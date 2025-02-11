Ігнат про сьогоднішню атаку: Майже всі ракети були націлені на газовидобувну промисловість Полтавщини. Є влучання

Вночі РФ завдала комбінованого удару по газовидобувній промисловості на території Полтавської області.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр РБК-Україна.

"Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований - в одному напрямку по газовидобувній промисловості", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що це не перша така ворожа атака по цьому регіону та по інших. Раніше були атаковані такі об’єкти газової інфраструктури на Львівщині, Івано-Франківщині.

"Складність полягає в тому, що одночасно летять балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, плюс "Шахеди", що загалом ускладнює їхнє виявлення та знищення. Результати поки уточнюються, і не оприлюднюються. Деякі ракети збиті, деякі подавлені РЕБом, але, на жаль, є влучання", - підсумував Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на Миргородський район Полтавщини: уламками пошкоджено 10 господарств. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог атакував Полтавщину ракетами: без газопостачання 9 населених пунктів. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено виробничі потужності Групи "Нафтогаз".

За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну 19 ракетами, зокрема балістикою, та 124 безпілотниками.