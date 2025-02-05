Вночі над Сумщиною збито 14 "Шахедів"

Сьогодні, 5 лютого 2025 року, у небі над Сумщиною підрозділи ППО збили 14 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"З початку 2025 року наші зенітники вже ліквідували 313 російських безпілотників, кожен з яких ніс смерть в Україну", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що росіяни вночі вдарили "Шахедами" по Харкову.