УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини
25 079 19

Ігнат про сьогоднішню атаку: Майже всі ракети були націлені на газовидобувну промисловість Полтавщини. Є влучання

Росіяни атакували балістикою Полтавщин

Вночі РФ завдала комбінованого удару по газовидобувній промисловості на території Полтавської області.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр РБК-Україна.

"Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований - в одному напрямку по газовидобувній промисловості", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що це не перша така ворожа атака по цьому регіону та по інших. Раніше були атаковані такі об’єкти газової інфраструктури на Львівщині, Івано-Франківщині.

"Складність полягає в тому, що одночасно летять балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, плюс "Шахеди", що загалом ускладнює їхнє виявлення та знищення. Результати поки уточнюються, і не оприлюднюються. Деякі ракети збиті, деякі подавлені РЕБом, але, на жаль, є влучання", - підсумував Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на Миргородський район Полтавщини: уламками пошкоджено 10 господарств. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог атакував Полтавщину ракетами: без газопостачання 9 населених пунктів. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено виробничі потужності Групи "Нафтогаз".

За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну 19 ракетами, зокрема балістикою, та 124 безпілотниками.

Автор: 

обстріл (30991) Повітряні сили (3033) Ігнат Юрій (828) Полтавська область (1234) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
які проблеми? Найближчі газокомпресорні станції - 350 км https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B032'42.5%22N+33%C2%B020'49.3%22E/@55.5451389,33.3470278,100m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.5451389!4d33.3470278?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Холм-Жиркі" у Смолєнській області і 450 км https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B057'21.5%22N+39%C2%B025'05.2%22E/@53.9559722,39.4181111,415m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d53.9559722!4d39.4181111?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Павєлєцкая" у Рязанській. І зразу ж снізойдьот просвєтлєніє у насєлєнія.
показати весь коментар
11.02.2025 11:46 Відповісти
+1
ви трохи запізнились з цим. Найближчі МПС на МН "Дружба" регулярно ******* вже майже півроку, якщо не більше. Ви просто не в курсах що гілка на Мозир майже не працює.
показати весь коментар
11.02.2025 11:53 Відповісти
+1
КС - це не ГВС. У нас компресорних станійвеликих майже десяток, і ще сотня маленьких.
показати весь коментар
11.02.2025 14:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
які проблеми? Найближчі газокомпресорні станції - 350 км https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B032'42.5%22N+33%C2%B020'49.3%22E/@55.5451389,33.3470278,100m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.5451389!4d33.3470278?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Холм-Жиркі" у Смолєнській області і 450 км https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B057'21.5%22N+39%C2%B025'05.2%22E/@53.9559722,39.4181111,415m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d53.9559722!4d39.4181111?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Павєлєцкая" у Рязанській. І зразу ж снізойдьот просвєтлєніє у насєлєнія.
показати весь коментар
11.02.2025 11:46 Відповісти
нєнє!
з газом і так все зрозуміло.
найближчі нафтові вузли. на бєлорасєю.
показати весь коментар
11.02.2025 11:50 Відповісти
ви трохи запізнились з цим. Найближчі МПС на МН "Дружба" регулярно ******* вже майже півроку, якщо не більше. Ви просто не в курсах що гілка на Мозир майже не працює.
показати весь коментар
11.02.2025 11:53 Відповісти
добре. але мало.
показати весь коментар
11.02.2025 12:02 Відповісти
Це тільки на МН Дружба". Про інші НПСи ви навіть не знаєте.
показати весь коментар
11.02.2025 12:07 Відповісти
Майже((((
показати весь коментар
11.02.2025 12:06 Відповісти
так, є ще МНП з Ярославля на полоцкий "НАФТАН".
Сподіваюсь, ви не відноситесь до тої категорії, у яких тризуб на Кремлі криво висить.
показати весь коментар
11.02.2025 12:11 Відповісти
КС не трогали я около нее живу,если попадут то Орбан с Фицо точно российского газа не увидят.
показати весь коментар
11.02.2025 12:19 Відповісти
російській газ через вашу КС ні в Угорщину, ні у Словакію не качається, і взагалі через теріторію України на Європу не качається.
показати весь коментар
11.02.2025 12:22 Відповісти
Він мав на увазі в майбутньому (більше не побачать), а не зараз.
показати весь коментар
11.02.2025 13:21 Відповісти
ніякого майбутнього у ГВС з боку рф та брср нема. Вони заростуть бур'янами.
показати весь коментар
11.02.2025 13:59 Відповісти
Ніт. Є потреба перекачувати газ між областями України. Видобуток: Харківська, Донецька, Полтавська, Сумська. Зберігання - Львівська. Решта - споживання. Будете возити в балонах автівками?
показати весь коментар
11.02.2025 14:14 Відповісти
Ви не зрозуміли - ГВС - це входи у газотранспортну систему України ззовні, з боку рф і брср. А вся газова мережа країни зберіглась у повному обсязі з невеликими некритичними тимчасовими пошкодженнями.
показати весь коментар
11.02.2025 14:19 Відповісти
Людина сказала про КС, не уточнюючи адресу. Це компресорна станція, вона може бути десь в Черкасах.
показати весь коментар
11.02.2025 14:25 Відповісти
КС - це не ГВС. У нас компресорних станійвеликих майже десяток, і ще сотня маленьких.
показати весь коментар
11.02.2025 14:35 Відповісти
Ну я это знаю,только после окончания войны Орбан с Фицо первыми прибегут требовать запуска газопровода а восстанавливать его дорого и долго.
показати весь коментар
11.02.2025 13:22 Відповісти
Газопроводи на нашій теріторії відновлювати не треба, вся сітка газопроводів функціонує у повному обсязі. Просто зупинений з 1 січня транзит у Європу через закінчення угоди про постачання і транзит через вхід газовимірювальної станції "Суджа", а ГВС Платово, Сохрановка, Пісарєвка, Валуйки давно не працюють з часів окупацїї Донецької та Луганської областей. Обидві ГВС з боку БРСР - Кобрин і Мозир теж не працюють з 14-го року. Подача на ГВС на Молдову через Тираспіль теж закінчилась вранці 1 січня цього року. Вся газова мережа не зазнала критичних руйнувань і фактично зберіглась у колишньому довоєнному стані.
показати весь коментар
11.02.2025 13:56 Відповісти
 
 