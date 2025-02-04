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Новини
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Кабмін розширив перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів

медпослуги для ветеранів

Мінветеранів та МОЗ запускають експериментальний проект, який розширює перелік безоплатних послуг первинної медичної допомоги для ветеранів війни. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Тепер ветерани, які підписали декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати:

  • додаткові обстеження та лікування;
  • відновлення після травм та захворювань і лікування травм опорно-рухового апарату;
  • розширену психологічну підтримку.

Хто зможе скористатися?

  • звільнені з військової служби учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни.

Як можна буде отримати безоплатні медичні послуги?

  1. Підписати декларацію з сімейний лікарем (або звернутися до лікаря, з якими вона вже підписана).
  2. Надати такі документи:
  • заяву на отримання послуг (особисто або через законного представника);
  • документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення учасника бойових дій; посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартував прийом заяв від ветеранів на отримання 1500 грн на заняття спортом, - Мінветеранів

Послуги надаватимуться у медичних закладах, які укладуть договір із НСЗУ на розширену первинну медичну допомогу для ветеранів. Це можуть бути як комунальні лікарні, так і приватні клініки, а також лікарі-ФОПи з відповідною ліцензією.

Проект стартує на початку березня.

Автор: 

ветерани (1089) Кабмін (14153) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+9
Мужик у поліклініку приходить. Ставить трилітрову банку із сечею
Лікар, посміхаючись - ну ви, блін, даєте. Ще б ящик гавна із собою принесли б...
Мужик, нахиляється за великою коробкою - пилять, як відчував, що потрібно буде
(с)
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05.02.2025 00:17 Відповісти
+9
Усі медичні послуги - безкоштовні для всіх!
Конституція. Стаття 49. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
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05.02.2025 04:47 Відповісти
+5
Чогось мерзотники біля влади кажуть лише про розширення переліку безоплатних медичних послуг і лише для ветеранів. А не кажуть про безмірне розширення платних послуг для всього населення (є відповідна Постанова КМУ). І якось так ... скромненько помовчують про те, що такі рішення і дії протирічать Конституції України (норми Конституції, як відомо, є нормами прямої дії і жодні постанови, рішення, розпорядження, накази... не можуть йти всупереч Основному Закону)
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05.02.2025 09:56 Відповісти
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Тепер ветерани, які підписали декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати:

додаткові обстеження та лікування;
---------------------

А конкретно які обстеження і яке лікування? Додатково дозволяти флюрографію пройти частіше ніж раз на рік?
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04.02.2025 23:59 Відповісти
Сечу та кал можна приносити скільки захочеш без обмежень.
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05.02.2025 00:07 Відповісти
Мужик у поліклініку приходить. Ставить трилітрову банку із сечею
Лікар, посміхаючись - ну ви, блін, даєте. Ще б ящик гавна із собою принесли б...
Мужик, нахиляється за великою коробкою - пилять, як відчував, що потрібно буде
(с)
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05.02.2025 00:17 Відповісти
відновлення після травм та захворювань і лікування травм опорно-рухового апарату; Джерело: https://censor.net/ua/n3534044

Лікують,дають групу,а далі ***** як хочеш
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05.02.2025 00:03 Відповісти
Усі медичні послуги - безкоштовні для всіх!
Конституція. Стаття 49. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
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05.02.2025 04:47 Відповісти
Це вже давно не відповідає дійсності..зараз за будь яке дослідження треба платити. А з безоплатних ліків - ото аспірин, глюкозка та розчин рінгера. І годують.
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05.02.2025 06:49 Відповісти
Для участников, ветеранов, а тем более, инвалидов войны, абсолютно все медуслуги должны быть

бесплатными, за счёт государства, без всякого разделения!
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05.02.2025 08:17 Відповісти
Депутатам чітке безкоштовне лікування у Феофанії, воїнам неясно що, неясно де, та умовно безкоштовно
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05.02.2025 09:34 Відповісти
Чогось мерзотники біля влади кажуть лише про розширення переліку безоплатних медичних послуг і лише для ветеранів. А не кажуть про безмірне розширення платних послуг для всього населення (є відповідна Постанова КМУ). І якось так ... скромненько помовчують про те, що такі рішення і дії протирічать Конституції України (норми Конституції, як відомо, є нормами прямої дії і жодні постанови, рішення, розпорядження, накази... не можуть йти всупереч Основному Закону)
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05.02.2025 09:56 Відповісти
знову крадуть
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05.02.2025 10:52 Відповісти
Паскуда з кабміну повинні дотримуватися Конституції де в державних та комунальних лікарнях прописано безоплатну медицину. А през як гарант тієї Конституції має гарантувати громадянам те право. Немає грошей? Не знаємо як виконати вимоги Конституції? У відставку! Прийдуть які знають.
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05.02.2025 12:45 Відповісти
 
 