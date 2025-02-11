Покровський напрямок залишається найгарячішим. За добу 47 боєзіткнень з 139, - Генштаб. КАРТА

Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони минулої доби відбивали атаки ворога на 8 напрямках, зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 КАБ. Крім цього, здійснив майже шість тисяч обстрілів, зокрема 200 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Приколотне, Великий Бурлук, Шевченкове, Сухий Яр, Покровськ, Багатир, Костянтинопіль, Дніпроенергія, Шевченко, Січневе, Гуляйполе та Таврійське.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Противник здійснив 450 артилерійських обстрілів, з них 12 - із реактивних систем залпового вогню. Також авіація загарбників завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, дві РСЗВ, засіб ППО, 132 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 169 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

