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Вночі "Шахеди" атакували Харків: була пожежа в адмінбудівлі, пошкоджено АЗС

шахед атакує Харків

У ніч на 5 лютого 2025 року війська РФ атакували "Шахедами" Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "Шахед" ударив по центральній частині міста.

"Ворог завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила.

На місці працюють усі відповідні служби", - уточнив очільник міста.

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Він також інформував про другий приліт, що стався після 3 години ночі, але інформації про його наслідки допоки немає. 

"Ще один приліт в Основʼянському районі. На місці влучання пожежа", - зазначав Терехов.

Автор: 

війна (1436) обстріл (29195) Харків (5698) Шахед (1166) Харківська область (1098) Харківський район (349)


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