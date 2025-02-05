Рашисти випустили 104 БПЛА по Україні. 57 цілей збито, 42 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 5 лютого 2025 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл. та 104-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски БПЛА фіксували з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина Сумщина, Харківщина та Донеччина.
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