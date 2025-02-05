УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11288 відвідувачів онлайн
Новини
473 1

Рашисти атакували дронами Херсон: поранено 4 людини (оновлено)

Наслідки російського обстрілу почесного консульства Литви у Херсоні

Зранку 5 лютого 2025 року війська РФ атакували дронами Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожу атаку 3 людини зазнали поранень.

"Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки. Обоє потерпілих ушпиталені. Медики надають їм необхідну допомогу",- уточнив Мрочко.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та двоє поранено. ФОТОрепортаж

"До лікарні доправлено ще одного постраждалого внаслідок цього скиду ворогом вибухівки з дрона. У 36-річного чоловіка мінно-вибухова травма, уламкові поранення, переломи", - додав він.

Згодом стало відомо про ще одного пораненого.

"47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Він у лікарні", - повідомив Мрочко.

Автор: 

обстріл (29195) Херсон (3442) дрони (4909) Херсонська область (5882) Херсонський район (364)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://x.com/JimmySecUK/status/1886496453897449489?t=7u25voWCKU2_AkVstPo8dw&s=19 Відео: український дрон, що вилетів із материнки-носія, нищить розвідувальний БПЛА рашистів.
показати весь коментар
05.02.2025 07:27 Відповісти
 
 