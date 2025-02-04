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Половина світу намагається допомогти Трампу завершити справедливо війну в Україні, - Волтц

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц

Багато країн намагаються допомогти президенту США Дональду Трампу завершити війну Росії проти України на справедливих умовах.

Про це радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

У нього попросили прокоментувати матеріал агентства Reuters, яке з посиланням на російські джерела писало про те, що РФ розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як потенційні місця зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Волтц зазначив, що він не може нічого підтвердити або спростувати та порадив "бути дуже обережними" щодо інформації з неназваних російських джерел.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа буде тиснути на країни Європи, які не збільшують витрати на оборону, - Волтц

Радник президента США нагадав, що Трамп чітко висловив своє бажання покласти край російсько-українській війні, але зазначив, що у Штатах поки що не готові говорити про прогрес у врегулюванні війни.

"Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити", - додав Волтц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп налаштований рішуче, - Волтц назвав три ключові питання для припинення війни в Україні

Автор: 

Трамп Дональд (6129) війна в Україні (4731) Волц Майк (92)


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Топ коментарі
+8
І знову не російське вторгнення, а війна в Україні...бо, мабуть, справедливо завершити російське вторгнення якось не того...
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04.02.2025 22:17 Відповісти
+8
Справедливого закінчення війни НЕ буде, бо це:
1. кордони 1991 р.
2. компенсація за всю заподіяну рашкою шкоду
3. притягнення до міжнародного суду і покарання військових рашиських злочинців
Ото, не треба про це й патякати.

Мова може лише йти про прийнятні чи неприйнятні для України умови перемир'я
.
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04.02.2025 22:24 Відповісти
+5
Розгубився від кількості помічників і про всяк випадок вирішив влупити їм підвищені мита.
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04.02.2025 22:09 Відповісти
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І тільки Трамп рогом уперся та не хоче.
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04.02.2025 22:06 Відповісти
Розгубився від кількості помічників і про всяк випадок вирішив влупити їм підвищені мита.
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04.02.2025 22:09 Відповісти
скоріше не йдуть вони на забаганки поступок від США для хйла ... Тому й тарифна війна від Трампа , передвиборча атака заради перемоги неонацистів в країнах партнерах України від Маска...
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04.02.2025 22:21 Відповісти
Таке враження, що розмахування тарифами для ЄС - це як підтвердження єдності половини світу в допомозі Трампу
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04.02.2025 22:23 Відповісти
влада зезлочинна, на чолі з дЄрмаком і його путужним ОПГ в ОП більше не хоче... так розхяхлячувать д-ву як вони ще ніхто неробив.
кожний новий президент все гниліший і гниліший за попередника, шо чекає тих українців хто виживе після цієї влади злочинців-корупціонерів уявити складно.
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04.02.2025 22:16 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що Ющенко гниліший за Кучму, а Порошенко гниліший за Януковича?
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04.02.2025 22:19 Відповісти
Справедливого закінчення війни НЕ буде, бо це:
1. кордони 1991 р.
2. компенсація за всю заподіяну рашкою шкоду
3. притягнення до міжнародного суду і покарання військових рашиських злочинців
Ото, не треба про це й патякати.

Мова може лише йти про прийнятні чи неприйнятні для України умови перемир'я
.
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04.02.2025 22:24 Відповісти
Буде те що з Фінляндією, відберуть 20% українських земель і далі: "мир, дружба, жвачка".
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04.02.2025 22:39 Відповісти
20% ???? При этом бездарном руководстве зелёных прохендеев это очень оптимистичный сценарий
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04.02.2025 22:43 Відповісти
Так Трамп, зі своєю шавкою Маском, будуть примушувати підписати таку угоду, по суті капітуляцію.
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04.02.2025 23:49 Відповісти
Можливість втратили ще у 2022 році завдяки половині світу, яка досі боїться ескалації.
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05.02.2025 00:01 Відповісти
Згинь, вонюче кацапе!
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04.02.2025 23:51 Відповісти
а тобі подобається як воно усе там горить на срасії?
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05.02.2025 04:16 Відповісти
якщо Волтц робить такі заяви, то значить ***** у них не виходить з наскоку "припинити війну". Спіздюнькав трамп.
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04.02.2025 22:10 Відповісти
Анаконда Байден добре пуйла придушив.
Тепер щоб донні не схибив і додушив рашку до кінця

.
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04.02.2025 22:27 Відповісти
це зрозуміло будь-якій притомній людині. А у тій команді притомних мало, і ті мовчать, бо там треба піздюнькать в унісон.
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04.02.2025 22:28 Відповісти
трампакс - піздабол?
мускус - інкомпетен?

Щось притомних там не видно жодного.
Егоманіакус трампус, його кишеньковий мускус і всі інші треба просто надрочувати їм ега. Ось це от - половина світу це як? Половина із загальної кількості країн чи половина населення кульки 4.5 лярда через мекскордон ломляться допомагать?
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04.02.2025 22:37 Відповісти
Канада капітуліруєт?
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04.02.2025 22:15 Відповісти
На каком заборє прочітал?
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04.02.2025 22:17 Відповісти
Масковскій космоболєц мабуть. 😁
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04.02.2025 22:20 Відповісти
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04.02.2025 22:24 Відповісти
у "Вєчєрнєм барнаульце" було вчора надрукована аналітика.
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04.02.2025 22:30 Відповісти
хай би хєля з своїм дЄрмаком і його ОПГ капітульнув десь н...й з України, бажано тітушкі-бусифікатори разтом з ними...але ж...мрії, мрії..)
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04.02.2025 22:19 Відповісти
Не болтай ерундой.
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04.02.2025 22:22 Відповісти
Виявляється Україні вже ніхто не допомагає закінчити війну. Допомагають Трампу.
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04.02.2025 22:16 Відповісти
Авжеж , тролю , звісно що не залежить , все залежить тільки від дати коли подохне останній двійник *****.
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04.02.2025 22:30 Відповісти
І знову не російське вторгнення, а війна в Україні...бо, мабуть, справедливо завершити російське вторгнення якось не того...
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04.02.2025 22:17 Відповісти
Головне позбутися антинародної українофобської влади, яка працює на ворога. Це повинен бути пункт перший будь якого мирного плану.
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04.02.2025 22:17 Відповісти
Звісно що так і є , але це не стосується зрадників у владі, яких фінансує кацапія .
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04.02.2025 22:32 Відповісти
+ 💯! потрібне патріотичне і компетентне політичне і військове керівництво

а далі - "дайте нам зброю і ми все зробимо самі"

.
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04.02.2025 22:31 Відповісти
Коли зринає слово справедливо, це означає: будемо дурити.
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04.02.2025 22:17 Відповісти
Жпалко тільки що вони допомагають Трампону а не Україні. Україна також може вирішити американську кризу з мігрантами віддавши Мексиці Арізону, Юту, Калифорнію і Неваду
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04.02.2025 23:02 Відповісти
Достатньо було б Саудівської Аравії, але хтось просрав нормальні відносини
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04.02.2025 23:13 Відповісти
а тій половині світу, яка зараз допомагає, нічого не заважає одночасно купувати російський газ і нафту
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04.02.2025 23:16 Відповісти
Справедливе закінчення війни це повішення кооперативу Озеро. Для цього взагалі ніхто нічого адекватного не робить.
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04.02.2025 23:38 Відповісти
Vot interesno , rsiski svinarnik v to chisle ? 🤔
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04.02.2025 23:44 Відповісти
П#здежь . Нав паки багато, хто зацікавлений.
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05.02.2025 00:48 Відповісти
Що дивно,...???

чому це йому дивно? це нормальна позиція нормальних країн, до яких США не відноситься
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05.02.2025 02:03 Відповісти
Одно можно сказать точно, в случае победы Камалы Харрис украинцев ждало бы еще 2-3 года "одвічной" войны под мудрым потужным руководством.
Трамп сделает всё, что сможет чтобы завершить войну за 2-3 месяца и додавить ситуацию до Выборов. Посмотрим получится ли и что именно.
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05.02.2025 02:11 Відповісти
то вбийте *****
пару спец скидів антибункерних бомб на валдай і ***** нема
ппо на срасії нема, можна навіть балістикою з човна
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05.02.2025 04:18 Відповісти
Интересно получается, все прячутся за слово справедливо, но никто не озвучивает, как он понимает это слово.

А справедливо, это вывод рашистских войск, возврат всех территорий и возмещение материального ущерба, вот что должен говорить тот, кто хочет справедливого мира для Украины!
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05.02.2025 08:49 Відповісти
 
 