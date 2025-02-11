Хабар ексголові Чернівецької облради: суд зобов’язав підприємця переказати 15 млн грн на ЗСУ

Вищий антикорсуд визнав винним підприємця за хабар ексголові Чернівецької облради. Його зобов'язали переказати на ЗСУ 15 млн грн із понад 83 млн грн штрафу.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та підприємцем з Чернівецької області.

"Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у наданні неправомірної вигоди голові Чернівецької обласної ради за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.



За вироком суду їй призначено остаточне покарання (враховуючи вирок, яким цю особу засуджено в іншому кримінальному провадженні), у виді 6 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 83 259 300 грн, з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, строком на 2 роки 8 місяців, зі штрафом у 17 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив підприємця від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

"Підприємець впродовж одного року з моменту затвердження угоди зобов’язується перерахувати 10 млн грн на рахунок Благодійної Організації "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" для забезпечення потреб армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 5 млн грн, які були внесені за вказану особу як заставу.



Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС", - додали в САП.

