Росіяни вбили ще одну людину на Херсонщині
Ввечері 4 лютого війська РФ вдарили по селу Милове на Херсонщині.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожого обстрілу села Милове Бериславського району смертельні поранення дістав 71-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", - розповів Прокудін.
Раніше повідомлялось, внаслідок обстрілів Бериславського району Херсонщини загинула одна людина.
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