Рашисти атакували дронами Херсон: поранено 4 людини (оновлено)

Зранку 5 лютого 2025 року війська РФ атакували дронами Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожу атаку 3 людини зазнали поранень.

"Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки. Обоє потерпілих ушпиталені. Медики надають їм необхідну допомогу",- уточнив Мрочко.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та двоє поранено. ФОТОрепортаж

"До лікарні доправлено ще одного постраждалого внаслідок цього скиду ворогом вибухівки з дрона. У 36-річного чоловіка мінно-вибухова травма, уламкові поранення, переломи", - додав він.

Згодом стало відомо про ще одного пораненого.

"47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Він у лікарні", - повідомив Мрочко.