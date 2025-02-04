Кабмін розширив перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів

Мінветеранів та МОЗ запускають експериментальний проект, який розширює перелік безоплатних послуг первинної медичної допомоги для ветеранів війни. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Тепер ветерани, які підписали декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати:

додаткові обстеження та лікування;

відновлення після травм та захворювань і лікування травм опорно-рухового апарату;

розширену психологічну підтримку.

Хто зможе скористатися?

звільнені з військової служби учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Як можна буде отримати безоплатні медичні послуги?

Підписати декларацію з сімейний лікарем (або звернутися до лікаря, з якими вона вже підписана). Надати такі документи:

заяву на отримання послуг (особисто або через законного представника);

документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення учасника бойових дій; посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП).

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Послуги надаватимуться у медичних закладах, які укладуть договір із НСЗУ на розширену первинну медичну допомогу для ветеранів. Це можуть бути як комунальні лікарні, так і приватні клініки, а також лікарі-ФОПи з відповідною ліцензією.

Проект стартує на початку березня.