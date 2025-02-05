Вночі "Шахеди" атакували Харків: була пожежа в адмінбудівлі, пошкоджено АЗС

У ніч на 5 лютого 2025 року війська РФ атакували "Шахедами" Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "Шахед" ударив по центральній частині міста.

"Ворог завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила.

На місці працюють усі відповідні служби", - уточнив очільник міста.

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Він також інформував про другий приліт, що стався після 3 години ночі, але інформації про його наслідки допоки немає.

"Ще один приліт в Основʼянському районі. На місці влучання пожежа", - зазначав Терехов.