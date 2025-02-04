18-річний британський доброволець Джеймс Вілтон загинув під час першого бойового завдання на Донеччині. ФОТО

У боях за Україну загинув 18-річний доброволець із Великої Британії Джеймс Вілтон, який долучився до ЗСУ через кілька місяців після закінчення коледжу. Це було його перше бойове завдання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це BBC повідомив його 52-річний батько Грем Вілтон.

Відомо, що Джеймс загинув під час атаки російського безпілотника в селі Терни на східному фронті України.

За словами батька, Джеймс хотів долучитися до британської армії, коли він закінчив середню школу, але зрештою записався на курс догляду за тваринами в коледжі.

Вже у віці 17 років хлопець почав говорити про бажання поїхати в Україну, щоб допомогти. Його батьки та дві старші сестри не підтримали цю ідею, а проте відмовити його так і не змогли.

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У квітні 2024 року після закінчення коледжу Джеймс поїхав в Україну, щоб воювати з російськими військами.

Що відомо про британського добровольця?

Джеймс став наймолодшим британцем, який загинув, захищаючи Україну від російського повномасштабного вторгнення.

Під час свого першого бойового виходу 23 липня 2024 року, коли він ішов по полю з групою бійців-іноземців, які доставляють вантажі на лінію фронту, його помітили й почали переслідувати три російські дрони.

Товариш Вілтона, американець Джейсон, розповів, що дрон вибухнув лише за 30 метрів від безпечного місця. Він загинув на місці.

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"Щойно на нього націлився дрон, у Джеймса не залишилося жодного шансу. Це була перша й остання місія Джеймса", - розповів американець.

Військовий розповів Sun, що хлопець не мав туди йти, але вирішив доєднатися, бо на завдання збирався його найкращий товариш.

"Я ніколи не переживу цього. Я не хотів, щоб він ішов, але він був налаштований на це. Він хотів допомогти Україні. Мені розповідали уривки з історії його смерті, але мені було важко з цим змиритися, і я шкодую, що ми не помінялися місцями, тому що в нього було все життя попереду", - розповів батько полеглого британця.

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Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило смерть Джеймса Вілтона.

Як пише The Telegraph, загиблий британський доброволець не мав військового досвіду, але пройшов прискорений курс в українських інструкторів, перш ніж його направили до Другого інтернаціонального легіону України.