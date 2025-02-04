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Росіяни вбили ще одну людину на Херсонщині

вибух

Ввечері 4 лютого війська РФ вдарили по селу Милове на Херсонщині.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого обстрілу села Милове Бериславського району смертельні поранення дістав 71-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", - розповів Прокудін.

Раніше повідомлялось, внаслідок обстрілів Бериславського району Херсонщини загинула одна людина.

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Автор: 

обстріл (29195) жертви (1817) Херсонська область (5882) Бериславський район (89) Милове (3) війна в Україні (4731)


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