завдає удару за допомогою американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Інші БПЛА та HIMARS працюють по вторинних цілях, змушуючи ЗРК витрачати боєприпаси, та уражають системи РЕБ, щоб вдарити по основній цілі ракетою Storm Shadow.

Під час іншої атаки на Тихорецьк полк знищив склад боєприпасів із ракетами "Іскандер", якими обстрілювали українські міста, та артилерійськими снарядами, завезеними з Північної Кореї.

"Наші аналітики сказали, що російські сили на півдні матимуть проблеми з боєприпасами протягом трьох місяців, тому що ми знищили цей склад", - каже Чарлі.

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Командир 2-го батальйону полку із позивним Кіт каже: "Ми піонери нової тактики, нової стратегії, тому, звичайно, весь світ зацікавлений в цій інформації, щоб вивчати уроки України".

Він порівняв війну в Афганістані, де у бойовиків інша зброя.

"Тут у нас сильний противник з потужною бронетехнікою з артилерією, величезна кількість солдатів. Ракети, ракети, розвідка. ІПСО, усе. І шпигунів, багато шпигунів", - сказав Кіт.

Бійці 14-го полку БПЛА знають, що росіяни полюють за ними вдень і вночі, перехоплюючи радіомовлення про їхній підрозділ. Вони не гають часу, щойно їхні дрони піднімуться в повітря. Вони роз'їжджаються на своїх транспортних засобах, зникаючи, як їхні безпілотники, у ночі. Росіяни, на їхню думку, не знають, куди і як завдадуть наступного удару.

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