УКР
Новини
3 106 9

Пекін дав агреман на призначення Нечитайла послом України в Китаї, - ЗМІ

Олександр Нечитайло стане послом України в Китаї

Пекін дав агреман на призначення Олександра Нечитайла послом України у Китаї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua.

20 грудня 2024 року президент Зеленський погодив призначення понад 30 нових українських послів.

21 грудня Зеленський звільнив українських дипломатів у низці держав та представників України у міжнародних організаціях. Глава держави підписав укази про призначення нових послів.

Нечитайло змінить на посаді Павла Рябікіна.

Читайте: Посольство України вимагає розслідувати напад членів Комуністичної партії Греції на акцію пам’яті жертв Голодомору

Що відомо про Олександра Нечитайла

Кар'єрний дипломат: в українській дипломатичній службі з 1995 року і протягом своєї кар'єри займається Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. Володіє англійською та китайською мовами.

Працював у посольствах України у Малайзії, Китаї, Індонезії.

Раніше Нечитайло очолював посольство України в Малайзії (червень 2016 – травень 2022), а також за сумісництвом - на Філіппінах (вересень 2017 – травень 2022).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Макеєв закликав німецьких політиків не недооцінювати загрозу РФ у виборчій кампанії: Росія вже веде війну проти Європи

Автор: 

Китай (4913) посол (1140) посольство України (290)
не иметь посла в китае,зато есть посол в бульбаленде))))ну это ващее
показати весь коментар
11.02.2025 09:16 Відповісти
Місяць тому звільнили посла у КНр...правда там такий посол був, що, вважай, його не було.
показати весь коментар
11.02.2025 10:07 Відповісти
Ну нарешті.,.
показати весь коментар
11.02.2025 09:37 Відповісти
Китаю пофортунило чи навпаки, що до нього не відправили зелених піхт та корабельних сосен із вміннями перекачувати рідину по кілометрових трубах?
показати весь коментар
11.02.2025 09:56 Відповісти
Ну нарешті дійшло до зелені, що послами потрібно призначати професійних дипломатів, знайомих з країною, а не екс-міністрів, що облажалися на своїх посадах.
показати весь коментар
11.02.2025 10:06 Відповісти
Якщо б це була сексологіня могли б і відмовити.
показати весь коментар
11.02.2025 11:31 Відповісти
Китай зведе на українсько-російському кордоні Велику стіну.
показати весь коментар
11.02.2025 11:45 Відповісти
Рябікін потужно пропрацюва...ні слуху ні духу від нього...
показати весь коментар
11.02.2025 11:46 Відповісти
Поставили дипломата?
Не может быть.
А что миньетчицы как в Болгарии и Швейцарии закончились?
Так есть еще лещенко с женой.
показати весь коментар
11.02.2025 12:00 Відповісти
 
 