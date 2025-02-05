40% зброї та техніки на фронті - українського виробництва, - Зеленський

Наразі 40% зброї та техніки, яка застосовується на фронті в Україні, українського виробництва, внесок США в обороноздатність України становить 30%.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо, що ми стали більше виробляти в Україні (продукції військово-промислового комплексу. - Ред.). Десь 40% всього на 2025 рік - це вітчизняне виробництво. І це дає не спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо", - розповів Зеленський.

Він водночас зазначив, що допомога від партнерів сьогодні дуже важлива.

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"Допомога дуже потрібна. Допомога сьогодні не зупинена. Вона йде так, як і йшла, я скажу вам чесно, останній рік або півтора деякі були процеси уповільнені. На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили, що давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати наші Збройні сили, Сили оборони і, безумовно, захищатись від ворога", - сказав президент.

Він додав, що без допомоги Сполучених Штатів або з дуже повільною допомогою "ми можемо втрачати наші території".