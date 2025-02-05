Ворог штурмує міську забудову Часового Яру та Торецька. Покровський напрямок залишається найгарячішим, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 4 лютого 2025 року, на Харківському напрямку противник безуспішно проводив штурмові дії позицій наших військ у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового: успіху не мав.

"На Лиманському напрямку окупанти атакували укріплення Сил оборони в районах Ямполівки та Торського. Втрат наших позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати наші позиції в міській забудові Часового Яру та Торецька. З метою доставки штурмових підрозділів до передових позицій в районі Леонідівки, противник застосував автомобільну техніку. В результаті вогневого ураження три автомобіля та 16 окупантів було знищено. Атака ворога захлинулася.

Також читайте: Сили оборони змусили ворога залишити передові позиції біля одного з населених пунктів на Куп’янщині, - ОСУВ "Хортиця"

"Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Піщане, Удачне, Успенівка, Андріївка та Дачне. Північніше Новоєлизаветівки для доставки штурмових груп до передових позицій окупанти застосовували автотехніку. Після нанесення вогневого ураження нашими підрозділами 7 автомобілів противника було пошкоджено та знищено. Триває пошук та ліквідація залишків десанту", - йдеться у повідомленні.

Також в ОСУВ "Хортиця" інформують, що на Новопавлівському напрямку противник атакував в районі Костянтинополя: успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Українські захисники наносять окупантам значних втрат в живій силі та техніці.