Ворог шукає слабкі місця в обороні на Новопавлівському напрямку, атакує малими піхотними групами, - 48 ОАБр

Російські загарбники на Новопавлівському напрямку атакують позиції українських захисників малими піхотними групами, таким чином шукають слабкі місця в обороні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.

За його словами, погода взагалі грає зараз одну з визначальних ролей в перебігу бойових дій. Так, наприклад, ґрунти у зоні відповідальності бригади це в основному чорноземи, і коли відбувається потепління, проходження для будь-якої техніки значно ускладнюється. Інколи ж українська погода фактично вбиває окупантів.

"Наприклад, був випадок, коли росіяни йшли в штурм. Зранку був сніг, вони одягли білі маскхалати. Але до певної години сніг цей розтанув. І їхні білі маскхалати були такими собі білими плямами на сірому фоні. Цей штурм був зупинений", - зазначив Петренко.

Нагадаємо, минулої доби на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.

