Кабмін розширив перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів
Мінветеранів та МОЗ запускають експериментальний проект, який розширює перелік безоплатних послуг первинної медичної допомоги для ветеранів війни. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Тепер ветерани, які підписали декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати:
- додаткові обстеження та лікування;
- відновлення після травм та захворювань і лікування травм опорно-рухового апарату;
- розширену психологічну підтримку.
Хто зможе скористатися?
- звільнені з військової служби учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни.
Як можна буде отримати безоплатні медичні послуги?
- Підписати декларацію з сімейний лікарем (або звернутися до лікаря, з якими вона вже підписана).
- Надати такі документи:
- заяву на отримання послуг (особисто або через законного представника);
- документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення учасника бойових дій; посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код (РНОКПП).
Послуги надаватимуться у медичних закладах, які укладуть договір із НСЗУ на розширену первинну медичну допомогу для ветеранів. Це можуть бути як комунальні лікарні, так і приватні клініки, а також лікарі-ФОПи з відповідною ліцензією.
Проект стартує на початку березня.
Топ коментарі
+9 Консулъ Лаптевых #593778
показати весь коментар05.02.2025 00:17 Відповісти Посилання
+9 First
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+5 Ярема Стогін
показати весь коментар05.02.2025 09:56 Відповісти Посилання
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додаткові обстеження та лікування;
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А конкретно які обстеження і яке лікування? Додатково дозволяти флюрографію пройти частіше ніж раз на рік?
Лікар, посміхаючись - ну ви, блін, даєте. Ще б ящик гавна із собою принесли б...
Мужик, нахиляється за великою коробкою - пилять, як відчував, що потрібно буде
(с)
Лікують,дають групу,а далі ***** як хочеш
Конституція. Стаття 49. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
бесплатными, за счёт государства, без всякого разделения!