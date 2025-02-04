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Новини
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18-річний британський доброволець Джеймс Вілтон загинув під час першого бойового завдання на Донеччині. ФОТО

У боях за Україну загинув 18-річний доброволець із Великої Британії Джеймс Вілтон, який долучився до ЗСУ через кілька місяців після закінчення коледжу. Це було його перше бойове завдання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це BBC повідомив його 52-річний батько Грем Вілтон. 

Відомо, що Джеймс загинув під час атаки російського безпілотника в селі Терни на східному фронті України.

За словами батька, Джеймс хотів долучитися до британської армії, коли він закінчив середню школу, але зрештою записався на курс догляду за тваринами в коледжі.

Вже у віці 17 років хлопець почав говорити про бажання поїхати в Україну, щоб допомогти. Його батьки та дві старші сестри не підтримали цю ідею, а проте відмовити його так і не змогли.

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На фронті загинув 18-річний доброволець з Британії Джеймс Вілтон

У квітні 2024 року після закінчення коледжу Джеймс поїхав в Україну, щоб воювати з російськими військами.

Що відомо про британського добровольця?

Джеймс став наймолодшим британцем, який загинув, захищаючи Україну від російського повномасштабного вторгнення.

Під час свого першого бойового виходу 23 липня 2024 року, коли він ішов по полю з групою бійців-іноземців, які доставляють вантажі на лінію фронту, його помітили й почали переслідувати три російські дрони.

Товариш Вілтона, американець Джейсон, розповів, що дрон вибухнув лише за 30 метрів від безпечного місця. Він загинув на місці.

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"Щойно на нього націлився дрон, у Джеймса не залишилося жодного шансу. Це була перша й остання місія Джеймса", - розповів американець.

Військовий розповів Sun, що хлопець не мав туди йти, але вирішив доєднатися, бо на завдання збирався його найкращий товариш.

На фронті загинув 18-річний доброволець з Британії Джеймс Вілтон

"Я ніколи не переживу цього. Я не хотів, щоб він ішов, але він був налаштований на це. Він хотів допомогти Україні. Мені розповідали уривки з історії його смерті, але мені було важко з цим змиритися, і я шкодую, що ми не помінялися місцями, тому що в нього було все життя попереду", - розповів батько полеглого британця.

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Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило смерть Джеймса Вілтона.

Як пише The Telegraph, загиблий британський доброволець не мав військового досвіду, але пройшов прискорений курс в українських інструкторів, перш ніж його направили до Другого інтернаціонального легіону України.

Автор: 

Велика Британія (5663) Донецька область (8812) втрати (4447) добровольці (935) Краматорський район (369) Терни (6) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+78
Такий молодий дуже жаль. Вічна память. ось приклад для ухилянтів і особливо бидла що вербують рашисти .
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04.02.2025 21:37 Відповісти
+75
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04.02.2025 21:35 Відповісти
+55
Вічна Слава і Пошана, мужньому Воїну Великої Британії. А де фото, які демонструють як служать діти наших можновладців та чиновників і з гордістью розповідають як вони боронять Україну, а не узберіжжя Монако?
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04.02.2025 21:38 Відповісти
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честь.
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05.02.2025 09:27 Відповісти
Непонятно, как можно жалеть своих 18 летних, и послать это наивного мальчика прямо в донецкую мясорубку, абсолютно неопытного, неужели не было возможности дать ему набраться опыта на более безопасном направлении, если уж у него было такое желание, вместо бегающих от ТЦК , и прячущихся у нас призывного возраста украинцев, встать на защиту их Родины.
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05.02.2025 10:07 Відповісти
Як жаль... Дуже схожий на хлопчаків з мого двора...
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05.02.2025 10:10 Відповісти
Як можна було чужу дитину послати в пекло, та щей непідготовлену... Є мізки?
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05.02.2025 10:16 Відповісти
У него такие тоненькие руки, добрые глаза, совсем ребенок, и сразу кинули в такой ужас, как жаль его родителей, близких, очень больно читать об этом ((((
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05.02.2025 13:12 Відповісти
R.I.P.
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05.02.2025 12:25 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава Юному Британському Воїну, віддавшому життя за Україну. Навіки в душах і серцях Українців.
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05.02.2025 12:47 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну!!! Спочивай з миром.
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05.02.2025 14:02 Відповісти
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05.02.2025 19:53 Відповісти
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