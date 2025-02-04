Половина світу намагається допомогти Трампу завершити справедливо війну в Україні, - Волтц

Багато країн намагаються допомогти президенту США Дональду Трампу завершити війну Росії проти України на справедливих умовах.

Про це радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

У нього попросили прокоментувати матеріал агентства Reuters, яке з посиланням на російські джерела писало про те, що РФ розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як потенційні місця зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Волтц зазначив, що він не може нічого підтвердити або спростувати та порадив "бути дуже обережними" щодо інформації з неназваних російських джерел.

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Радник президента США нагадав, що Трамп чітко висловив своє бажання покласти край російсько-українській війні, але зазначив, що у Штатах поки що не готові говорити про прогрес у врегулюванні війни.

"Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити", - додав Волтц.

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