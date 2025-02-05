Конгрес США працюватиме з командою Трампа щодо продовження допомоги Україні, - конгресмен-республіканець Вілсон

Американський Конгрес буде вести роботу з адміністрацією нового президента США щодо продовження допомоги Україні. Це питання просуватиметься, оскільки ключові фігури в новому уряді підтримують свободу й демократію у світі.

Таке переконання висловив співголова Українського кокусу в Конгресі США конгресмен-республіканець Джо Вілсон під час заходів "Українського тижня в Вашингтоні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно, ми будемо працювати з адміністрацією",- наголосив законодавець у відповідь на запитання про плани підштовхнути уряд Трампа продовжити розподіл допомоги Україні, ухвалений Конгресом ще минулого року.

У цьому контексті він висловив упевненість, що ключові призначенці в новій команді з розумінням ставляться до необхідності підтримувати свободу й демократію.

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"Марко Рубіо - це людина, чия родина втекла з тоталітарної Куби, колонії Радянського Союзу. Тож, держсекретарю не потрібно пояснювати, які це може мати наслідки",- зазначив конгресмен.

Інший високопоставлений чиновник в команді Трампа, радник з питань нацбезпеки Майкл Уолтс також є "борцем за свободу й демократію", зазначив Вілсон.

Крім того, за його словами, колишня конгресвумен Еліз Стефаник, призначена постійним представником США при ООН, дотримується подібних поглядів, наголосив представник Республіканської партії.

"Люди, яких призначає президент Трамп, є визнаними друзями свободи й демократії у світі",- підкреслив Вілсон.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що критика допомоги Україні Кроуфорда призначили головою Комітету розвідки Конгресу США.