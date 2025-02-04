Половина світу намагається допомогти Трампу завершити справедливо війну в Україні, - Волтц
Багато країн намагаються допомогти президенту США Дональду Трампу завершити війну Росії проти України на справедливих умовах.
Про це радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
У нього попросили прокоментувати матеріал агентства Reuters, яке з посиланням на російські джерела писало про те, що РФ розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як потенційні місця зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Волтц зазначив, що він не може нічого підтвердити або спростувати та порадив "бути дуже обережними" щодо інформації з неназваних російських джерел.
Радник президента США нагадав, що Трамп чітко висловив своє бажання покласти край російсько-українській війні, але зазначив, що у Штатах поки що не готові говорити про прогрес у врегулюванні війни.
"Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити", - додав Волтц.
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кожний новий президент все гниліший і гниліший за попередника, шо чекає тих українців хто виживе після цієї влади злочинців-корупціонерів уявити складно.
1. кордони 1991 р.
2. компенсація за всю заподіяну рашкою шкоду
3. притягнення до міжнародного суду і покарання військових рашиських злочинців
Ото, не треба про це й патякати.
Мова може лише йти про прийнятні чи неприйнятні для України умови перемир'я
.
Тепер щоб донні не схибив і додушив рашку до кінця
.
мускус - інкомпетен?
Щось притомних там не видно жодного.
Егоманіакус трампус, його кишеньковий мускус і всі інші треба просто надрочувати їм ега. Ось це от - половина світу це як? Половина із загальної кількості країн чи половина населення кульки 4.5 лярда через мекскордон ломляться допомагать?
а далі - "дайте нам зброю і ми все зробимо самі"
.
чому це йому дивно? це нормальна позиція нормальних країн, до яких США не відноситься
Трамп сделает всё, что сможет чтобы завершить войну за 2-3 месяца и додавить ситуацию до Выборов. Посмотрим получится ли и что именно.
пару спец скидів антибункерних бомб на валдай і ***** нема
ппо на срасії нема, можна навіть балістикою з човна
А справедливо, это вывод рашистских войск, возврат всех территорий и возмещение материального ущерба, вот что должен говорить тот, кто хочет справедливого мира для Украины!