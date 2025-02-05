Рашисти атакували дронами Херсон: поранено 4 людини (оновлено)
Зранку 5 лютого 2025 року війська РФ атакували дронами Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через ворожу атаку 3 людини зазнали поранень.
"Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки. Обоє потерпілих ушпиталені. Медики надають їм необхідну допомогу",- уточнив Мрочко.
"До лікарні доправлено ще одного постраждалого внаслідок цього скиду ворогом вибухівки з дрона. У 36-річного чоловіка мінно-вибухова травма, уламкові поранення, переломи", - додав він.
Згодом стало відомо про ще одного пораненого.
"47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Він у лікарні", - повідомив Мрочко.
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