Пекін дав агреман на призначення Нечитайла послом України в Китаї, - ЗМІ

Пекін дав агреман на призначення Олександра Нечитайла послом України у Китаї.

20 грудня 2024 року президент Зеленський погодив призначення понад 30 нових українських послів.

21 грудня Зеленський звільнив українських дипломатів у низці держав та представників України у міжнародних організаціях. Глава держави підписав укази про призначення нових послів.

Нечитайло змінить на посаді Павла Рябікіна.

Що відомо про Олександра Нечитайла

Кар'єрний дипломат: в українській дипломатичній службі з 1995 року і протягом своєї кар'єри займається Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. Володіє англійською та китайською мовами.

Працював у посольствах України у Малайзії, Китаї, Індонезії.

Раніше Нечитайло очолював посольство України в Малайзії (червень 2016 – травень 2022), а також за сумісництвом - на Філіппінах (вересень 2017 – травень 2022).

