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Новини
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40% зброї та техніки на фронті - українського виробництва, - Зеленський

Українські боєприпаси

Наразі 40% зброї та техніки, яка застосовується на фронті в Україні, українського виробництва, внесок США в обороноздатність України становить 30%.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо, що ми стали більше виробляти в Україні (продукції військово-промислового комплексу. - Ред.). Десь 40% всього на 2025 рік - це вітчизняне виробництво. І це дає не спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо", - розповів Зеленський.

Він водночас зазначив, що допомога від партнерів сьогодні дуже важлива.

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"Допомога дуже потрібна. Допомога сьогодні не зупинена. Вона йде так, як і йшла, я скажу вам чесно, останній рік або півтора деякі були процеси уповільнені. На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили, що давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати наші Збройні сили, Сили оборони і, безумовно, захищатись від ворога", - сказав президент.

Він додав, що без допомоги Сполучених Штатів або з дуже повільною допомогою "ми можемо втрачати наші території".

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) зброя (7535) допомога (8449) ОПК (227)


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Топ коментарі
+13
Зеленський, вочевидь, має на увазі оті міні, які не зриваються, чи оті гранати, начинені трухою? Чи може бронежилети з пластиліну? Чи оті дрони, які закуплені за три ціни і потребують доробки на фронті? Та й то - скоріше за усе, оті 40% - тупа брехня, як і усе у Зеленського. Фігура мови...
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05.02.2025 08:45 Відповісти
+10
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05.02.2025 08:45 Відповісти
+2
Ага. Міни, дрони, оце все.
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05.02.2025 08:46 Відповісти
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05.02.2025 08:45 Відповісти
Це тобі по великому зомбофону розповіли ? Годі, нажерлись ваших зелених побрехеньок , які спричинили катастрофу , що є на зараз
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05.02.2025 09:25 Відповісти
що, ти з тієї шобли що погрожує? не дивно. Українських упирів потрібно знищувати, а ти та 73 ******** цих упирів привели до влади
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05.02.2025 09:40 Відповісти
Зеленський, вочевидь, має на увазі оті міні, які не зриваються, чи оті гранати, начинені трухою? Чи може бронежилети з пластиліну? Чи оті дрони, які закуплені за три ціни і потребують доробки на фронті? Та й то - скоріше за усе, оті 40% - тупа брехня, як і усе у Зеленського. Фігура мови...
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05.02.2025 08:45 Відповісти
Ага. Міни, дрони, оце все.
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05.02.2025 08:46 Відповісти
по мінах, взагалі - впєрде планєти всей! тільки зрив поставок силікону з америки не дає ще потужніше наростити потужності.
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05.02.2025 08:47 Відповісти
ЗЄ-ля брехло ла-ла-ла!!!
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05.02.2025 09:09 Відповісти
Балабол .
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05.02.2025 09:14 Відповісти
😊 Скромний він. Там усі 80 - українського виробництва. Умєров не дасть збрехати.
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05.02.2025 09:19 Відповісти
Хіба в звітах....
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05.02.2025 09:37 Відповісти
якщо би зелена шобла не крала і не завищувала ціни на закупівлі і виробництві зброї, то було би не 40%, а 80-90%
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05.02.2025 09:37 Відповісти
40% заховані у схронах в лісі з мільярда дерев!
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05.02.2025 09:55 Відповісти
Хочеш зробити добре зроби сам
Оборонну промисловість потрібно нарощувати
Це завжди дуже доходне виробництво у всі часи
Яке було знищене ..попередниками.
Потрібно зробить ядерну зброю щоб нікому не хотілось
лізти в УКРАЇНУ
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05.02.2025 10:03 Відповісти
Наївні дурачки думають, що Пуйло б не напав на Україну, якщо б в неї була ядерна зброя. І що? Вдарили б по Москві, розпочавши ядерну війну? І у відповідь прилетіло б навіть не тисячі, а всього з десяток кацапських ракет. І абсолютно виправданих. У відповідь. І територія України стала б не придатною для проживання. Між собою воюють ядерні держави. І що? Ох, вже ці виборці зеленского...
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05.02.2025 11:47 Відповісти
Єдине, на що здатен, це читати подані тексти, але не здатен аналізувати, що читає.
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05.02.2025 11:41 Відповісти
 
 